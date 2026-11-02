สยามคูโบตา เปิดตัวคูโบตา พาวิลเลียน มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานียกระดับเกษตรไทย
สยามคูโบตา คอรปอเรชั่น เปิด คูโบตา พาวิลเลียน ที่ มหกรรมพืชสวนโลก อุดรธานี โชว์เทคโนโลยีก้าวหน้าและนวัตกรรมทางการเกษตร ยกระดับผลผลิตและลดต้นทุนเกษตรกรไทย
นาง วราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส บริษัท สยามคูโบตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ได้เปิดพื้นที่ " คูโบตา พาวิลเลียน" (KUBOTA Pavilion) อย่างเต็มรูปแบบภายในบริเวณกลาง มหกรรมพืชสวนโลก ที่จัดขึ้นในจังหวัด อุดรธานี โดยงานนี้กำหนดเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ไปจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2570 เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของไทยผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
วิสัยทัศน์และแนวคิดหลักของการจัดแสดง
การจัดงานคูโบตา พาวิลเลียน ในครั้งนี้ สยามคูโบตา นำเสนอแนวคิดหลักในธีม "Seeding Future Makers ปลุกคนพันธุ์ใหม่ ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืน" ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี โดยบริษัทฯ ถือเป็น 1 ใน 16 องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงนวัตกรรมพืชสวนภายในโซนสวนองค์กร เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่เชื่อมโยงผู้คน ธรรมชาติ องค์ความรู้ และนวัตกรรมเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวAlso readออมสินปลุกกระแสออมยุคใหม่! “วัน(อวด)ออมแห่งชาติ” คนแห่ร่วมงานทะลุ 1,400 คน
เครื่องจักรและนวัตกรรมไฮไลท์จากญี่ปุ่น
ภายในพื้นที่จัดแสดงถูกแบ่งออกเป็น 3 โซนไฮไลท์สำคัญ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการเพาะปลูกและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยโซนแรกเป็นการเปิดตัวหุ่นยนต์ขนส่งอเนกประสงค์ VERSATILE PLATFORM ROBOT: TYPE S ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการการันตีด้วยรางวัล Best of Innovation ในหมวดผลิตภัณฑ์ Industrial Equipment and Machinery จากโครงการ CES Innovation Awards® 2025 สำหรับการใช้งานจริงในกระบวนการปลูก ดูแล และจัดการทรัพยากร
เครื่องมือเพิ่มผลผลิตและลดแรงงาน
โซนที่สองเน้นการเชื่อมต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมีการจัดแสดงแทรกเตอร์ KUBOTA NAVI RIDER รุ่น NR23 กำลัง 23 แรงม้า ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการบำรุงรักษาแปลงปลูกด้วยระยะใต้ท้องรถสูงถึง 65 เซนติเมตร ช่วยลดการสัมผัสหรือชนกับต้นพืช พร้อมระบบล้อปรับความกว้างและระบบขับเคลื่อน 4 รูปแบบ
อุปกรณ์การเกษตรและโอกาสทางธุรกิจ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงอุปกรณ์ต่อพ่วง B-MR-3RS2 ซึ่งเป็นเครื่องพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และกลบโคนพืช เพื่อลดการใช้แรงงานและเวลาในกระบวนการผลิต โดยแนวคิดนี้สอดคล้องกับรายงานสำรวจ McKinsey Global Farmer Insights ปี 2569 ที่ชี้ให้เห็นว่า เกษตรกรทั่วโลกให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ซึ่งสยามคูโบตาได้ดำเนินงานสนับสนุนเกษตรกรไทยมายาวนานกว่า 48 ปี เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจการเกษตรอย่างยั่งยืน
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