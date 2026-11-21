สยามพิวรรธน์ จัดนิทรรศการ 'PIECES OF A DREAM' ให้ทุนเด็กไทย
สยามพิวรรธน์จัดนิทรรศการศิลปะ 'PIECES OF A DREAM' ร่วมกับ 19 ศิลปินชั้นนำ ระหว่าง 20 พ.ย. ถึง 10 ธ.ค. 2569 ณ สยามพารากอน รายได้สนับสนุนยูนิเซฟและมูลนิธิเด็กโสสะ
บริษัท สยามพิวรรธน์ จัดโครงการนิทรรศการศิลปะการกุศล " PIECES OF A DREAM : ชิ้นส่วนของความฝัน" ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2569 ณ ART JEWEL ชั้น 5 ของศูนย์การค้า สยามพารากอน
โครงการนี้ merupakan inisiative ภายใต้ "Citizen of Love by Siam Piwat" ที่ร่วมมือกับศิลปินแห่งชาติและศิลปินร่วมสมัยชั้นนำจำนวน 19 ท่าน เพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์Also read“สารหนู” วิกฤตมากับน้ำ! ผลจากการทำเหมืองแร่ทองคำ-แรร์เอิร์ธ ไทยทำอะไรได้บ้าง?
รายละเอียดการจัดแสดงและศิลปินผู้ร่วมงาน
การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสยามพิวรรธน์กับ 19 ศิลปินชั้นนำของประเทศ นำโดย ฐาปนันดร ศิลปิน ชวน หลีกภัย ศิลปินแห่งชาติอย่าง กมล ทัศนาญชลี, ชลูด นิ่มเสมอ, ถวัลย์ ดัชนี, ปัญญา วิจินธนสาร และนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน รวมถึงศิลปินร่วมสมัยอย่าง เญอรินดา แก้วสุวรรณ, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี (โลเล), ธีรพล สีสังข์, ประทีป คชบัว, ประสงค์ ลือเมือง, ฟ้าวลัย ศิริสมพล, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, เสงี่ยม ยารังษี, อนุพงษ์ จันทร, อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, อเล็ก เฟส และอุดม แต้พานิช
ผลงานศิลปะทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงมีจำนวนมากกว่า 32 ผลงาน โดยแต่ละชิ้นสะท้อนแนวคิดผ่านคำว่า "PIECES" ซึ่งเปรียบเสมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ที่สำคัญใน जीवनของเด็กคนหนึ่ง ตั้งแต่การศึกษา สุขภาพ การเข้าถึงวัคซีน ความปลอดภัย การคุ้มครองสิทธิ ไปจนถึงโอกาสในการเติบโตอย่างมีศักดิ์ศรี
งานชิ้นเอกหนึ่งที่มีความพิเศษอย่างยิ่งคือผลงาน "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ของ ฐาปนันดร ศิลปิน ชวน หลีกภัย ซึ่งเป็นภาพวาดลายพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร บันทึกภาพจากพระองค์จริงระหว่างการเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ร่วมพิธี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2541
ผลงานศิลปะและแนวทางสร้างสรรค์
ผลงานจากศิลปินแห่งชาติประกอบด้วยภาพวาดสีอะคริลิค "บรรณาการแห่งรัก" ของ กมล ทัศนาญชลี, ภาพวาดสีอะคริลิค "อุ้มน้อง" และประติมากรรม "ขี่หลัง" ของชลูด นิ่มเสมอ, ภาพชุดสีน้ำมัน "ดิน น้ำ ลม ไฟ" ของถวัลย์ ดัชนี, ภาพเทคนิคสีน้ำมันและทองคำเปลว "เจดีย์ทอง แท่นบูชาดำ" ของปัญญา วิจินธนสาร และประติมากรรมพระพุทธรูปหล่อสำริด 3 องค์ ของนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
ส่วนผลงานจากศิลปินร่วมสมัยมีทั้งภาพปัก "PIECES OF A DREAM 01 และ 02" ของเญอรินดา แก้วสุวรรณ, ภาพอะคริลิค "UNIVERSE" และประติมากรรม "TEETH" ของทวีศักดิ์ ศรีทองดี, ผลงานถักเส้นใยโลหะ "อุดม ทิพย์" ของธีรพล สีสังข์, ภาพสีน้ำมัน "แดนสงบ" ของประทีป คชบัว และภาพสีน้ำมัน "เพิ่มพูนผล" ของประสงค์ ลือเมือง
此外还有ฟ้าวลัย ศิริสมพล (MAMABLUES) กับภาพสีน้ำมันบนลินิน "WILD FLOWER", วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ กับศิลปะจัดวาง "I Have a Dream", วิษณุพงษ์ หนูนันท์ กับประติมากรรม "เรือโนอาร์" และ "พระมหาชนก", เสงี่ยม ยารังษี กับภาพสีน้ำมัน "บึงบัวแดงที่ดอยจ้อง" และ "ต้นไม้ใหญ่ที่นิกโก้ ญี่ปุ่น", อนุพงษ์ จันทร กับภาพอะคริลิคและรักสมุก "เสียงแห่งรัก", อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ กับภาพสีน้ำมัน "THE BLOOD WYRM", อเล็ก เฟส กับ "LIGHT AND FIRE" และอุดม แต้พานิช กับภาพสีอะคริลิคสเปรย์ทอง "OVERWHELMING"
ผลกระทบเชิงสังคมและเป้าหมายในอนาคต
การจัดนิทรรศการนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของสยามพิวรรธน์ในฐานะผู้สร้างคุณค่าร่วมหรือ Shared Value Creator ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน สังคม และประเทศชาติผ่าน Opportunity Platform
โครงการ Citizen of Love by Siam Piwat มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการให้ ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการเข้าถึงโอกาสอย่างทั่วถึง เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของยูนิเซฟและมูลนิธิเด็กโสสะโดยตรง
ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มชิ้นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กไทยได้ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2569 นี้ที่ ART JEWEL ชั้น 5 สยามพารากอน
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