สรุปมหากาพย์พรีเมียร์ลีก: บรูโน่สร้างสถิติโลก การอำลาของเป๊ป และปาฏิหาริย์ของทีมเล็ก

เจาะลึกบทสรุปฤดูกาลพรีเมียร์ลีกที่เต็มไปด้วยจุดพลิกผัน ตั้งแต่การทำลายสถิติแอสซิสต์ของบรูโน่ แฟร์นันด์ส การสิ้นสุดยุคสมัยของเป๊ป กวาร์ดิโอล่า ไปจนถึงความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของบอร์นมัธและซันเดอร์แลนด์
ในฤดูกาลที่ผ่านมาของศึก พรีเมียร์ลีก ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับแฟนบอลทั่วโลก โดยเฉพาะการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ บรูโน่ แฟร์นันด์ส กองกลางตัวรุกคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่สามารถจารึกชื่อเป็นนักเตะที่ทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดตลอดกาลในหนึ่งฤดูกาลของลีก โดยในเกมล่าสุดที่ทีมถล่มไบรท์ตัน บรูโน่ได้ทำเพิ่มอีก 1 แอสซิสต์ ทำให้ยอดรวมของเขาพุ่งสูงถึง 21 ครั้ง ซึ่งเป็นการแซงหน้าตำนานอย่าง เธียร์รี่ อองรี และจอมทัพอย่าง เควิน เดอ บรอยน์ ที่เคยทำไว้ 20 แอสซิสต์ไปได้อย่างสง่างาม ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลอันมหาศาลของเขาในการขับเคลื่อนเกมรุกของทีมปีศาจแดง และกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ยากจะทำลายในอนาคต ขณะเดียวกัน ทางด้านแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยักษ์ใหญ่แห่งเมืองแมนเชสเตอร์กลับต้องเผชิญกับมรสุมความผิดหวังที่เกิดขึ้นต่อเนื่องถึงสองฤดูกาลติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีมาตรฐานสูงเช่นนี้ และที่น่าใจหายยิ่งกว่าคือเกมล่าสุดยังเป็นแมตช์ส่งท้ายการทำหน้าที่กุมบังเหียนของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ยอดกุนซือผู้สร้างยุคทองให้กับสโมสร นอกจากนี้ สโมสรยังต้องสูญเสียกำลังสำคัญอย่าง แบร์นาร์โด้ ซิลวา และ จอห์น สโตนส์ ที่เตรียมจะอำลาถิ่นเอติฮัด สเตเดี้ยม ในช่วงซัมเมอร์นี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทีมในฤดูกาลหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับความสำเร็จที่น่าประทับใจที่สุดในฤดูกาลนี้ต้องยกให้กับ บอร์นมัธ ที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในรอบ 127 ปีของสโมสร ด้วยการคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลถ้วยยุโรปได้เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่ส่งท้ายการทำงานของ อันโดนี อิราโอล่า ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับ ซันเดอร์แลนด์ ที่สร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นในลีก แม้จะเป็นทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมา แต่กลับโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดภายใต้การนำทัพของ เรจิส เลอ บริส จนสามารถคว้าตั๋วไปเล่นศึกยูโรปา ลีก ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ซึ่งทำให้ทัพ แมวดำ กลายเป็นทีมขวัญใจมหาชนในชั่วข้ามคืน ในส่วนของทีมยักษ์ใหญ่อย่าง ลิเวอร์พูล แม้ผลงานโดยรวมจะถูกมองว่าน่าผิดหวังและไม่เป็นไปตามความคาดหมายของแฟนบอล แต่ในแง่ของเป้าหมายหลักพวกเขายังคงสามารถรักษาโควตาไปเล่นยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ฤดูกาลนี้เป็นช่วงเวลาที่แสนเศร้าเพราะเป็นการอำลาของสองตำนานอย่าง โม ซาลาห์ และ แอนดี้ โรเบิร์ตสัน ซึ่งเป็นการปิดฉากการรับใช้สโมสรตลอด 9 ปีที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและความทรงจำที่งดงาม ทางด้านท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ต้องยอมรับว่าพวกเขาโชคดีที่ได้ โรแบร์โต้ เด แซร์บี้ เข้ามาเปลี่ยนเกมและกอบกู้สถานการณ์ในช่วงวิกฤตจนสามารถรอดพ้นจากการตกชั้นไปได้อย่างหวุดหวิด ตรงกันข้ามกับ เวสต์แฮม ที่ต้องพบกับความโศกเศร้า แม้จะชนะในนัดสุดท้ายแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะรั้งอยู่ในลีก และต้องลงไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในศึกเดอะ แชมเปี้ยนชิพ เมื่อพิจารณาถึงสถิติรายบุคคล อิกอร์ ติอาโก้ จากเบรนท์ฟอร์ด ครองตำแหน่งดาวซัลโวสูงสุดด้วยจำนวน 22 ประตู ตามมาด้วย ชูเอา เปโดร ของเชลซีที่ทำได้ 15 ประตู ในขณะที่ บรูโน่ แฟร์นันด์ส ยังครองแชมป์ด้านการส่งบอลให้เพื่อนทำประตูที่ 21 ครั้ง นำหน้า เออร์ลิง ฮาลันด์ ที่ทำได้ 8 ครั้ง ส่วนในตำแหน่งผู้รักษาประตู ยอร์เย่ เปโตรวิช จากบอร์นมัธ ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการเก็บคลีนชีตได้ถึง 11 เกม สำหรับโควตายูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ในปีนี้ตกเป็นของ อาร์เซน่อล, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, แอสตัน วิลล่า และลิเวอร์พูล ส่วนยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก เป็นของไบรท์ตัน และทีมที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาคือ โคเวนทรี ซิตี้, อิปสวิช ทาวน์ และฮัลล์ ซิตี้ ปิดท้ายด้วยสถิติที่น่าสนใจคือ อาร์เซน่อลชนะลีดส์ ยูไนเต็ด 5-0 เป็นเกมที่เจ้าบ้านชนะขาดลอยที่สุด โดยมีแอสตัน วิลล่า เป็นทีมที่ชนะติดต่อกันยาวนานที่สุด 8 เกม และวูล์ฟแฮมป์ตันเป็นทีมที่ฝืดที่สุดโดยไม่ชนะใครติดต่อกันถึง 19 เก.
