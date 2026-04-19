สรุปข่าวเด่น: ปัญหาความรัก, นวัตกรรมจากขยะ, ไอน์สไตน์กับควอนตัม, เพลงฮิต, ละครใหม่ และเรื่องน่ารู้สุขภาพ

พบกับข่าวสารหลากหลายวงการ ทั้งเรื่องราวความรักที่ถึงทางตัน, นวัตกรรมสุดล้ำจากเศษผ้า, การถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ของไอน์สไตน์, บทเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนไทย, การเปิดตัวละครใหม่ทาง Thai PBS, ประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับผลไม้และโรคไต, และสารคดีที่จะพาไปสำรวจรากเหง้าความเป็นไทย
เรื่องราว ความรัก ที่เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนของ 'อ้น' ชายวัย 54 ปี และ 'จิระ' แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ความสุขที่เคยมีเริ่มถูกแทนที่ด้วยความเงียบงันและความเครียดสะสม ทำให้อ้นมีอาการนอนไม่หลับ พลอยทำให้นึกถึงเรื่องราวของ 'ฝ้าย' อดีตนักจิตบำบัด ที่ได้รับคำทาบทามให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข แต่งานนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิด ขณะเดียวกัน นวัตกรรม สุดเจ๋งจากขยะแฟชั่น อย่าง 'SUBRIX' แผ่นซับเสียงจากเศษผ้า ผลงานของทีมนักประดิษฐ์จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ก็กำลังเป็นที่จับตา การเดินทางของวิทยาการในรายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ครั้งนี้ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กับการวางรากฐาน ฟิสิกส์ควอนตัม ซึ่งไอน์สไตน์เองก็ต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น.
'อ้น' นักวาดการ์ตูน กำลังเผชิญกับอาการนอนไม่หลับมาหลายคืน ด้วยความกังวลที่อธิบายไม่ได้ ทั้งเรื่องงานที่ดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้า และความสัมพันธ์ที่ค่อยๆ จืดจางลงกับ 'จิระ' แฟนหนุ่มที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี คืนหนึ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดา กลับกลายเป็นคืนที่เสียงเงียบนั้นดังที่สุด และบังคับให้ทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับคำถามที่ว่า 'เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า'.
วงการเพลงลูกทุ่งอีสานกำลังถูกปลุกให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยบทเพลงที่สะท้อนใจคนไทยจากปลายปากกาของครู 'สลา คุณวุฒิ' ซึ่งเพลงเหล่านี้ได้กลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย จากเดิมที่อาจเป็นเพียงเพลงฟังเฉพาะกลุ่ม เพลงอย่าง 'สิเทน้องให้บอกแน' ขับร้องโดย 'ต่าย อรทัย' และนำมาคัฟเวอร์โดย 'เวียง นฤมล', 'ดอกจานประหารใจ' โดย 'มนต์แคน แก่นคูณ' ที่นำมาคัฟเวอร์โดย 'ตัส ชนะชัย', 'ขอแค่รู้ข่าว' โดย 'เอกราช สุวรรณภูมิ' ที่นำมาคัฟเวอร์โดย 'ครูสลา คุณวุฒิ' เอง และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' โดย 'มนต์แคน แก่นคูณ' ล้วนแต่ได้รับความนิยมอย่างสูง.
ในวงการละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ทาง #ThaiPBS ได้เปิดตัวละครใหม่ที่น่าจับตา 'นุชนาฏ' ได้รับบทบาทใหม่เป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารของโรงแรมชื่อดัง เธอต้องร่วมงานกับหัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบอย่าง 'ปกรณ์' นักแสดงมากฝีมืออย่าง #ก๊อตจิรายุ และการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรกนี้ ทำให้แฟนๆ ตั้งตารอชม นอกจากนี้ เพลงประกอบละคร #เสน่หา ที่ขับร้องโดย 'จีรภัทร จันทร์แจ้ง' ก็ยิ่งเพิ่มอรรถรสให้กับเรื่องราวความรักย้อนประวัติศาสตร์ที่กำลังจะออกอากาศในวันที่ 1-2 มกราคมนี้ เวลา 20.15-21.10 น.
เมื่อ 'นุชนาฏ' ไม่มาทำงานและไม่สามารถติดต่อได้ 'ปกรณ์' และ 'ซินซิน' จึงรีบรุดไปยังห้องพักของเธอ และพบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้อง ขณะเดียวกัน 'หลิว' กำลังทวงความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลายและพ่อที่เสียชีวิตไป โดยการออกตามหา 'ชานนท์' ผู้ที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อเอาผิด 'ราเชน' ในความผิดที่เขาก่อไว้.
ประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจในรายการ #คนสู้โรค คือเรื่องผลไม้ไทยอย่างมะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ซึ่งมักถูกกล่าวอ้างว่ามีประโยชน์ แต่ก็มีข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่ระบุว่าผลไม้เหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต เรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ และหากเป็นจริง ผู้ป่วยโรคไตยังสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง รายการจะมาไขข้อข้องใจให้ชัดเจน.
สารคดี #เธอเขาเราใคร ทางไทยพีบีเอส ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10-22.00 น. จะพาผู้ชมออกเดินทางสำรวจเรื่องราวของคนบนแผ่นดินไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงการวิเคราะห์ DNA เพื่อค้นหาคำตอบว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' พร้อมทั้งสรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี จากทุกภูมิภาคของประเทศ
