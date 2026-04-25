สรุปผลไทยลีก 1: เชียงรายเปิดบ้านชนะ, บีจีเฉือน, การท่าเรือบุกซิว

รายงานผลการแข่งขันไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 ประจำค่ำคืนที่ผ่านมา: สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ชนะ ทรู แบงค็อก 2-0, บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ชนะ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 1-0 และ การท่าเรือ เอฟซี ชนะ อุทัยธานี เอฟซี 1-0
รายงานผลการแข่งขัน ฟุตบอล ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 ประจำค่ำคืนที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความเข้มข้นและผลลัพธ์ที่น่าสนใจ หลายทีมสามารถคว้าชัยชนะสำคัญเพื่อขยับอันดับบนตารางคะแนนได้สำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันที่สนามสิงห์ เชียงราย สเตเดียม ที่สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด สามารถเปิดบ้านเอาชนะ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ไปด้วยสกอร์ 2-0 ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลเจ้าบ้านที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างหนาแน่น เกมนี้ อิตสึกิ เอโนโมโตะ กลายเป็นฮีโร่ของทีมด้วยการทำสองประตูในครึ่งแรก นาทีที่ 41 และ 45+3 ทำให้ เชียงราย ขึ้นนำและสร้างความได้เปรียบอย่างมากในช่วงพักครึ่ง แม้ว่าในครึ่งหลังสถานการณ์จะยากลำบากขึ้นเมื่อ มาร์โค บัลลินี ได้รับใบแดงในนาทีที่ 50 ทำให้ทีมต้องเล่นด้วยผู้เล่นน้อยกว่า แต่ด้วยความมุ่งมั่นและเกมรับที่แข็งแกร่ง เชียงราย ยังคงสามารถรักษาสกอร์ไว้ได้จนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บ และสถานการณ์ยิ่งพลิกผันเมื่อ วันชัย จารุนงคราญ ผู้เล่นของทรู แบงค็อก ก็ได้รับใบแดงเช่นกันในนาทีที่ 90+5 ทำให้ทั้งสองทีมเหลือผู้เล่นเท่ากัน และจบเกมด้วยชัยชนะของสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ด้วยสกอร์ 2-0 เก็บสามแต้มสำคัญไปได้สำเร็จ อีกหนึ่งการแข่งขันที่น่าติดตามคือที่สนามบีจี สเตเดียม ซึ่ง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี เกมนี้เป็นไปอย่างสูสีและผลลัพธ์เกือบจะจบลงด้วยการเสมอกัน แต่แล้วในนาทีที่ 83 พาตริก กุสตาฟส์สัน ก็สามารถยิงประตูชัยให้กับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ได้สำเร็จ ทำให้ทีมเจ้าบ้านคว้าสามแต้มไปได้อย่างหวุดหวิด เกมนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจบสกอร์ที่เฉียบคมของพาตริก กุสตาฟส์สัน ซึ่งกลายเป็นผู้เล่นสำคัญของทีมในการแข่งขันครั้งนี้ การมีสามแต้มเพิ่มทำให้ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ขยับอันดับขึ้นบนตารางคะแนน และเพิ่มโอกาสในการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ ส่วนที่สนามของ อุทัยธานี เอฟซี การท่าเรือ เอฟซี บุกมาเอาชนะเจ้าบ้านไปได้ด้วยสกอร์ 1-0 แม้ว่าในครึ่งแรก พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี จะสามารถทำประตูได้ถึงสองครั้งในนาทีที่ 13 และ 38 แต่ทั้งสองประตูถูก VAR (Video Assistant Referee) ริบคืนเนื่องจากมีเหตุการณ์ล้ำหน้า ทำให้สถานการณ์ในครึ่งแรกยังคงตึงเครียดและไม่มีประตูเกิดขึ้น จนกระทั่งในครึ่งหลัง การท่าเรือ เอฟซี สามารถบุกมาทำประตูได้สำเร็จ ทำให้ทีมสามารถเก็บสามแต้มกลับบ้านไปได้ การแข่งขันครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี VAR ในการตัดสินเกม ฟุตบอล ซึ่งช่วยให้การตัดสินมีความถูกต้องและยุติธรรมมากยิ่งขึ้น ผลการแข่งขันในครั้งนี้ส่งผลให้ การท่าเรือ เอฟซี ขยับอันดับขึ้นบนตารางคะแนน และเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมในการแข่งขันนัดต่อไป โดยรวมแล้วการแข่งขัน ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 ในค่ำคืนที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความสนุกตื่นเต้นและผลลัพธ์ที่น่าติดตามสำหรับแฟนบอลทั่วประเท.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'บาร์เซโลน่า' ระเบิดฟอร์ม! ไล่ถล่ม 'เคตาเฟ่' 3-0 'โอลโม่–ตอร์เรส–แรชฟอร์ด' เรียงหน้ายิงที่สนามเอสตาดี้ โยฮัน ครัฟฟ์ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ศึกฟุตบอลลา ลีกา ฤดูกาล 2025/26 คืนวันที่ 21 กันยายน 2568 “บาร์เซโลน่า” เปิดบ้านรับการมาเยือนของ “เคตาเฟ่” ผ่านไป 15 นาที บาร์ซ่าออกนำ 1-0 จากจังหวะต่อบอลสุดสวย ราฟินญ่า ลากบอลทางขวาแล้วเปิดไปที่ว่างให้ ดานี่ โอลโม่ โฉบเข้าหาบอลก่อนตอกส้นย้อนกลับให้ เฟร์ราน ตอร์เรส ซัดเต็มเท้าไม่เหลือ...
อาร์เซน่อลบุกเฉือนฟูแล่ม 1-0 ศึกพรีเมียร์ลีกอาร์เซน่อลบุกไปเอาชนะฟูแล่ม 1-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025-26 ที่สนามคราเวน ค็อทเทจ จากประตูชัยของ เลอันโดร ทรอสซาร์
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เฉือนชนะ ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส 1-0 ในศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทูทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เอาชนะ ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส ไปได้ 1-0 ในศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทู 2025/26 จากจุดโทษของ มูห์เซน อัล-กาสซานี่ ทำให้เก็บเพิ่มเป็น 6 แต้ม รั้งรองจ่าฝูงกลุ่ม G
บีจี ปทุมฯ เฉือนชนะ ระยอง เอฟซี 1-0 ศึกฟุตบอลลีกหนึ่งบีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ ระยอง เอฟซี ไปได้ 1-0 ในศึกฟุตบอล BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 11 ณ สนาม ทรู บีจี สเตเดียม
ชลบุรี เอฟซี เปิดบ้านเฉือน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในศึกฟุตบอลลีกชลบุรี เอฟซี เอาชนะ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-0 ในศึกฟุตบอล BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ชลบุรี ไดกิ้น สเตเดียม โดย อูเคอร์ ฟาน ลิงเกน ทำประตูชัย
บุรีรัมย์เฉือนการท่าเรือ 1-0 ศึกบิ๊กแมตช์ BYD SEALION 6บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเฉือนชนะ การท่าเรือ เอฟซี 1-0 ในศึกฟุตบอล BYD SEALION 6 ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 11 ณ สนามทรู บีจี สเตเดียม โดยได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
