สมเด็จพระราชินี ทรงเปิดงาน Global Wellness Summit 2026 ที่ภูเก็ต
สมเด็จพระราชินี ทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมเศรษฐกิจสุขภาพโลก Global Wellness Summit 2026 ครบรอบ 20 ปี ที่ภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ชูภาพลักษณ์ไทยเป็นศูนย์กลาง wellness
สมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมผู้นำด้าน เศรษฐกิจสุขภาพ ระดับโลก Global Wellness Summit 2026 ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลาเช้า ณ โรงแรมอันสะนา ลากูน่า จังหวัด ภูเก็ต ซึ่งเป็นการจัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยกลุ่ม Global Wellness Summit เพื่อฉลองครบรอบ 20 ปีขององค์กร โดยมีผู้นำและ专家สุขภาพจากทั่วโลกเข้าร่วมประมาณ 600 คน ภายในงานนี้ พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแขกผู้มีเกียรติในวงกว้างและทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของวงการสุขภาพโลก
รายละเอียดการเปิดงานและความเป็นมา
Global Wellness Summit หรือ GWS เป็นการประชุมระดับโลกรายปีของผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในวงการสุขภาพจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึง 12 พฤศจิกายน 2569 ในปีนี้มีความพิเศษเพราะเป็นการฉลองครบรอบ 20 ปีขององค์กร โดยสมเด็จพระราชินีทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดงานด้วยพระองค์เอง เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้าน Well-being ของภูมิภาคอย่างชัดเจน งานระดับสากลนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมสุขภาพและความยั่งยืนในระดับโลกAlso readกรุงศรี ออโต้ $mart Creators ปี 3 สื่อสารการเงินดิจิทัล
การจัดงานในปี 2569 นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชื่อมโยงนโยบายสุขภาพกับเศรษฐกิจ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพในมิติของการท่องเที่ยวและการบริการสุขภาพ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้รับการเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากมีชื่อเสียงด้านความเป็นเมืองสุขภาพระดับโลกและมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับกิจกรรมนานาชาติ งานครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการประชุมวิชาการ แต่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านภาคอุตสาหกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
พระราชประวัติด้านกีฬาและความสัมพันธ์กับวงการสุขภาพ
สาเหตุที่เลือกสมเด็จพระราชินีทรงเป็นประธานเปิดงานเพราะพระองค์ทรงมีความผูกพันและใส่พระราชหฤทัยในเรื่องสุขภาพและการกีฬาอย่างแท้จริง พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาสมรรถภาพสูงที่เคยนำทีมแล่นใบของไทยคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในกีฬาซีเกมส์ 2025 รวมถึงทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตหญิงระดับโลกคนแรกจากสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ หรือ IIHF ซึ่งแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเคยร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเคียงข้างอีเลียด คิปโชเก้ นักวิ่งมาราธอนระดับโลกชาวเคนยา ในรายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ซึ่งกิจกรรมนี้ทรงกลายเป็นแรงบันดาลใจด้านวินัยและการดูแลสุขภาพให้กับคนรุ่นใหม่และประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด พระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างของการดูแลสุขภาพที่สมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ผ่านการทำกิจกรรมทางกายเป็นประจำอย่างเคร่งครัด
ปฏิกิริยาจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
ซูซี้ เอลลิส ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GWS กล่าวว่าการที่มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระราชินีของไทยในงานครบรอบ 20 ปี นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตและเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกจะไม่ลืม เพราะแนวทางการทรงงานและความมุ่งมั่นด้านสุขภาพของพระองค์ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมสำหรับคนในอุตสาหกรรมนี้ สัมภาษณ์พิเศษในงานเปิดการประชุมเพื่อแสดงถึงความสำคัญของการมีผู้นำด้านสุขภาพระดับโลกเข้าร่วม
ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยอร์จ ดอวรัก ประธานร่วมการจัดงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาจากสวิตเซอร์แลนด์และคลินิก BDMS Wellness Clinic ได้เสริมว่าจากประสบการณ์ที่เคยถวายการดูแลกล้ามเนื้อและกระดูก พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาอันดับต้นๆ ที่มีวินัยสูงมาก เมื่อพระองค์ทรงฝึกซ้อม ข้าราชการในพระราชวังก็จะได้ออกกำลังกายและดูแลสุขภาพตามไปด้วย ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์จะเสด็จฯ มาทรงเปิดงานประชุมระดับโลกในครั้งนี้
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและแนวโน้มในอนาคต
การจัดงาน Global Wellness Summit ในครั้งนี้มีผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสุขภาพของไทย โดยดึงดูดให้นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้าน Wellness จากกว่า 50 ประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของสถาบันสุขภาพชั้นนำอย่าง BDMS Wellness Clinic ยังช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของมาตรฐานการรักษาพยาบาลของไทยในตลาดโลก
ในอนาคต อุตสาหกรรมสุขภาพของไทยคาดว่าจะเติบโตอย่างยั่งยืนจากการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม High-Value Wellness Tourist ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย งานประชุมประจำปีนี้จะกลายเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับโลกต่อไป โดยไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านองค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกและการดูแลผู้สูงอายุด้านสังคมสูงอายุสมบูรณ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อมูลจากผู้จัดงานระบุว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 600 คนนี้ไม่ใช่เพียงผู้ฟังแต่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จะนำไปสู่ความร่วมมือใหม่ๆ ในภาคส่วน Health Tech และ Preventive Medicine ภายในปี 2570 คาดการณ์ว่าจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยกับองค์กรระหว่างประเทศหลายฉบับเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพอัจฉริยะ
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy