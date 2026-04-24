สรุปกลยุทธ์การลงทุนช่วงบ่าย: จับตาแนวรับ 1,440 จุด หลังตลาดเช้าผันผวน

สรุปบทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ชั้นนำประจำวันนี้ ชี้ตลาดหุ้นไทยยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงในระยะสั้น เน้นจับตาแนวรับสำคัญที่ 1,440 และ 1,430 จุด พร้อมแนะนำกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม
กลยุทธ์การลงทุน ในช่วงบ่ายวันนี้ รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของเหล่า โบรกเกอร์ ชั้นนำประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 โดยภาพรวมตลาด หุ้นไทย ในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย เปิดตลาดด้วยการเกิด gap ลงมา ซึ่งเป็นสัญญาณที่นักลงทุนควรจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจบ่งบอกถึงแรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างในช่วงกลางวัน แต่ยังคงต้องเผชิญกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา บทวิเคราะห์จากแต่ละ โบรกเกอร์ มีความเห็นที่แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วยังคงเน้นย้ำถึงความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงในระยะสั้น โดยมี แนวรับ สำคัญที่นักลงทุนควรจับตาอยู่ที่ระดับ 1,440 และ 1,430 จุด หากดัชนีสามารถยืนเหนือ แนวรับ เหล่านี้ได้ ก็อาจเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวได้ แต่หากไม่สามารถยืนได้ ก็อาจมีการปรับตัวลดลงไปทดสอบ แนวรับ ที่ต่ำกว่าได้อีก จากการวิเคราะห์ของ ASL ระบุว่า ดัชนีในช่วงเช้าเปิด gap ย่อตัวลง โดยมี แนวรับ ที่ 1,440 และ 1,430 จุด และไม่ควรต่ำกว่า 1,430 จุด ส่วน แนวต้าน อยู่ที่ 1,460 และ 1,470 จุด ตามลำดับ CGSI มองว่า SET Index ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเข้าใกล้ แนวรับ สำคัญที่ 1,440 จุด ก่อนที่จะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไป Trading Picks (PM) ให้กรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง 1,430 ถึง 1,470 จุด โดยมองว่าการเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1,450 จุดยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ แนวรับ ที่ 1,440 และ 1,430 จุด แต่มี แนวต้าน สำคัญอยู่ที่ 1,470 และ 1,480 จุด GLOBLEX ให้ความเห็นว่า ดัชนีได้ปรับตัวหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันลงมา และเกิดสัญญาณ Dead Cross ระหว่างเส้น EMA 5 และ 10 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแรงขายในหุ้นกลุ่ม ETRON และ TRANS เป็นปัจจัยกดดัน ทำให้มองกรอบดัชนีภาคบ่ายอยู่ที่ 1,445-1,460 จุด ในส่วนของ KINGSFORD แนะนำให้นักลงทุนวาง แนวรับ ดัชนี SET ที่ 1,440-1,445 จุด และ แนวต้าน ที่ 1,455-1,460 จุด ส่วน MST มองว่า หากดัชนีไม่สามารถกลับมายืนที่ระดับ 1,460 จุดได้ ควรชะลอการลงทุนระยะสั้นเพื่อลดความเสี่ยง At the market ให้กรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง 1,440 ถึง 1,470 จุด โดยสรุปแล้ว บทวิเคราะห์จาก โบรกเกอร์ ส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังต่อความผันผวนของตลาด หุ้นไทย ในระยะสั้น โดยแนะนำให้นักลงทุนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพิจารณาปรับ กลยุทธ์การลงทุน ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การลงทุนในช่วงบ่ายนี้ควรเน้นการติดตาม แนวรับ และ แนวต้าน ที่สำคัญ และหลีกเลี่ยงการลงทุนที่เสี่ยงเกินไป หากดัชนีไม่สามารถทะลุ แนวต้าน สำคัญได้ ควรพิจารณาลดสัดส่วนการลงทุนลงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ควรติดตามข่าวสารและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาด หุ้นไทย อย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุ.
กลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายวันนี้ รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของเหล่าโบรกเกอร์ชั้นนำประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 โดยภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย เปิดตลาดด้วยการเกิด gap ลงมา ซึ่งเป็นสัญญาณที่นักลงทุนควรจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจบ่งบอกถึงแรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างในช่วงกลางวัน แต่ยังคงต้องเผชิญกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา บทวิเคราะห์จากแต่ละโบรกเกอร์มีความเห็นที่แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วยังคงเน้นย้ำถึงความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงในระยะสั้น โดยมีแนวรับสำคัญที่นักลงทุนควรจับตาอยู่ที่ระดับ 1,440 และ 1,430 จุด หากดัชนีสามารถยืนเหนือแนวรับเหล่านี้ได้ ก็อาจเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวได้ แต่หากไม่สามารถยืนได้ ก็อาจมีการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ต่ำกว่าได้อีก จากการวิเคราะห์ของ ASL ระบุว่า ดัชนีในช่วงเช้าเปิด gap ย่อตัวลง โดยมีแนวรับที่ 1,440 และ 1,430 จุด และไม่ควรต่ำกว่า 1,430 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,460 และ 1,470 จุด ตามลำดับ CGSI มองว่า SET Index ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่ 1,440 จุด ก่อนที่จะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไป Trading Picks (PM) ให้กรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง 1,430 ถึง 1,470 จุด โดยมองว่าการเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1,450 จุดยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1,440 และ 1,430 จุด แต่มีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,470 และ 1,480 จุด GLOBLEX ให้ความเห็นว่า ดัชนีได้ปรับตัวหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันลงมา และเกิดสัญญาณ Dead Cross ระหว่างเส้น EMA 5 และ 10 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแรงขายในหุ้นกลุ่ม ETRON และ TRANS เป็นปัจจัยกดดัน ทำให้มองกรอบดัชนีภาคบ่ายอยู่ที่ 1,445-1,460 จุด ในส่วนของ KINGSFORD แนะนำให้นักลงทุนวางแนวรับดัชนี SET ที่ 1,440-1,445 จุด และแนวต้านที่ 1,455-1,460 จุด ส่วน MST มองว่า หากดัชนีไม่สามารถกลับมายืนที่ระดับ 1,460 จุดได้ ควรชะลอการลงทุนระยะสั้นเพื่อลดความเสี่ยง At the market ให้กรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง 1,440 ถึง 1,470 จุด โดยสรุปแล้ว บทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังต่อความผันผวนของตลาดหุ้นไทยในระยะสั้น โดยแนะนำให้นักลงทุนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพิจารณาปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การลงทุนในช่วงบ่ายนี้ควรเน้นการติดตามแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ และหลีกเลี่ยงการลงทุนที่เสี่ยงเกินไป หากดัชนีไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญได้ ควรพิจารณาลดสัดส่วนการลงทุนลงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ควรติดตามข่าวสารและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
หุ้นไทยแกว่ง 1,440-1,460 จุด กังวลสงครามขยายวง ลุ้นแรงซื้อดักงบไตรมาส 3บล.กรุงศรี ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัว 1,440-1,460 จุด ความกังวลอิสราเอลเริ่มบุกโจมตีเข้าสู่ฉนวนกาซา
Read more »
หุ้นไทยวันนี้ 17 ต.ค.66 แกว่งตัว 1,420 / 1,440 จุด Fund flow ไหลออกกังวลสงครามหุ้นไทยวันนี้ 17 ต.ค.66 SET แกว่งตัว 1,420 / 1,440 จุด กังวลภาวะสงครามอิสราเอลและกลุ่มฮามาส Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่อง และราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงหลังสหรัฐเตรียมผ่อนคลายการคว่ำบาตรน้ำมันของเวเนซุเอลา
Read more »
ตลาดหุ้นไทยปิดร่วง 13.26 จุด หวั่นสู้รบระหว่างอิสราเอล-อิหร่านบานปลายตลาดหุ้นไทยปิดร่วง 13.26 จุด โบรกฯ ชี้รับแรงกดดันจากความกังวลการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน หลังอิหร่านโจมตีอิสราเอลเมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะที่ในประเทศสะท้อนปัจจัยบวกไปมากแล้ว ประเมินกรอบการเคลื่อนไหววันพรุ่งนี้ 1,440-1,460 จุด
Read more »
หุ้น DELTA ฉุดดัชนี SET Index ร่วง 25 จุด หลุดแนวรับสำคัญ 1,440 จุดโบรกชี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดับร้อนหุ้น DELTA จับขังกรง Cash Balance ส่งผลความเสี่ยงถูกคัดออกจากดัชนี SET 50 ฉุดดัชนี SET Index หลุดแนวรับสำคัญ 1,440 จุด
Read more »
SET แกว่งในกรอบ รอดูเงินเฟ้อสหรัฐ แนะ “Selective Buy” ชู AOT และ CPALLSET แกว่งในกรอบระหว่าง 1,440-1,460 จุด รอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในคืนนี้ กลยุทธ์การลงทุน “Selective Buy” แนะนำ AOT และ CPALL
Read more »
ส่องตลาดหุ้นไทยปี 2569 ทยอยฟื้นตัว ทะยานสู่เป้าสิ้นปี 1,440 จุดตลาดหุ้นไทยปี 2569 มีแนวโน้มฟื้นตัว หลังเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดในครึ่งหลังปี 2568 โดยได้รับแรงหนุนจากวัฏจักรสะสมสินค้า การลงทุนดิจิทัล และมาตรการรัฐ ท่ามกลางทิศทางดอกเบี้ยขาลง สู่เป้าดัชนีสิ้นปี 1,440 จุด
Read more »