สยามสแควร์ฉลอง 62 ปี เด็สยาม Festival 2026
PMCU จัดงาน 'เด็สยาม Festival 2026' ฉลองครบรอบ 62 ปี สยามสแควร์ ระหว่าง 25 พ.ย.-1 ธ.ค. 2569 รวมศิลปินและแบรนด์ชั้นนำ
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ PMCU เตรียมจัดงาน " เด็สยาม Festival 2026" เพื่อฉลองในโอกาสที่ สยามสแควร์ มีอายุครบ 62 ปี โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ณ สยามสแควร์ วอล์กกิ้ง สตรีท งานนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวมกลุ่ม "เด็สยาม" จากทุกยุคทุกGeneration ให้กลับมาพบปะกันอีกครั้ง ตั้งแต่งัยรุ่นที่เติบโตมาพร้อมกับสยามในอดีต ไปจนถึงเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างเรื่องราวและวัฒนธรรมของตัวเองในปัจจุบัน
สยามสแควร์เวทีเดียวที่มีชีวิต
ตลอดระยะเวลา 62 ปีที่ผ่านมา สยามสแควร์ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือบทบาทในฐานะพื้นที่ที่เปิดให้คนรุ่นใหม่ได้ทดลอง แสดงออก และสร้างวัฒนธรรมเฉพาะยุคของตัวเอง ที่เคยเริ่มจากการนัดพบหลังเลิกเรียน ร้านแผ่นเสียง ร้านเสื้อผ้า นิตยสาร แฟชั่นบนถนน จนพัฒนาสู่ดนตรี สตรีทคัลเจอร์ และพื้นที่แจ้งเกิดของศิลปินรุ่นใหม่ เรื่องราวเหล่านี้ค่อยๆ ประกอบกันจนกลายเป็นคำจำกัดความของคำว่า "เด็สยาม" ซึ่งในปีนี้ PMCU ไม่ได้ชวนทุกคนเพียงแค่ย้อนกลับไปคิดถึงวันเก่าๆ แต่เป็นการชวนกลับมา "เจอสยามที่คิดถึง และสร้างสยามที่อยากเห็นต่อไป"Also readทำไมคนรวยถึงชอบ 'ปลูกต้นมะเฟือง' ไว้หน้าบ้าน? เปิดความเชื่อโบราณจากต่างชาติ!
4 ไฮไลต์เด่นตลอด 7 วัน
ภายในงานมีการแบ่งโซนกิจกรรมออกเป็น 4 ไฮไลต์ใหญ่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม ส่วนแรกคือ SIAM STAGE ซึ่งทำหน้าที่เป็นเวทีแจ้งเกิดสำหรับศิลปินที่รักเพลง โดย PMCU ได้เชิญศิลปินขวัญใจเด็สยามจากทุก Generation กลับมาพบกันอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น Girly Berry, Polycat, Tilly Birds ไปจนถึงศิลปินรุ่นใหม่อย่าง GELBOYS, Slapkiss และ MEYOU รวมถึงศิลปินที่เริ่มต้นจากการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่สยามสแควร์อย่าง Yes Indeed และ GOOD MOOD ที่เติบโตสู่เส้นทางศิลปินอาชีพเต็มตัว
ไฮไลต์ที่สองคือ SIAM STREET ART × EXHIBITION ที่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินและคนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างงานศิลปะและ Public Space ใหม่ๆ ทั่วพื้นที่ ตั้งแต่ Floor Painting, Landmark, Installation และ Photo Spot พร้อมเปลี่ยนสยามให้กลายเป็น Exhibition ขนาดใหญ่ผ่านผลงานที่ถ่ายทอดคำว่า "สยามสแควร์" ในมุมมองของคนทั่วประเทศ หนึ่งในจุดเด่นคือการนำภาพจำของ "น้ำพุสยาม" กลับมาตีความใหม่ในเวอร์ชัน 2026 ให้กลายเป็นทั้งงานศิลปะ จุดนัดพบ และพื้นที่สาธารณะใหม่ใจกลางสยาม พร้อมนิทรรศการจาก a day ที่พาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวและภาพจำที่อยู่คู่เด็สยามมายาวนาน พร้อมโอกาสให้แฟน ๆ ได้ขึ้นปก a day และสร้างภาพจำบทใหม่ร่วมกัน
สำหรับไฮไลต์ที่สามคือ SIAM FASHION STREET & MARKET ซึ่งสะท้อน DNA สำคัญของสยามสแควร์ที่ผูกพันกับแฟชั่นมาตลอด โดย PMCU จับมือกับ CHEEZE LOOKER ปิดถนนสยามซอย 2 เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็น Street Fashion Market เชื่อมต่อกับ LIDO CONNECT เปิดพื้นที่ให้แบรนด์ ร้านค้า นักสร้างสรรค์ และคนรักการแต่งตัวได้กลับมาพบกันอีกครั้ง จากสไตล์ที่เคยเดินผ่านกันบนถนนสยามเมื่อหลายสิบปีก่อน ไปจนถึงแฟชั่นของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ทุก Generation จะกลับมาอยู่บนถนนเส้นเดียวกันอีกครั้ง
และไฮไลต์สุดท้ายคือ SIAM MEMORY POP-UP ที่พาความทรงจำของเด็สยามกลับมาเล่นใหม่ โดยเชิญแบรนด์และพาร์ทเนอร์ที่เคยร่วมสร้างตำนานและสีสันให้กับสยามกลับมาพบกันอีกครั้ง ได้แก่ AIS SIAM, Canon, โก๋แก่, TRUE, a day, CHEEZE LOOKER, GMM MUSIC, iKON, Sculpture และ Yuedpao ที่จะมาร่วมจัด Pop-up พร้อมสร้าง Activation พิเศษ หยิบเรื่องราว ความทรงจำ และวัฒนธรรมของเด็สยามในแต่ละยุคกลับมาเล่าใหม่ในแบบของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย แฟชั่น ของกิน หรือเรื่องราวที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตอนมาเดินสยาม ทุกอย่างจะกลับมามีสีสันอีกครั้ง เพื่อให้เด็สยามรุ่นก่อนได้หายคิดถึง และให้เด็สยามรุ่นใหม่ได้สร้างความทรงจำของตัวเองต่อ
ร่วมเป่าเค้กฉลองวันครบรอบ
อีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญของการจัดงานคือกิจกรรมรวมพลเด็สยามทุกเจนเพื่อร่วมฉลองวันครบรอบ 62 ปีของสยามสแควร์ โดย PMCU ได้กำหนดช่วงเวลาในการร่วมกันเป่า "เค้กวันเกิดสยาม" ณ ใจกลางสยามสแควร์ วอล์กกิ้ง สตรีท ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 19.00-20.00 น. เนื่องจาก 62 ปีของสยามไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสถานที่ แต่คือเรื่องราวของผู้คนที่เคยมาเจอกันที่นี่ จากสยามในวันนั้นสู่สยามในวันนี้ จากเด็กรุ่นก่อนสู่เด็กรุ่นใหม่ และจากความทรงจำเดิมสู่เรื่องราวบทต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้น
นอกจากกิจกรรมภายในงานแล้ว การจัดงานนี้ยังสะท้อนถึงความพยายามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาฯ ร่วมกับ PMCU ในการพัฒนาธุรกิจให้ผู้ประกอบการเติบโตแบบยั่งยืน ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ "โต๊ะกลม" ปี 2 ที่เป็นการส่งต่อองค์ความรู้จากจุฬาฯ และ PMCU สู่ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับแบรนด์และรับเทรนด์การตลาด พร้อมทั้งยังมีการเชื่อมโยงกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง POP MART ที่ผสานพลังของ MOLLY เชื่อม Global Character สู่ Local District เพื่อยกระดับย่านและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ย่านจุฬาฯ-PMCU อย่างต่อเนื่อง
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