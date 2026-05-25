สรุปประเด็นรอบด้านจากไทยพีบีเอส: จากคดีนิติเวชสู่ความลึกลับของพันธุกรรมไทย

รวบรวมข่าวสารสำคัญ ทั้งการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟ การเตือนสุขภาพผู้ป่วยโรคไต ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงและศิลปวัฒนธรรม
เริ่มต้นด้วยความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรุนแรงระหว่างรถไฟและรถโดยสารประจำทาง ซึ่งสร้างความสูญเสียเป็นอย่างมาก ล่าสุดทางสถาบัน นิติเวช ตำรวจได้ออกมายืนยันผลการตรวจเปรียบเทียบดีเอ็นเอของญาติผู้เสียชีวิตรายที่ 8 ซึ่งถือเป็นบุคคลสุดท้ายในเหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยทางครอบครัวมีกำหนดการที่จะเข้ารับศพในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 เพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป ในขณะเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดการประชุมเพื่อวางกรอบการทำงานในการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ โดยมีการเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องและพยานเพิ่มเติมอีก 7 ปาก เพื่อสอบปากคำและรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนที่สุด เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้สูญเสียอย่างถึงที่สุด ทางด้านประเด็นสุขภาพและวิทยาศาสตร์ มีข้อมูลที่น่าสนใจและควรระวังหลายประการ ประการแรกคือการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในพื้นที่บุนดิบูโจ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองเนื่องจากความรุนแรงของโรค นอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการจามหลังจากเคี้ยวหมากฝรั่งรสมินต์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคภูมิแพ้โพรงจมูกที่หลายคนมองข้าม ส่วนเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคไต คือการระมัดระวังการรับประทานผลไม้บางชนิด เช่น มะเฟือง ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ซึ่งแม้จะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อคนปกติ แต่สำหรับผู้ป่วยโรคไต ผลไม้เหล่านี้อาจมีโพแทสเซียมสูงจนกลายเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นการเลือกรับประทานผลไม้ที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่ต้องปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกัน รายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ได้นำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ทางความคิดของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ บิดาแห่งฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ ที่แม้จะมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม แต่เขากลับต้องลุกขึ้นมาท้าทายแนวคิดของตัวเองและนักวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เพื่อแสวงหาความจริงแท้ของจักรวาลที่ซับซ้อน ในส่วนของแวดวงศิลปะและบันเทิง มีการนำเสนอผลงานที่หลากหลาย เริ่มจากศิลปินเดี่ยวอย่าง JACKIE ที่ปล่อยเพลง Sunshine เพื่อสื่อถึงการพบเจอคนที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจ รวมถึงเพลง ไม่เป็นไรจริงๆ ที่สะท้อนความรู้สึกของคนที่มักเก็บซ่อนความเจ็บปวดไว้ภายใต้คำพูดว่าไม่เป็นไร นอกจากนี้ยังมีบทเพลงลูกทุ่งอีสานจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ที่ยังคงครองใจผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำมาขับร้องใหม่โดยศิลปินหลายท่าน เช่น เวียง นฤมล และ ตัส ชนะชัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอมตะของบทเพลงที่เข้าถึงวิถีชีวิตคนไทย และที่พลาดไม่ได้คือละครย้อนยุค จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ทางช่อง Thai PBS ที่ได้ ก๊อต จิรายุ มารับบทเป็น ปกรณ์ เชฟหนุ่มสุดเนี้ยบที่ต้องเผชิญกับเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์กับนุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาว ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผสมผสานทั้งวัฒนธรรมอาหารและความรักได้อย่างลงตัว ปิดท้ายด้วยเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ ในกรณีของ อ้น นักวาดการ์ตูน และ จิระ แฟนหนุ่มที่คบหากันมานานถึง 7 ปี ซึ่งความสัมพันธ์เริ่มเข้าสู่จุดวิกฤตจากความเงียบและความเครียดสะสม จนนำไปสู่การตั้งคำถามถึงความรักที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับเรื่องราวของ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเองและรับมือกับความทุกข์ในชีวิตได้อย่างถูกต้อง และสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องรากเหง้าของความเป็นไทย สารคดี เธอ เขา เรา ใคร ได้พาไปสำรวจประวัติศาสตร์ โบราณคดี และแม้กระทั่งการตรวจดีเอ็นเอในระดับพันธุกรรม เพื่อหาคำตอบว่าแท้จริงแล้วคนไทยมาจากไหนและมีตัวตนอย่างไร ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์ของคนบนแผ่นดินไทยอย่างลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งขึ้นในปัจจุบั
