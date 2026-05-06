สรรเพชญเดินหน้ายกระดับไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ภูมิภาค เร่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงและ BIMSTEC

กระทรวงคมนาคมหารือภาคเอกชนลุ่มน้ำโขง วางยุทธศาสตร์พัฒนาท่าเรือเชียงแสน เชียงของ และระนอง พร้อมผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์และเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระดับสากล
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในเวทีการประชุมหารือครั้งสำคัญร่วมกับสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจหกประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง CB407 อาคารรัฐสภา โดยการประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อวางรากฐานและยกระดับยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงระบบ โลจิสติกส์ ระหว่างภูมิภาคเหนือและใต้ของประเทศไทย เพื่อให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก โดยมีคณะทำงานและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายวีระยุทธ งามจิตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่าน เช่น นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สส.
ระนอง นายวิชัย สุดสวาทดิ์ และนายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ สส. ชุมพร รวมถึงทีม สส.
จากจังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายธนรัช จงสุทธานามณี นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ นางมลธิชา ไชยบาล และนายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากหน่วยงานยุทธศาสตร์ด้านการขนส่ง อาทิ อธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ สาระสำคัญของการหารือในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก หรือ BIMSTEC ผ่านประเทศไทย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การขนส่ง และโลจิสติกส์ที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อระหว่างประเทศจีน กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง กลุ่มประเทศอาเซียน และเอเชียใต้ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีบทบาทนำในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก โดยทางสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจหกประเทศลุ่มแม่น้ำโขงได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องได้ โดยเฉพาะการยกระดับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและท่าเรือเชียงของในจังหวัดเชียงราย ให้มีความทันสมัยและมีขีดความสามารถในการรองรับสินค้าได้มากขึ้น พร้อมกับการพัฒนาท่าเรือระนองให้เป็นประตูการค้าฝั่งอันดามันที่ทรงพลัง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่และการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการผสานรวมระบบขนส่งทางน้ำ ทางราง และทางถนนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้า ในส่วนของภาคเอกชนที่เข้าร่วมการประชุม ได้แสดงทัศนะสนับสนุนแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมหาศาล การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและท่าเรือเชิงยุทธศาสตร์ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง แต่ยังเป็นการเปิดประตูโอกาสทางการค้าและการลงทุนใหม่ ๆ จากต่างชาติ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งในระยะยาว โดยนายสรรเพชญได้ย้ำว่า ในสภาวะปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความผันผวนของราคาพลังงานและค่าขนส่งที่พุ่งสูงขึ้น การมีระบบโลจิสติกส์ที่ทรงประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันและเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินงานศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและเชียงของ รวมถึงท่าเรืออื่น ๆ ที่มีศักยภาพ ให้กลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ภูมิภาคที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ และการเชื่อมโยงกับโครงข่ายการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ เพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากยุทธศาสตร์ทางน้ำแล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงทางราง โดยได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมการขนส่งทางราง เร่งศึกษาแผนการขยายเส้นทางรถไฟจากตำบลสะพลี จังหวัดชุมพร เพื่อเชื่อมต่อไปยังจังหวัดระนอง ซึ่งถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะทำให้ระบบขนส่งทางรางเชื่อมต่อกับท่าเรือได้อย่างครบวงจร การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าจากฝั่งอ่าวไทยไปยังฝั่งทะเลอันดามันได้อย่างรวดเร็วและประหยัดต้นทุน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมการส่งออกและนำเข้าสินค้า แต่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรับมือกับการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียอย่างเต็มภาคภูมิในอนาคตอันใกล้ ซึ่งการบูรณาการครั้งนี้จะเป็นโมเดลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโด
