สรรพสามิตจับผิด 3,693 คดี ติดยาสูบและสุราเถื่อนสูงสุดปีงบ 70
กรมสรรพสามิตประกาศผลปฏิบัติการปราบปรามสินค้าเถื่อนปีงบประมาณ 2570 เดือนตุลาคม 2569 จับกุมผิดกฎหมาย 3,693 คดี ติดยาสูบและสุราเถื่อนเป็นอันดับแรก สร้างรายได้เข้ารัฐกว่า 176 ล้านบาท
กรมสรรพสามิต เดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดตลอดทั้งประเทศ โดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่และ สุราเถื่อน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐบาลและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย นางสาวพลอยทะเล เปิดเผยว่า ในเดือนตุลาคม 2569 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 หน่วยปฏิบัติสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้รวมทั้งหมด 3,693 คดี โดยมีการคำนวณค่าปรับและประมาณการค่าปรับรวมกันแล้วกว่า 263 ล้านบาท
สถิติการจับกุมสินค้าผิดกฎหมายสูงสุด 3 อันดับแรก
สินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่อยาสูบ ซึ่งมีจำนวนคดีสูงถึง 2,395 คดี โดยมีค่าปรับรวม 66.37 ล้านบาท และประมาณการค่าปรับอีก 172.81 ล้านบาท พร้อมของกลางยาสูบในประเทศและต่างประเทศที่ถูกตรวจยึดรวม 333,246 ซอง อันดับสองคือสุรา พบ 1,071 คดี มีค่าปรับ 12.29 ล้านบาท และประมาณการค่าปรับ 1.61 ล้านบาท ตรวจยึดของกลางสุราในประเทศ 9,536.759 ลิตร และสุราต่างประเทศ 1,612.693 ลิตร รวมเป็น 11,149.452 ลิตรAlso read“Unheard Heights: สู่ระดับใหม่” งาน “สถาปนิก’70” ยกระดับวิชาชีพ
มาตรการป้องกันและปราบปรามตามพื้นที่ความเสี่ยง
รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างเข้มข้น โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับลักษณะและระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการสกรีนกั้นสินค้าผิดกฎหมายบริเวณชายแดน การตรวจสอบเส้นทางการขนย้ายและกระจายสินค้า ไปจนถึงการปราบปรามการจำหน่ายและครอบครองสินค้าผิดกฎหมายควบคู่กับการใช้ข้อมูลและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ลดต้นทางสู่ตลาดสร้างความเป็นธรรม
การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อสกรีนกั้นสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทาง ลดการเข้าสู่ตลาด และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังช่วยรักษารายได้ของรัฐบาลและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบภาษีและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมสรรพสามิตในการยกระดับมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อระบบภาษี
สถานการณ์การลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจพบบ่อยที่สุด และสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อบรรยากาศการแข่งขันทางการค้าและระบบเศรษฐกิจโดยรวม การบังคับใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้เสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
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