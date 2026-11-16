สยามพาวรรธน์ นำหุ่นยนต์ AI Amity Robotics บริการสยามพารากอน
สยามพาวรรธน์ จับมือ Amity Robotics นำหุ่นยนต์ Concierge มาให้บริการที่สยามพารากอน ตั้งแต่พฤศจิกายน 2569 เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ
กลุ่มบริษัท สยามพาวรรธน์ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Amity Robotics เพื่อนำนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่มาใช้ในศูนย์การค้าเครือ โดยเป็นการนำหุ่นยนต์ผู้ช่วยบริการอัจฉริยะ (Amity Robot Concierge) มาให้บริการจริงภายใน สยามพารากอน นับเป็นการนำร่องครั้งแรกในประเทศไทยในการผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับการบริการระดับสากล
โครงการนำร่องนี้จะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป หุ่นยนต์ ARC Move ที่นำมาใช้งานสามารถรองรับการสื่อสารและตอบคำถามได้ใน 7 ภาษาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย และอาหรับ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อทั้งสำหรับลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติAlso readสถานการณ์สะพานมอญ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
กลไกการทำงานและวัตถุประสงค์ของหุ่นยนต์
ในขั้นแรก หุ่นยนต์ Amity Robot Concierge จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกหลักให้แก่ลูกค้าในการค้นหาตำแหน่งร้านค้า จุดบริการต่างๆ และให้ข้อมูลพื้นฐานภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน ระบบได้รับการออกแบบมาให้สื่อสารได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลของลูกค้า
ด้านนายอักเซล วินเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายดิจิทัล บริษัท สยามพาวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า กลยุทธ์ AI ของสยามพาวรรธน์มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคล (Hyper-Personalization) ควบคู่ไปกับการสร้างความเลิศในการดำเนินงาน โดยมองว่า AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ แต่เป็นพลังสำคัญในการออกแบบประสบการณ์รูปแบบใหม่
นายอักเซลยังระบุเพิ่มเติมว่า การร่วมมือครั้งนี้เป็นการก้าวสำคัญของสยามพาวรรธน์ในการผสานศักยภาพเทคโนโลยีเข้ากับการบริการที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจในมนุษย์ มุ่งสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยง Human Touch และ Technology อย่างสมดุล เพื่อวางรากฐานให้อุตสาหกรรมรีเทลไทยก้าวสู่อนาคตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน
วิสัยทัศน์ร่วมและบทบาทของเทคโนโลยี AI
นายทัชพล ไกรสิงขร ประธานศูนย์วิจัย และการประยุกต์ใช้ AI และกรรมการบริหาร Amity Robotics แสดงความยินดีต่อความร่วมมือครั้งนี้ โดยระบุว่า Amity Robotics ยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับสยามพาวรรธน์ซึ่งมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ระดับโลก การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการผสมผสานความเชี่ยวชาญด้าน AI และหุ่นยนต์อัจฉริยะของ Amity เข้ากับความเข้าใจเชิงลึกของสยามพาวรรธน์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
นายทัชพลเน้นย้ำว่า หุ่นยนต์ผู้ช่วยบริการอัจฉริยะไม่ได้เข้ามาแทนที่บุคลากร แต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพของทีมบริการ ให้สามารถดูแลและส่งมอบประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้การบริการมีความคล่องตัว เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการจากทั่วโลกได้อย่างแท้จริง
แผนการพัฒนาต่อยอดและผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
ในระยะถัดไป สยามพาวรรธน์และ Amity Robotics มีแผนพัฒนาขีดความสามารถของหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยจะเพิ่มฟีเจอร์การให้บริการนำทางไปยังร้านค้าหรือพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการอย่างละเอียดละออ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการสมัครสมาชิกระบบ ONESIAM SuperApp เพื่อเชื่อมต่อประสบการณ์ดิจิทัล
ความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กรสะท้อนแนวคิด Co-creation & Collaboration ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของสยามพาวรรธน์ มุ่งผสานศักยภาพของพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป และสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ลูกค้า พันธมิตรอุตสาหกรรมค้าปลีก และประเทศไทยอย่างยั่งยืน
ก่อนหน้านี้ สยามพาวรรธน์ได้ดำเนินกลยุทธ์นำเทคโนโลยี Digital Ecosystem และ Generative AI มาต่อยอดการเชื่อมโยงระบบองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและครอบคลุมมากขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการสร้างจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ไม่จำกัดอยู่เพียงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ แต่รวมถึงการออกแบบประสบการณ์ที่เข้าใจความต้องการของผู้คนอย่างลึกซึ้ง
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