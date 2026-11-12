สยามพิวรรธน์ เปิดตัวหุ่นยนต์ ARC Move พร้อม AI บริการ 7 ภาษา
สยามพิวรรธน์จับมือ Amity Robotics เปิดตัวหุ่นยนต์ ARC Move ที่สยามพารากอน 12 พ.ย. 2569 นำร่องบริการด้วย Generative AI รองรับ 7 ภาษา
กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และจุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างเป็นทางการประกาศการร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Amity Robotics นำร่องเปิดตัวหุ่นยนต์ผู้ช่วยบริการอัจฉริยะรุ่น ARC Move เพื่อปฏิวัติประสบการณ์การช้อปปิ้งภายใน สยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป โครงการนำร่องนี้เป็นการผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ Generative AI เข้ากับบริการระดับพรีเมียมเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการในศูนย์การค้าชั้นนำของประเทศไทย
เปิดตัวหุ่นยนต์อัจฉริยะ ARC Move พร้อม AI
สยามพิวรรธน์ได้เริ่มนำหุ่นยนต์ Amity Robot Concierge หรือหุ่นยนต์ผู้ช่วยบริการอัจฉริยะมาให้บริการภายในศูนย์การค้าในเครืออย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยจุดเริ่มต้นของการนำร่องอยู่ที่สยามพารากอน หุ่นยนต์รุ่น ARC Move ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในศูนย์การค้าอย่างครบวงจร รองรับการใช้งานผ่านระบบสื่อสารที่ทันสมัยสามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับร้านค้า จุดบริการต่างๆ รวมถึงข้อมูลภายในศูนย์การค้าได้อย่างแม่นยำAlso readเลี้ยงลูกหลานอย่างไรให้ฉลาดใช้ AI ไม่เสียทักษะการคิด-ความเป็นมนุษย์
ความสามารถพิเศษที่โดดเด่นของหุ่นยนต์ ARC Move คือการรองรับการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยระบบสามารถ听懂และสื่อสารได้ 7 ภาษาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย และอาหรับ ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์การให้บริการที่ไร้รอยต่อและเข้าถึงผู้ใช้งานจากทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์ Hyper-Personalization และ Digital Ecosystem
นายอักเซล วินเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายดิจิทัล บริษัทสยามพิวรรธนน์ จำกัด ได้อธิบายถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ว่า เป้าหมายสำคัญของการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้งานในกลุ่มสยามพิวรรธนน์คือการยกระดับประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลหรือ Hyper-Personalization เพื่อสร้างความเลิศในการดำเนินงานทางธุรกิจ นายวินเตอร์มองว่าปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เพียงเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพการทำงาน แต่เป็นพลังสำคัญในการออกแบบประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว แม่นยำ และตรงจุดยิ่งขึ้น
การร่วมมือกับ Amity Robotics ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผสานศักยภาพของเทคโนโลยีเข้ากับบริการที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจในมนุษย์ โดยมุ่งสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยง Human Touch และ Technology อย่างสมดุล เพื่อให้ทุกขั้นตอนของ Customer Journey มีความสะดวก ราบรื่น และสร้างความประทับใจในแบบที่แตกต่าง พร้อมทั้งวางรากฐานให้ธุรกิจรีเทลไทยก้าวสู่อนาคตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน สอดคล้องกับการเชื่อมโยงระบบนิเวศดิจิทัลหรือ Digital Ecosystem ขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
บทบาทของหุ่นยนต์เสริมศักยภาพทีมบริการ
นายทัชพล ไกรสิงขร ประธานศูนย์วิจัยและการประยุกต์ใช้ AI และกรรมการบริหาร Amity Robotics ชี้แจงว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้าน AI และหุ่นยนต์อัจฉริยะของ Amity เข้ากับความเข้าใจเชิงลึกของสยามพิวรรธนน์ต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค หุ่นยนต์ผู้ช่วยบริการอัจฉริยะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เข้ามาแทนที่บุคลากรมนุษย์ แต่เป็นอีกกำลังสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพของทีมบริการ ให้สามารถดูแลและส่งมอบประสบการณ์แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจะทำให้การบริการมีความคล่องตัวและเข้าถึงง่าย
นายทัชพลเน้นย้ำว่าแนวคิด Co-creation & Collaboration เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของสยามพิวรรธนน์ ที่มุ่งผสานศักยภาพและความเชี่ยวชาญของพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค่นวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และสร้างคุณค่าร่วมให้กับลูกค้า พันธมิตรอุตสาหกรรมค้าปลีก และประเทศไทยอย่างยั่งยืน
แผนพัฒนาศักยภาพและบริการขั้นสูงในอนาคต
สำหรับแผนงานในระยะถัดไป สยามพิวรรธนน์และ Amity Robotics มีแผนพัฒนาขีดความสามารถของหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยหนึ่งในฟีเจอร์สำคัญที่กำลังจะเปิดตัวคือการให้บริการนำทางแบบ Real-time ไปยังร้านค้าหรือพื้นที่เฉพาะที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการหาที่จอดรถหรือร้านค้าได้ทันที
นอกจากนี้ ยังมีแผนการให้บริการอำนวยความสะดวกในการสมัครสมาชิก ONESIAM SuperApp ผ่านหุ่นยนต์โดยตรง เพื่อต่อยอดข้อมูลและเทคโนโลยีในการสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและครบวงจรยิ่งขึ้น การพัฒนาในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ครอบคลุม และต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาโครงการนำร่อง
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