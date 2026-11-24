สยามพิวรรธน์ผนึก 19 ศิลปิน จัดนิทรรศการ 'PIECES OF A DREAM' ปันรายได้ให้ยูนิเซฟ
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ร่วมกับ 19 ศิลปินชั้นนำ จัดนิทรรศการ 'PIECES OF A DREAM' ที่สยามพารากอน ระหว่าง 20 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2569 โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับยูนิเซฟและมูลนิธิเด็กโสสะเพื่อสนับสนุนเด็กไทย
กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญร่วมกับศิลปินชั้นนำของไทยจำนวน 19 ท่าน เพื่อจัดนิทรรศการศิลปะเชิงกุศลภายใต้ชื่อว่า " PIECES OF A DREAM: ชิ้นส่วนของความฝัน" ซึ่งเป็นการสานต่อโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat โดยนิทรรศการนี้จะจัดขึ้น ณ Art Jewel ชั้น 5 ในพื้นที่ สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2569 โดยมีเป้าหมายหลักคือการระดมรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทย และ มูลนิธิเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลไกการระดมทุนผ่านศิลปะเพื่อเด็กไทย
นิทรรศการแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกแห่งศิลปะกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานหรือการเข้าชมนิทรรศการจะถูกส่งตรงไปยังองค์กรทั้งสองแห่งเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการปกป้องและส่งเสริมสิทธิเด็ก เนื้อหาของงานเน้นย้ำว่าชิ้นส่วนต่างๆ ของชีวิตเด็กเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ที่ขาดไม่ได้ ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ การศึกษาที่มีคุณภาพ สุขภาพที่สมบูรณ์ การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และโอกาสในการเติบโตอย่างมีศักดิ์ศรีAlso readนายกฯเปิดหลักสูตรความมั่นคง ชี้มลพิษแม่น้ำกก-แม่น้ำสายต้องใช้วิทยาศาสตร์และความร่วมมือข้ามแดน
รายชื่อศิลปินชั้นนำและผลงานที่จัดแสดง
การรวบรวมศิลปินระดับประเทศครั้งนี้ถือเป็นความพิเศษอย่างยิ่ง โดยได้รับเกียรติจาก ฐาปนันดร ศิลปิน ชวน หลีกภัย และศิลปินแห่งชาติอีก 5 ท่าน ได้แก่ กมล ทัศนาญชลี, ชลูด นิ่มเสมอ, ถวัลย์ ดัชนี, ปัญญา วิจินธนสาร, และนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน alongside กับศิลปินร่วมสมัยชั้นนำอีก 13 ท่าน ได้แก่ เญอรินดา แก้วสุวรรณ, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, ธีรพล สีสังข์, ประทีป คชบัว, ประสงค์ ลือเมือง, ฟ้าวลัย ศิริสมพล, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, เสงี่ยม ยารังษี, อนุพงษ์ จันทร, อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, อเล็ก เฟส, และอุดม แต้พานิช
ผลงานศิลปะที่มีมูลค่าทางจิตใจสูงนี้มีจำนวนรวมกว่า 32 ชิ้นงาน ที่แต่ละท่านสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ โดยแต่ละผลงานสะท้อนแนวคิดของคำว่า "PIECES" ในมิติต่างๆ ของชีวิตเด็ก ตัวอย่างเช่น ฐาปนันดร ศิลปิน ชวน หลีกภัย นำเสนอผลงาน "น้อมรำลึกในพระมหากรุธิคุณ" ซึ่งเป็นภาพวาดลายพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บันทึกช่วงเวลาขณะเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ร่วมพิธีในวันที่ 10 ธันวาคม 2541 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานจากศิลปินแห่งชาติอย่าง กมล ทัศนาญชลี ในภาพวาดสีอะคริลิค "บรรณาการแห่งรัก", ชลูด นิ่มเสมอ กับงาน "อุ้มน้อง" และ "ขี่หลัง", ถวัลย์ ดัชนี กับชุดสีน้ำมัน "ดิน น้ำ ลม ไฟ", ปัญญา วิจินธนสาร กับงาน "เจดีย์ทอง แท่นบูชาดำ", และนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน กับประติมากรรมพระพุทธรูปหล่อสำริด จำนวน 3 องค์ รวมถึงผลงานใหม่ๆ จากศิลปินร่วมสมัย เช่น เญอรินดา แก้วสุวรรณ, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี (โลเล), ธีรพล สีสังข์, ประทีป คชบัว, ประสงค์ ลือเมือง, ฟ้าวลัย ศิริสมพล (MAMABLUES), วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, เสงี่ยม ยารังษี, อนุพงษ์ จันทร, อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, อเล็ก เฟส, และอุดม แต้พานิช
วิสัยทัศน์สยามพิวรรธน์ในการสร้างคุณค่าร่วม
การจัดนิทรรศการ "PIECES OF A DREAM" สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้พัฒนาและบริหารจุดหมายปลายทางระดับโลกที่มีโครงการอย่างสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, ไอคอนสยาม, และสยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ การดำเนินงานนี้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด Shared Value Creator ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและประเทศ ผ่านโอกาส Platform ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
เป้าหมายสูงสุดคือการสานต่อพันธกิจของโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการให้ ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการเข้าถึงโอกาสอย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มชิ้นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กไทยได้ตลอดช่วงเวลาของการจัดงาน
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