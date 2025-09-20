สรุปข่าวเด่น: วิชาความสุข, อาหารไทยในเกาหลี, ความสัมพันธ์ต่างวัย, ข่าวเนปาล, และนวัตกรรมอาหาร

นำเสนอเรื่องราวหลากหลาย ทั้งเรื่องราวของ 'ฝ้าย' อาจารย์สอนวิชาความสุข, ความฝันของ 'เพชร' กับร้านอาหารไทยในเกาหลี, ความสัมพันธ์ต่างวัยระหว่าง 'แจน' และ 'ลุงนก', ข่าวการประท้วงในเนปาล, และนวัตกรรมอาหารจากกล้วยดิบ รวมถึงการนำเสนอข่าวสารและรายการสารคดีที่น่าสนใจจากไทยพีบีเอส
อดีตนักจิตบำบัดชื่อ 'ฝ้าย' ได้รับการทาบทามให้มาเป็นอาจารย์สอนวิชา ' ความสุข ' ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม เส้นทางนี้ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดไว้ เนื่องจากต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ทั้งจากตัวนักศึกษาเองและจากสภาพแวดล้อมในการสอน เรื่องราวของ 'เพชร' ชายหนุ่มผู้มีความฝันอันแรงกล้าที่จะนำสูตรอาหารเลิศรสจากลุงพงษ์ เจ้าของร้านโภชนาชื่อดัง ไปสร้างชื่อเสียงให้ร้าน อาหารไทย ในเกาหลีใต้ ในช่วงฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยแสงแดดและความเปลี่ยนแปลง
เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความทรงจำและความคิดถึง ขณะเดียวกัน 'แจน' เด็กสาววัยรุ่นจาก Gen Z ถูกครูจับได้ว่าใช้ AI ทำการบ้าน จึงถูกส่งตัวไปบำเพ็ญประโยชน์ที่บ้านพักคนชราของ 'ป้าภา' ตลอดช่วงปิดเทอม ที่นี่ แจนได้พบกับผู้สูงอายุมากมาย แต่ละคนมีบุคลิกที่แตกต่างกันไป ยกเว้น 'ลุงนก' นักเขียนรุ่นใหญ่ที่เข้ากันไม่ได้เลย ลุงนกประสบอุบัติเหตุรถล้มแขนหักทั้งสองข้าง จึงต้องจ้างแจนมาเป็นผู้ช่วย เริ่มต้นด้วยความขัดแย้งทางความคิด แต่เมื่อต้องทำงานร่วมกัน ทั้งสองก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่าง จนเกิดเป็นมิตรภาพ เรื่องราวทั้งหมดนี้ถ่ายทอดผ่านบทเพลง Message In A Bottle - The Police จากอัลบั้ม Reggatta de Blanc ปี 1979 ที่ถูกนำมา Cover ใหม่โดย D.S.I\รายการข่าวค่ำนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การวัดฝีมือของ 'อนุทิน' ในการแก้ไขปัญหากัมพูชา และประเด็นการปลดล็อกผู้ลี้ภัยให้สามารถทำงานได้ เพื่อแก้ไขปัญหาเงินนอกระบบ รายการนำเสนอข่าวสารอย่างรอบด้าน เพื่อให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ รายการออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 18.50 - 20.30 น. และวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 18.02 - 20.15 น. ทางไทยพีบีเอส\นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของวิถีชีวิตในอำเภอ 'ด่านช้าง' ผู้ชมจะได้พบกับ 'ยายแหมด' แม่ค้าขายผักในตลาดที่เล่าถึงความเป็นมาของชื่ออำเภอ และ 'พี่รุจ' สิบตำรวจเอกที่เติบโตในครอบครัวข้าราชการ รายการยังพาไปเรียนรู้กระบวนการเลี้ยงปลาดุกแบบปลอดภัยที่เรียกว่า 'ดุกดี ปทุมธานี' พร้อมทั้งนำเสนอเมนูอาหารพื้นบ้าน เช่น 'แกงคั่วปลาดุกมะระ' และ 'ปลาดุกย่างซอสญี่ปุ่น' เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 เนปาลได้กลับมาอยู่ในความสนใจของชาวโลกอีกครั้ง หลังจากการประท้วงครั้งใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านเกาะลัก 'แสนดี' เด็กหญิงวัย 10 ขวบ ถูกจับเป็นตัวประกัน และ 'ถาวร' ครูใหญ่เสียชีวิตเพื่อปกป้องเธอ 10 ปีต่อมา แสนดีกลับมาเป็นครูอาสา สานต่อเจตนารมณ์ของครูเตือนใจและครูถาวร ที่อุทิศตนเพื่อปกป้องเธอ แสนดีต้องเผชิญความท้าทายในการดูแลเด็ก ๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ แสนดีพาเด็ก ๆ ไปเรียนวิชาปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับหมอเก่ง แต่แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ชาวอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ประสบปัญหาพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้ต้นกล้วยดิบล้มเสียหายทุกปี จึงนำมาพัฒนานวัตกรรมอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ไทย กราโนล่ากล้วยดิบอบกรอบ\สารคดีนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากทุกภูมิภาค ค้นหาเรื่องราวของคนบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา จนถึงระดับพันธุกรรม DNA เพื่อตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' สารคดี 'เธอ เขา เรา ใคร' สำรวจคนไทยในแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
