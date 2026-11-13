สยามพารากอนเปิดงาน The Magical Celebration 2027 ร่วมธนาคารกสิกรไทย
สยามพารากอนและธนาคารกสิกรไทยจัดมหกรรมฉลองปีใหม่ Siam Paragon The Magical Celebration 2027 ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มกราคม 2570 พร้อมไฮไลท์ต้นคริสต์มาส DIOR และการแสดงระดับโลก
สยามพารากอน ร่วมมือกับ ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวงานมหกรรมฉลองสิ้นปี Siam Paragon The Magical Celebration 2027 อย่างยิ่งใหญ่เพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข โดยงานนี้จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2569 ไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2570 เพื่อตอกย้ำบทบาทของ สยามพารากอน ในฐานะจุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวระดับสากลที่ผสานศิลปะ วัฒนธรรม และความบันเทิงเข้าด้วยกัน
ไฮไลท์ต้นคริสต์มาสสุดหรูจาก DIOR
ไฮไลท์สำคัญที่สุดของงานนี้คือการเนรมิตต้นคริสต์มาสสุดวิจิตรบรรจงภายใต้การดูแลของแบรนด์ระดับโลก DIOR ซึ่งช่วยสะท้อนสถานะของสยามพารากอนในฐานะ Luxury Lifestyle Destination โดยต้นคริสต์มาสต้นนี้ประดับประดาด้วยของตกแต่งที่มีเอกลักษณ์ เช่น ขนมปังขิง เพื่อสร้างความหรูหราสง่างามให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสบรรยากาศเทศกาลระดับโลกอย่างใกล้ชิดและบันทึกความทรงจำสำคัญในวาระพิเศษของปลายปีAlso readJISOO เตรียมแสดงโชว์เดี่ยวครั้งแรกสำหรับเทศกาลดนตรีที่ Coachella 2027
The Magical Town โลกแห่งเทพนิยาย
ภายในงานมีการจัดพื้นที่ The Magical Town ให้กลายเป็นเมืองแห่งเทพนิยายที่เปิดให้ผู้เข้าชมก้าวเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ถึง 10 มกราคม 2570 โดยมี Rudolph ราชาแห่งกวางเรนเดียร์นำทางพร้อมกับผองเพื่อนอย่าง Bjørn เจ้าหมี Owen นกฮูก และ Chiper กระรอกน้อย ที่จะพาทุกคนออกเดินทางสู่ป่ามหัศจรรย์ Forest Magical Christmas เพื่อชม The Enchanted Spire หอนาฬิกาพิเศษที่ทำงานเฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น พร้อมขึ้นรถรางสำรวจเมืองเพื่อค้นหาของขวัญและความประทับใจตลอดเส้นทาง
การออกแบบโดยศิลปินไทยและประสบการณ์ Immersive
การออกแบบบรรยากาศ festive ในพื้นที่ต่างๆ มีส่วนร่วมจาก กรัณยา ผลไพร หรือ Poi Karanya ศิลปินนักออกแบบลายเส้นชาวไทยเพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ขณะที่พื้นที่ Cascade หรืออุโมงค์ด้านหน้าสยามพารากอนถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้เป็น Immersive Festive Experience ที่ผสานแสง สี และงานออกแบบระดับคลาสสิก เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมนุ่มนวลกับมนต์เสน่ห์แห่งเทศกาลผ่านประสบการณ์ที่โอบล้อมทุกความรู้สึกอย่างสมบูรณ์
โชว์แฟนตาซีระดับโลกจากฝรั่งเศส
จุดเด่นทางศิลปะที่ยากจะลืมเลือนคือโชว์แฟนตาซีจากประเทศฝรั่งเศส โดยคณะ Cie Remue Ménage นำเสนอการแสดง Légendaires ระหว่างวันที่ 24 ถึง 27 ธันวาคม 2569 ซึ่งเป็นขบวนพาเหรดแฟนตาซีที่ถ่ายทอดเรื่องราวของจิ้งจอกในตำนานออกเดินทางผ่านโลกมนุษย์เพื่อพาผู้ชมสู่การผจญภัยและวัฒนธรรมตะวันออกที่หลอมรวมกับตะวันตก โดยจัดแสดงวันละ 2 รอบในเวลา 18.00 น. และ 20.00 น. เพื่อสร้างความประทับใจและแตกต่างจากงานเทศกาลทั่วไป
กิจกรรมครบครันนับถอยหลังสู่ปีใหม่ 2570
นอกจากการแสดงหลักแล้วยังมีขบวนพาเหรดแฟนซีตลอดเส้นทางสยามพารากอนระหว่างวันที่ 21 ถึง 31 ธันวาคม 2569 เวลา 13.00 น. 15.00 น. และ 17.00 น. พร้อมเซอร์ไพรส์จากลุงซานตาคลอสที่จะมอบของขวัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสวันที่ 24-25 ธันวาคม 2569 นอกจากนี้ในช่วงค่ำคืนสุดท้ายของการเฉลิมฉลองจะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำและกิจกรรม A Magical Countdown Celebration 2027 ระหว่างวันที่ 28 ถึง 31 ธันวาคม เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเริ่มต้นปีใหม่อันน่าประทับใจ
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