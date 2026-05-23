สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อเชิดชูพระเกียรติในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รัฐบาลฝรั่งเศสทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์ ชั้นกร็องตอฟีซีเย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อแสดงความซาบซึ้งในพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศอันสูงยิ่ง เมื่อรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ โดยสำนักพระราชวังได้เผยแพร่ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.
ศ. 2569 นายเอ็มมานูเอล มาครอง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกร็องตอฟีซีเย หรือ Grand Officier ของตระกูลเลฌียงดอเนอร์ หรือ The Legion of Honour แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยความซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบฝรั่งเศสในประเทศไทย ซึ่งการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือการเฉลิมฉลองครบรอบ 340 ปี ของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี พ.
ศ. 2568 และการครบรอบ 170 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยและฝรั่งเศสในปี พ. ศ. 2569 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพที่ยาวนานและแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของพิธีการนั้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานพระอนุญาตให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ Légion d’honneur ชั้น Grand Officier ณ กระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส โดยมีนาง Catherine Pégard รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ท่ามกลางการเข้าร่วมของบุคคลสำคัญระดับสูงจากรัฐบาลไทย อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้กล่าวถวายเทิดพระเกียรติ โดยยกย่องบทบาทอันโดดเด่นของพระองค์ในฐานะผู้ทรงพระปรีชาสามารถในการถ่ายทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมถึงวิถีการใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยแรงผลักดันและความสง่างามตามแบบฉบับฝรั่งเศส หรือที่เรียกว่า Art de vivre ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่สร้างความประทับใจและเชื่อมโยงผู้คนทั้งสองชาติเข้าด้วยกัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้มีพระดำรัสตอบโดยทรงเน้นย้ำถึงความชื่นชมในไมตรีจิตและศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายและการออกแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงให้ความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับพระกรณียกิจของพระองค์เป็นอย่างมาก ทรงมีพระกระแสรับสั่งถึงคุณค่า ความงดงาม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่สามารถเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ และการขับเคลื่อนวัฒนธรรมในระดับสากล ซึ่งแนวทางเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นผลักดันมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดการยกระดับฝีมือช่างไทยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชาติผ่านการผสานองค์ความรู้ระดับสากลเข้ากับเอกลักษณ์ไทย สำหรับเครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์ หรือ The Legion of Honour มีความหมายว่า 'กองพลเกียรติยศ' โดยมีคติพจน์ประจำเครื่องอิสริยาภรณ์คือ 'เกียรติยศและปิตุภูมิ' หรือ Honneur et Patrie ถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ค.
ศ. 1802 เพื่อมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณงามความดี มีความกล้าหาญ และสร้างคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นให้แก่ประเทศฝรั่งเศส ทั้งในส่วนของทหารและพลเรือน ลักษณะของเครื่องอิสริยาภรณ์เป็นตราแฉก 5 แฉกสีขาว ตรงกลางเป็นรูปมาเรียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทอง และมีช่อใบโอ๊กกับลอเรลไขว้กันอยู่ด้านล่าง ในปัจจุบันได้มีการขยายขอบเขตการมอบเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ให้แก่ชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือมนุษยธรรม เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อสังคมโลก เครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์แบ่งออกเป็น 5 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1 เชอวาลีเย (Chevalier) หรือชั้นอัศวิน, ชั้นที่ 3 กอม็องเดอร์ (Commandeur) หรือชั้นนายกอง, ชั้นที่ 4 กร็องตอฟีซีเย (Grand Officier) หรือชั้นนายทัพ ซึ่งเป็นชั้นที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับ และชั้นที่ 5 กร็อง-ครัว (Grand-Croix) หรือชั้นมหากางเขนซึ่งเป็นชั้นสูงสุด ทั้งนี้ ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส มีพระบรมวงศานุวงศ์ไทยหลายพระองค์ที่เคยได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์อันทรงเกียรตินี้ เช่น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงได้รับชั้นตรากร็อง-ครัว เมื่อปี พ.
ศ. 2406 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับชั้นตรากร็อง-ครัว เมื่อปี พ. ศ. 2503 รวมถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ บดินทรเชษฐภคินี ที่ทรงได้รับชั้นตรากร็องตอฟีซีเย ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและเกียรติยศที่ทั้งสองประเทศมีให้แก่กันตลอดระยะเวลาหลายศตวรร
