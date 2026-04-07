สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์: เรื่องราวความรัก, ปัญหาการนอนไม่หลับ, วีเนียร์, หนังผี, และสารคดีเจาะลึก

รวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักที่เริ่มสั่นคลอน ปัญหาการนอนไม่หลับ, ประเด็นวีเนียร์ในวงการนางงาม, หนังผีแนวใหม่, เพลงลูกทุ่งอีสานสุดฮิต, บทบาทใหม่ของ ก๊อต จิรายุ และสารคดีที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้คงมั่นในความยุติธรรม เป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้เปี่ยมด้วยสติปัญญาและความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศ เรื่องราว ความรัก ของอ้น วัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มต้นส่งสัญญาณถึงทางตัน จากวันที่เคยมีเสียงหัวเราะเบิกบาน กลับกลายเป็นความเงียบสงัด ความเครียดที่สะสมทำให้ อ้น เริ่มมีอา การนอนไม่หลับ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ที่มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง
แต่ทุกอย่างกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวัง พบกับประเด็นน่าสนใจ วีเนียร์คืออะไร ทำไมนางงามหลายคนถึงนิยมทำ อุปสรรคในการดับไฟป่าทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ข้าวกล่องราคา 20 บาท ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในจังหวัดชลบุรี พบกับประเด็นสุดพิเศษ หนังผีร่วมทุนไทย-มาเลเซีย เรื่อง 'กัม มะ เว คะ' เพลง songsamnoung ศิลปะการปักผ้าจากแบรนด์ไทยที่ ไมค์ ชิโนดะ เลือกใช้ ไอน์สไตน์มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดบิดาผู้ให้กำเนิดควอนตัมอย่างไอน์สไตน์จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูน ผู้เริ่มมีอาการนอนไม่หลับมาหลายคืนเนื่องจากความกังวลที่ไม่สามารถอธิบายได้ ทั้งเรื่องงานที่ไม่ก้าวหน้าและความสัมพันธ์กับจิระ แฟนหนุ่มที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ที่เริ่มเงียบลงอย่างน่าใจหาย คืนหนึ่งที่ดูเหมือนปกติธรรมดา กลับกลายเป็นคืนที่เงียบสงัดที่สุด ทำให้ทั้งอ้นและจิระต้องเริ่มตั้งคำถามว่า “เรายังรักกันอยู่เหมือนเดิมหรือไม่” เพลงลูกทุ่งสไตล์อีสาน 'สิเทน้องให้บอกแน' คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย สลา คุณวุฒิ/ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว ขับร้องโดย เวียง นฤมล เป็นเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งอีสานที่เคยเป็นที่นิยมในกลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม แต่ด้วยเนื้อหาที่เข้าถึงใจคนไทยจากปลายปากกาของครูสลา เพลง 'ดอกจานประหารใจ' ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูน คำร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิ เรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคาม พ.ศ. 2549 cover โดย ตัส ชนะชัย เพลง 'ขอแค่รู้ข่าว' ขับร้องโดย เอกราช สุวรรณภูมิ คำร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิ เรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว พ.ศ. 2546 cover โดย ครูสลา คุณวุฒิ เพลง 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ คำร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิ เรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง พ.ศ. 2559 นุชนาฏ ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง และได้ร่วมงานกับ ปกรณ์ หัวหน้าเชฟผู้เก่งกาจชาวไทย แต่กลับไม่เคยประนีประนอม บทบาทใหม่ของ ก๊อต จิรายุ และการทำงานร่วมกับไทยพีบีเอสครั้งแรก! เปิดตัว ปกรณ์ ก็หล่อเหลาเอาการ แฟน ๆ เตรียมกรี๊ดได้เลย พบกับละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรักย้อนประวัติศาสตร์ เพลง 'เสน่หา' (เพลงประกอบละคร จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี) คำร้อง: มนัส ปิติสานต์ เรียบเรียง: ณัฐพากย์ กวีธรรมวงษ์ ขับร้อง: จีรภัทร จันทร์แจ้ง ติดตามชมละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ตอนแรก วันที่ 1 – 2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 สามารถรับชมสดออนไลน์ได้ที่ Website : www.thaipbs.or.th/Live Facebook : @ThaiPBS และรับชมย้อนหลังได้ที่ Website : www.VIPA.me Application VIPA : https://bit.ly/3rJQ7HA นุชนาฏ ไม่มาทำงาน และไม่สามารถติดต่อได้ ปกรณ์และซินซินจึงรีบไปที่ห้องพักของนุชนาฏ พบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้อง หลิว ต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตที่ต้องพังทลาย และพ่อที่จากไป จึงออกตามหา ชานนท์ ผู้หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อเอาผิดราเชนในความผิดที่เขาก่อไว้ ถ้าพูดถึงผลไม้ไทยอย่าง มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ทุกคนต่างก็บอกว่าเป็นของดีมีประโยชน์ แต่มีข้อมูลในโซเชียลมีเดียแชร์กันว่า ผลไม้เหล่านี้อาจเป็นเหมือนยาพิษที่ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโรคไตและอาจถึงแก่ชีวิต เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่ และถ้าเป็นจริง ผู้ป่วยโรคไตยังสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง มาหาคำตอบให้กระจ่างแจ้งกันในรายการคนสู้โรค ชมย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th/KonSuRoak สารคดีที่สร้างสรรค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากทุกภูมิภาค สารคดีสำรวจเรื่องราวของผู้คนบนผืนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงระดับพันธุกรรม DNA เพื่อนำไปสู่ข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ ในการตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' สารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
