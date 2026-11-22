สยามพิวรรธน์ เปิด 'สยาม ริเวีย' ผลักดันไทยเป็นฮับอาหารพรีเมียมโลก
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์เปิดตัว 'สยาม ริเวีย' วิธิการธุรกิจอาหารระดับพรีเมียมเต็มรูปแบบผ่านคาเฟ่แบรนด์หรูและไฟน์ไดนิ่ง คว้า 2 ดาวมิชลิน ลุยตลาดลักชัวรี
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เดินหน้าขยายกลยุทธ์ธุรกิจบริการระดับลักชัวรีอย่างเต็มตัว ด้วยการก่อตั้งบริษัทลูกใหม่ในชื่อ สยาม ริเวีย จำกัด ( Siam Rivea Co. Ltd.) เพื่อมุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มพรีเมียม (Luxury Dining and Hospitality) แบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายหลักในการเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก (Global Culinary Destination) ท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตลาดผู้บริโภครายย่อยระดับไฮเอนด์ ซึ่งกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ครองส่วนแบ่งตลาดลักชัวรีในประเทศไทยสูงถึง 70% ผ่านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับแลนด์มาร์คอย่างสยามพารากอนและไอคอนสยาม
กลยุทธ์เปลี่ยนสินค้าหรูเป็นประสบการณ์ชีวิต
นายโจเซฟ เทียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้อธิบายถึงแนวคิดเบื้องหลังการก่อตั้งบริษัทใหม่ว่า นิยามของความหรูหรา (Luxury) กำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในมุมมองของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมูลค่าของสินค้าหรูไม่ได้วัดกันที่เพียงตัวผลิตภัณฑ์หรือวัสดุคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่มีความหมายลึกซึ้งต่ออารมณ์และความรู้สึกอีกด้วยAlso read“เสก โลโซ” ขอบคุณโลโซเอฟซีที่รักกันมา 30 ปี หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่
อาหารและเครื่องดื่ม จึงถูกวางตำแหน่งให้เป็นทั้งศิลปะที่สะท้อนรสนิยมอันประณีต และสื่อกลางสำคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระดับสูง สยาม ริเวีย จึงถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการนำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมลูกค้ากลุ่มลักชัวรีมาผสานเข้ากับการสร้างสรรค์ประสบการณ์ด้านอาหารและการบริการที่ได้มาตรฐานสากล (International Standard) เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่สมบูรณ์ที่สุด
สามเสาหลักขับเคลื่อนธุรกิจระดับพรีเมียม
บริษัท สยาม ริเวีย ดำเนินธุรกิจภายใต้โมเดลหลัก 3 รูปแบบ เพื่อครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างครอบคลุม โดยโมเดลแรกเน้นไปที่ คาเฟ่จากแบรนด์แฟชั่นระดับโลก (Luxury Fashion Cafes) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกของแฟชั่นและอาหารเข้าด้วยกัน อย่าง DG Caffè คาเฟ่แห่งแรกของแบรนด์ Dolce & Gabbana ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ตั้งอยู่ภายในสยามพารากอน ซึ่งนำเสนอเมนูอาหารที่ผสานมรดกด้านอาหารอิตาเลียนอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เข้ากับบริบทท้องถิ่น
สำหรับโมเดลที่สอง คือ ร้านอาหารไฟน์ไดนิ่ง (Fine Dining) ระดับโลก ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือร้านอาหาร Blue by Alain Ducasse ตั้งอยู่ในไอคอนสยาม ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2562 และประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้ารางวัล 2 ดาว จาก MICHELIN Guide Thailand 2027 เป็นครั้งแรก ภายใต้การนำของเชฟอีเวนส์ โลเปซ (Evens López) ซึ่งการได้รับรองมาตรฐาน 2 ดาวมิชลิน ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพอาหารฝรั่งเศสร่วมสมัยที่คุ้มค่าแก่การเดินทางมาเยือน (Worth a Detour) และช่วยยกระดับภาพลักษณ์วงการอาหารระดับไฮเอนด์ของประเทศไทย
ส่วนโมเดลที่สาม คือ บริการจัดเลี้ยงแบบเอ็กซ์คลูซีฟ (Exclusive Catering Services) และผลิตภัณฑ์อาหารพรีเมียม โดยสยาม ริเวีย ได้ออกแบบบริการจัดเลี้ยงเฉพาะทางให้แก่แบรนด์เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำระดับโลก อาทิ Cartier, Loro Piana และ Boucheron นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดสู่ตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร Takeaway ระดับพรีเมียม ซึ่งประสบความสำเร็จจากการผลิตขนมไหว้พระจันทร์คอลเลกชันพิเศษและชุดของขวัญสำหรับเทศกาลต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากร้านอาหาร
บทบาทเชฟผู้สร้างสรรค์เมนูผสานวัฒนธรรม
ในส่วนของการทำงานเชิงปฏิบัติการ เชฟคริสตอฟ กรีโล (Chef Christophe Grilo) Executive Chef ของสยาม ริเวีย ผู้มีประสบการณ์กว่า 30 ปี และเคยได้รับรางวัล Best Pastry Chef รับหน้าที่ควบคุมและรังสรรค์เมนูอาหารภายใต้แนวคิดนี้ โดยในส่วนของ Le Café Louis Vuitton (LV Café) ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งเริ่มเป็นพันธมิตรกับสยามพิวรรธน์มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 และขยายความร่วมมือเพิ่มเติมในเดือนตุลาคม 2569 เชฟคริสตอฟ ได้นำความเชี่ยวชาญด้านการทำขนมฝรั่งเศสมาประยุกต์ใส่กลิ่นอายความเป็นไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Identity) เพื่อสะท้อนตัวตนของแบรนด์ให้โดดเด่น
เชฟคริสตอฟ กรีโล ได้ระบุถึงปรัชญาการทำงานของบริษัทอย่างชัดเจนว่า อาหารชั้นเลิศคือการเล่าเรื่องราว (Storytelling) และการส่งมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้บริโภค ไม่ใช่เพียงแค่การปรุงรสให้ได้มาตรฐานเท่านั้น แต่เป็นการนำงานฝีมือการทำอาหารฝรั่งเศสและความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติมาผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยอย่างประณีต
การผสมผสานทักษะเหล่านี้ช่วยขยายอัตลักษณ์ของแบรนด์หรูให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างละเมียดละไมมากยิ่งขึ้น สร้างความประทับใจและความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีของตน ผ่านการสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งและการกินดื่มที่ไร้รอยต่อ (Seamless Experience)
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