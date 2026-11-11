สมเด็จฯ กรมพระเทพฯ เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2568 โดยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
รายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีการศึกษา 2568 อย่างสมพระเกียรติและครบถ้วนตามพระราชพิธีAlso readPanduit เปิดตัว 4 โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์และไฟเบอร์ VSSF
การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้มีขึ้นภายในอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สถานที่แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวิชาการระดับสูงเป็นประจำ
รางวัลเชิดชูเกียรติด้านศิลปะและการออกแบบ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสภามหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานถวายเกียรตินี้ เนื่องจากทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะและการออกแบบเครื่องประดับอันเป็นที่ประจักษ์ในวงการสากล
เหตุผลสำคัญในการถวายปริญญานี้คือ พระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่ผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับแนวคิดสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ผลงานของพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุหรูหรา แต่ถูกยกระดับให้เป็น "สุนทรียศาสตร์ของเรื่องเล่า" ที่สะท้อนวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และตัวตนของสังคมไทยยุคใหม่ผ่านงานออกแบบ
ผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย
แนวทางการออกแบบของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีส่วนสำคัญในการสร้างอาชีพและยกระดับงานออกแบบไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล โดยทรงนำเสนอตัวตนและเอกลักษณ์ไทยผ่านแรงบันดาลใจและมโนทัศน์เชิงนามธรรม ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงร่วมสมัยที่งดงามวิจิตร
ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่ทรงได้รับเกียรติทางวิชาการ แต่ยังเป็นการยืนยันถึงบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องประดับของไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกด้วยอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นและมีความหมายลึกซึ้งกว่ารูปแบบภายนอก
ความผูกพันระหว่างสถาบันการศึกษาและราชวงศ์
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสวมกอด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา แสดงถึงความห่วงใยและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองพระองค์
เหตุการณ์นี้เป็นภาพสะท้อนถึงความสามัคคีและความสนับสนุนซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกของราชวงศ์ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการศึกษาและศิลปะ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างยั่งยืน
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