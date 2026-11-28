สยามดนตรียามาฮ่า จัด The 8th YIHC คอนเสิร์ตเยาวชนนานาชาติครบรอบ 60 ปี
สยามดนตรียามาฮ่า จัดคอนเสิร์ตเยาวชนระดับนานาชาติ The 8th YIHC ครั้งที่ 8 เฉลิมฉลองครบรอบก่อตั้งในประเทศไทย 60 ปี ด้วยผลงานเยาวชน 23 คนจาก 9 ประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569
สยามดนตรียามาฮ่า ประสบความสำเร็จในการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตดนตรีเยาวชนระดับนานาชาติ "The 8th Yamaha International Highlight Concert in Thailand" ( YIHC ครั้งที่ 8) เสร็จสิ้นอย่างงดงามและประทับใจอย่างยิ่ง งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ณ หอประชุม ดร.ถาวร พรประภา อาคารสยามปทุมวัน เฮ้าส์ โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับสุดยอด เยาวชนนักดนตรี จากโรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั่วโลก เพื่อร่วมถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรีอย่างใกล้ชิด
ความสำเร็จ YIHC ครั้งที่ 8 สู่เวทีระดับโลก
ความสำเร็จของงาน YIHC ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ต่อยอดมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของการส่งเสริมดนตรีเยาวชนยามาฮ่า ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ Junior Original Concert (JOC) เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และการประพันธ์เพลงด้วยตนเองแก่นักเรียนดนตรี ก่อนที่แนวคิดนี้จะขยายสู่ระดับภูมิภาคในชื่อ Asia-Pacific Junior Original Concert (APJOC) ในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) และยกระดับสู่เวทีระดับนานาชาติเต็มรูปแบบภายใต้ชื่องาน Yamaha International Highlight Concert (YIHC) ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) โดยจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์Also readดีลอยท์เผยผลสำรวจ HR Policy 2026 ไทยคุมต้นทุนค่าตอบแทน อัตราขึ้นเงินเดือนเหลือ 4% โบนัสหดเหลือ 2.2 เดือน
เยาวชน 23 คน จาก 9 ประเทศ โชว์ศักยภาพดนตรี
ภายในงานมีการจัดการแสดงของเยาวชน 23 คน จากโรงเรียนดนตรียามาฮ่า 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, ญี่ปุ่น, จีน, ไต้หวัน, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เวเนซุเอลา, และสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์ความสุขผ่านหลากหลายรูปแบบดนตรี ครอบคลุมทั้งเปียโนเดี่ยว (Piano Solo), อิเล็กโทน (Electone), มาริมบา (Marimba), ไวโอลิน (Violin), ฟลุต (Flute) และการแสดงแบบวงดนตรี (Band Performations)
ผลงานประพันธ์เพลงและไฮไลต์ที่น่าสนใจ
ไฮไลต์สำคัญที่เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชม ได้แก่ ผลงานการประพันธ์เพลงของเยาวชนในโครงการ JOC โดยตัวแทนประเทศไทยอย่าง ภูริ ปึงพิพัฒน์ตระกูล ในบทเพลง "Shadows of Wars" นอกจากนี้ยังมีการแสดงเปิดเวทีสุดเร้าใจจากวง The Harmonic ตัวแทนจากประเทศไทย ในบทเพลง "Superstar" ควบคู่ไปกับการแสดงของเยาวชนนานาชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงช่วง Piano Improvisation (การด้นสดเปียโน) และการแสดงจากผู้ชนะการประกวด Junior Original Song Contest และ Yamaha Electone Contest
บรรยากาศและการแสดงปิดท้ายที่ประทับใจ
ค่ำคืนแห่งความทรงจำดังกล่าวปิดท้ายด้วยโชว์ชุดพิเศษ Grand Finale ในบทเพลง "I Just Wanna Send My Song to You" ที่ผสานเสียงเปียโน อิเล็กโทน และคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชน (Student Choir) จากประเทศไทยอย่างลงตัว ความสำเร็จของงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางดนตรีอันไร้ขีดจำกัดของเยาวชนรุ่นใหม่ แต่ยังตอกย้ำถึงพลังของดนตรีที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากต่างวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน
60 ปีสยามดนตรียามาฮ่า ผลิตผลเยาวชนกว่า 150,000 คน
นอกจากการจัดคอนเสิร์ตแล้ว งานนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนดนตรียามาฮ่าในประเทศไทยมาเป็นเวลา 60 ปี ซึ่งเป็นการตอกย้ำผู้นำการศึกษาด้านดนตรีของโรงเรียนดนตรียามาฮ่าในประเทศไทยถึงการสร้างผลิตผลเยาวชนมากกว่า 150,000 คน ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่ต้องการชมภาพบรรยากาศความประทับใจเพิ่มเติม สามารถรับชมได้ที่ Facebook: Yamaha Music School Thailand หรือ Yamaha Music Thailand
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