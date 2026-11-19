สยามอะเมซิ่งพาร์ค เปิดให้บริการอีกครั้ง 19 พฤศจิกายน 2569 พร้อมบัตรรายปี 1,000 บาท
สยามอะเมซิ่งพาร์คประกาศกลับมาเปิดให้บริการวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 หลังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 46 ปี พร้อมแคมเปญบัตรรายปีราคา 1,000 บาท เล่นได้ไม่อั้นทั้งสวนน้ำและสวนสนุก
สยามอะเมซิ่งพาร์ค (Siam Amazing Park) ประกาศกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 หลังเผชิญสถานการณ์ อุทกภัย รุนแรงที่สุดในรอบ 46 ปี นับตั้งแต่เปิดดำเนินกิจการ สวนสนุกและ สวนน้ำ แห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำคัญของ กรุงเทพมหานคร
ตลอดช่วงที่ผ่านมา สยามอะเมซิ่งพาร์คระดมกำลังเร่งฟื้นฟูพื้นที่ภายในสวนสนุกและสวนน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมกลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง พร้อมกันนั้นยังจัดแคมเปญโปรโมชั่นเพื่อฉลองการกลับมาเปิดให้บริการและการก้าวสู่ปีที่ 47 ของสวนสนุกแห่งนี้Also readธ.ก.ส. จัดโครงการ ‘ชำระดีมีโชค’ ลุ้นโชค 2 ชั้น มูลค่ารวมกว่า 377 ล้านบาท
สวนน้ำและเครื่องเล่นบางส่วนกลับมาเปิดให้บริการแล้ว
สยามอะเมซิ่งพาร์คสามารถเปิดให้บริการสวนน้ำและเครื่องเล่นสวนสนุกบางส่วนได้แล้ว ส่วนเครื่องเล่นที่เหลือบริษัทจะทยอยฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้เข้าชมสามารถกลับมาใช้บริการบางส่วนของสวนได้ก่อนการฟื้นฟูทั้งหมดจะแล้วเสร็จ
บริษัทระบุว่าการฟื้นฟูครั้งนี้เกิดขึ้นหลังอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภายในสวนสนุกและสวนน้ำโดยตรง ทีมงานจึงต้องเร่งซ่อมแซมและพัฒนาพื้นที่ควบคู่กันไป เพื่อให้พร้อมต้อนรับผู้ใช้บริการอีกครั้งในสภาพที่ปลอดภัย
วสท. ตรวจสอบความพร้อมเครื่องเล่นก่อนเปิดให้บริการ
สยามอะเมซิ่งพาร์คเชิญคณะวิศวกรจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่และความพร้อมของเครื่องเล่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
คณะวิศวกร วสท. ได้ให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการ บริษัทระบุว่าให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ควบคู่ไปกับการเร่งฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมรองรับผู้เข้าชม
การตรวจสอบจากหน่วยงานวิศวกรรมภายนอกช่วยให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเดินทางมาเล่นที่สวนสนุก โดยเฉพาะหลังจากพื้นที่เคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งรุนแรง
บัตรรายปี 1,000 บาท และส่วนลดสำหรับผู้เข้าชม
สยามอะเมซิ่งพาร์คมอบบัตรรายปีในราคาพิเศษเพียง 1,000 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท ผู้ถือบัตรสามารถเข้าใช้บริการทั้งสวนน้ำและสวนสนุกได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอด 1 ปีเต็ม
ผู้ที่ซื้อบัตรรายปียังมีสิทธิ์ซื้อบัตรรายวันสำหรับผู้ติดตามในราคาพิเศษเพียง 200 บาท จากราคาปกติ 1,000 บาท โดยจำกัดสูงสุด 5 คนต่อวัน
สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร สามารถนำฉลากเครื่องดื่มโค้ก แฟนต้า หรือสไปรท์ รวมจำนวน 3 ฉลาก มาแสดงเพื่อรับสิทธิ์พิเศษ หรือแสดงบัตรนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อรับส่วนลดบัตรผ่านประตูรายวันสำหรับผู้ใหญ่ สูง 131 ซม. ขึ้นไป ซึ่งเหลือเพียง 300 บาท จากราคาปกติ 1,000 บาท
โปรโมชั่นไปต่อถึง 28 กุมภาพันธ์ 2570
โปรโมชั่นทั้งหมดในแคมเปญไปต่อมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประกาศแคมเปญเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570 ผู้สนใจสามารถวางแผนการเข้าใช้บริการภายในช่วงเวลาดังกล่าว
สยามอะเมซิ่งพาร์คระบุว่าการกลับมาเปิดให้บริการครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าสู่ปีที่ 47 ภายใต้แนวคิดไปต่อ บริษัทตั้งใจส่งมอบความสุขและประสบการณ์ความสนุกให้แก่คนไทยและนักท่องเที่ยวทุกคน พร้อมก้าวผ่านความท้าทายและเติบโตไปพร้อมกับผู้เข้าชม
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