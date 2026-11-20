สรรพากรอนุมัติหักลดหย่อนภาษีฟื้นฟูภัยน้ำท่วมปี 2568 รวม 3 มาตรการ
กรมสรรพากรประกาศ 3 มาตรการภาษีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2568 หักค่าซ่อมบ้านและรถได้สูงสุด 1 แสนบาท พร้อมขยายเวลาเสียภาษีถึงมี.ค. 2570
นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ อธิบดี กรมสรรพากร เปิดเผยอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้มีเงินได้ที่ประสบอุทกภัยในปี 2568 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569
มาตรการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ได้รับความเสียหาย โดยกฎหมายนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้เกิดผลบังคับใช้กับประชาชนและผู้ประกอบการอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีAlso readทรู ชู AI บริหารโครงข่ายอัตโนมัติ คว้าการรับรองระดับ 4 จาก TM Forum
รายละเอียด 3 มาตรการภาษีช่วยผู้ประสบภัย
กรมสรรพากรกำหนดมาตรการสนับสนุนทางการเงินผ่านระบบภาษีจำนวน 3 มาตรการหลัก เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างชัดเจน
มาตรการแรกอนุญาตให้บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนภาษีสำหรับค่าซ่อมแซม ค่าทำความสะอาด หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคาร ห้องชุด และทรัพย์สินที่ติดตั้งกับตัวอาคาร ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้ขอสิทธิต้องเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้ใช้ประโยชน์ และจ่ายค่าซ่อมแซมภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้จำนวนเงินที่หักได้ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
สำหรับทรัพย์สินหรืออาคารที่ได้รับสิทธิ์หักลดหย่อนตามมาตรการแรกนั้น ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการนี้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
มาตรการที่สองเน้นช่วยเหลือภาคการขนส่งโดยอนุญาตให้บุคคลธรรมดาประเภทเดียวกัน หักลดหย่อนภาษีสำหรับค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ รวมถึงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงเวลาเดียวกันคือวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
เงื่อนไขสำหรับมาตรการที่สองกำหนดให้ผู้ขอสิทธิต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ให้เช่ายานพาหนะ และจ่ายค่าซ่อมแซมภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยสามารถหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่รวมมูลค่าเกิน 30,000 บาทต่อรายการ
มาตรการที่สามแตกต่างไปจากสองมาตรการแรกโดยมุ่งช่วยเหลือภาคธุรกิจและบุคคลที่มีเงินได้ประเภทมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) ซึ่งหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร โดยอนุญาตให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักค่าใช้จ่ายเป็น 2 เท่าของรายจ่ายจริง สำหรับการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติซึ่งได้รับความเสียหายระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
กำหนดเวลาและวิธีการยื่นแบบแสดงรายการ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2569 เพื่อใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการทั้ง 3 ข้อมีกำหนดเวลาชัดเจน โดยผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2570 เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี
สำหรับบุคคลธรรมดาที่ใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการที่หนึ่งและสอง สามารถนำใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมที่มีรายละเอียดชัดเจนมาประกอบในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี 2569 เพื่อคำนวณจำนวนภาษีที่ต้องชำระใหม่
ในส่วนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สิทธิมาตรการที่สาม สามารถหักรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2569 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2569
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและขั้นตอนการติดต่อ
นางสาวสลักจิต เน้นย้ำว่ามาตรการภาษีทั้ง 3 มาตรการนี้จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลดีต่อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนและธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศ
สถานการณ์อุทกภัยในปี 2568 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ความเป็นอยู่ และทรัพย์สินของประชาชนและผู้ประกอบการเป็นวงกว้าง แม้สถานการณ์จะคลี่คลายแล้ว แต่ประชาชนยังอยู่ระหว่างกระบวนการซ่อมแซมทรัพย์สิน
การมีมาตรการภาษีสนับสนุนนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดแรงกดดันทางการเงินในช่วงเวลาฟื้นฟู ช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขและการคำนวณสิทธิประโยชน์จากมาตรการภาษีน้ำท่วมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อผ่านศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1161 เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
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