สยามพิวรรธน์ ดันยอดขาย Golden Week โต 2 เท่า คว้ารางวัล Alipay+ จากจีน
สยามพิวรรธน์ประกาศยอดขายช่วง Golden Week พุ่ง 2 เท่า หลังขยายกลยุทธ์พันธมิตรระดับโลกกับ Alipay+, Huawei และ iQIYI พร้อมคว้ารางวัล Alipay+ Growth Award จากจีน
กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ ประกาศความสำเร็จของกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกในการขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและกระตุ้นการใช้จ่าย โดยยอดขายในช่วงเทศกาล Golden Week ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า พร้อมรับรางวัล Alipay+ Growth Award ในฐานะผู้ได้รับรางวัลรายเดียวจากประเทศไทยและ 1 ใน 2 ประเทศในเอเชีย จากงาน VOYAGE 2026 & Gala Dinner ของ Ant International ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
กลยุทธ์พันธมิตรดิจิทัลและผลการดำเนินงาน
สยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้พัฒนาและบริหารแลนด์มาร์กระดับโลกที่มีสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอร์รี ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เลต ในกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ได้ผสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินชั้นนำ ได้แก่ Alipay+ WeChat Pay และ UnionPay เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างสมบูรณ์ Alipay+ แพลตฟอร์มของ Ant International ที่เชื่อมโยงกระเป๋าเงินดิจิทัลและแอปพลิเคชันการชำระเงินชั้นนำจากทั่วโลก ให้เข้ากับการค้าปลีกภายในศูนย์การค้าของสยามพิวรรธน์ ช่วยเพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้าโดยตรงผ่านแคมเปญส่งเสริมการตลาดและสิทธิพิเศษบนแอปพลิเคชัน ความร่วมมือกับ Alipay+ มีระยะเวลามาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อพัฒนาแคมเปญการตลาด สิทธิประโยชน์ และบริการชำระเงินดิจิทัลสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2569 จำนวนธุรกรรมผ่าน Alipay+ เติบโตเป็น 2.3 เท่า และจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าAlso read“เด่นคุณ” ไม่โสดแล้ว! รับเดินหน้าจีบ “จีนส์ จิรชยา” ลูกสาว “นก – จอนนี่” แซวเหมือนโดนสะกด
การขยายเครือข่ายและสิทธิประโยชน์นักท่องเที่ยว
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยการขยายความร่วมมือกับ Huawei ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก และ iQIYI แพลตฟอร์มความบันเทิงชั้นนำของจีน เพื่อเชื่อมโยงฐานผู้ใช้งานของพันธมิตรเข้ากับประสบการณ์การท่องเที่ยวและช้อปปิ้งในประเทศไทย โดยครอบคลุมตั้งแต่การสร้างแรงจูงใจก่อนเดินทางจนถึงการใช้กิจกรรม ณ จุดหมายปลายทาง สยามพิวรรธน์ยังร่วมมือกับ Trip.com ซึ่งเชื่อมต่อข้อเสนอด้านการท่องเที่ยวบน WeChat Mini Program ของ Ctrip เข้ากับสิทธิพิเศษ ณ MINISO ไอคอนสยาม ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย โมเดลนี้ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงและสร้างความมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ตั้งแต่ช่วงวางแผนการเดินทาง พร้อมทั้งแนะนำจุดหมายปลายทางด้านการช้อปปิ้งของสยามพิวรรธนรวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ได้รับผ่านบัตร ONESIAM Global Visitor Card
ความร่วมมือเชิงลึกกับพันธมิตรจีน
ความร่วมมือกับ Huawei ช่วยเข้าถึงฐานผู้ใช้งานชาวจีนผ่านสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ Wearables โดยเชื่อมโยงเข้าสู่ ONESIAM Global Visitor Card บัตรดิจิทัลที่ให้นักท่องเที่ยวสมัครสมาชิก ค้นพบข้อมูล วางแผนการช้อปปิ้ง และรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำได้ตั้งแต่ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเปิดให้สมัครผ่าน WeChat Mini Program แบบ One Click ช่วยลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลและเพิ่มความความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์หรือช่องทาง Huawei Wearables ความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Pre-Arrival Engagement ที่มุ่งสร้างการรับรู้และแรงจูงใจตั้งแต่ประเทศต้นทาง ก่อนเชื่อมต่อกับประสบการณ์จริงที่แลนด์มาร์กทั้ง 5 แห่งของสยามพิวรรธน์ พร้อมนำเสนอสิทธิประโยชน์แบบ Always-on ตลอดทั้งปี ทั้ง Best Deals แคมเปญลักชัวรี และข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยไม่จำกัดเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
กลยุทธ์การตลาดและความบันเทิง
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ยังร่วมมือกับ iQIYI แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์ชั้นนำของจีน ที่รวบรวมคอนเทนต์ความบันเทิงจากทั่วเอเชีย เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ Fandom Marketing ภายใต้แนวคิด From Screen to Real-World Experience เปลี่ยนความนิยมของศิลปินและคอนเทนต์จีนให้เป็นแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย กิจกรรมนำร่องคือ iQIYI Starship: Spring of The Blade Meet & Greet ที่นำซุปเปอร์สตาร์จีน สวี่ข่าย (Xu Kai) มาพบปะแฟนคลับ ณ สยามพารากอน สร้างกระแสไวรัลบนสื่อสังคมออนไลน์และขยายการรับรู้ไปยังกลุ่มแฟนคลับในจีนแผ่นดินใหญ่และทั่วโลก ความร่วมมือนี้ช่วยต่อยอดฐานแฟนคลับของ iQIYI สู่การสร้างประสบการณ์จริงที่สยามพารากอน เพิ่มการจดจำจุดหมายปลายทางและสร้างแรงจูงใจในการเดินทาง โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยivrุ่นใหม่
บทสรุปและทิศทางในอนาคต
สยามพิวรรธน์เดินหน้าพัฒนา Global Ecosystem ผ่านเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ Huawei iQIYI และ Trip.com เพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวและช้อปปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนคุณภาพสูง การขยายเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกครั้งนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกรรมดิจิทัลและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจค้าปลีกและท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าขยายตลาดและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติต่อไป
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