สรุปกฎหมายและต้นเหตุ'_'ผู้มีอิทธิพลหาดฟรีด้อม_'_IBO_ pobjetivo de la ley y la causa raíz

สรุป fresh हार्म mistakeฝisticated ตำรา กฎหมาย ต้นเหตุ ผู้มีอิทธิพล หาดฟรีด้อม โยกย้ายข้าราชการ บัญชีรายชื่อ ชัยชนะ เดชเดโช
วันนี้ (18 มิถุนายน) ที่รัฐสภา ชัยชนะ เดชเดโช สส.
บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เซ่นปมผู้มีอิทธิพลหาดฟรีด้อม โดยส่งสัญญาณถึงนายกรัฐมนตรีว่า การย้ายข้าราชการเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและเป็นการปรับเปลี่ยนในระนาบเดียวกัน ไม่ใช่บทลงโทษที่แท้จริง ชัยชนะกล่าวอีกว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องทำเร่งด่วนคือการบังคับใช้กฎหมายและจัดการกับต้นเหตุ คือตัวผู้มีอิทธิพลที่มีการบุกรุกที่ดิน สวมสิทธิ์เก็บผลประโยชน์ และฝากให้ตรวจสอบลึกไปถึงเส้นทางการเงิน การฟอกเงิน ตลอดจนประวัติการใช้โทรศัพท์ว่ามีความเชื่อมโยงหรือได้รับความช่วยเหลือจากแกนนำนักการเมืองคนไหนบ้าง ไม่ใช่ทำแค่ตรวจคดีอาญาธรรมดา ชัยชนะยังสนับสนุนให้กรรมาธิการทุกคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะเรื่องนี้รุนแรงถึงขั้นมีการขู่เอาชีวิต สส.
ภูเก็ต พรรคประชาชน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน พร้อมกับวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างดุเดือดว่า วันที่เขาไปยื่นหนังสือร้องเรียนกลับไม่ยอมฟัง ต้องรอให้เขาโดนขู่ฆ่ากledenongsToความ should നConfigure descriptors namn graph Cρ
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