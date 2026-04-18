สมเด็จพระนโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชา เสด็จฯ ปักกิ่ง เตรียมผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมาก

สำนักพระราชวังและสื่อกัมพูชาเผยแพร่พระราชสาส์นและภาพประทับรักษาพระองค์ที่กรุงปักกิ่ง โดยสมเด็จพระนโรดม สีหมุนี เตรียมเข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก หลังคณะแพทย์ลงความเห็นว่าการผ่าตัดคือวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่ผู้นำและประชาชนกัมพูชาถวายพระพรขอให้การรักษาสำเร็จลุล่วงด้วยดี
สมเด็จพระนโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา ทรงเตรียมเข้ารับการผ่าตัดรักษาโรค มะเร็งต่อมลูกหมาก โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้ารับการรักษาดังกล่าว ซึ่งเป็นข่าวที่ได้รับการยืนยันจากสำนักพระราชวังของกัมพูชาและสื่อท้องถิ่นในประเทศ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา การเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงปักกิ่งในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อเข้ารับการตรวจพระวรกายตามวงรอบปกติ และการรักษาเฉพาะทางบางประการ
อย่างไรก็ตาม หลังจากการตรวจวินิจฉัยโดยละเอียด คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ลงความเห็นร่วมกันว่า การผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับภาวะที่ตรวจพบนี้ จึงได้มีการเตรียมการสำหรับการผ่าตัดที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ทางการกัมพูชาได้ติดตามสถานการณ์และพระอาการประชวรของพระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และได้มีการรายงานความคืบหน้าให้แก่พสกนิกรชาวกัมพูชาได้รับทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้คลายความกังวลจากข่าวลือต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยภาพพระฉายาลักษณ์ที่เผยแพร่ออกมา แสดงให้เห็นถึงพระพักตร์ที่แจ่มใสขณะประทับรักษาพระองค์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง แสดงถึงการดำเนินชีวิตที่ยังคงเป็นปกติสุขภายใต้การดูแลของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นับตั้งแต่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเตรียมเข้ารับการผ่าตัด สมเด็จพระนโรดม สีหมุนี ได้ทรงได้รับการถวายพระพรชัยมงคลและกำลังใจอย่างท่วมท้นจากทั่วทุกสารทิศ ผู้นำระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชา นำโดยนายกรัฐมนตรี รวมถึงบรรดาข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และพสกนิกรชาวกัมพูชาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างพร้อมใจกันส่งข้อความผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ จดหมาย หรือโทรสาร เพื่ออวยพรให้การผ่าตัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์ และขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน เพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับที่ประเทศกัมพูชา และทรงเป็นที่รักที่เคารพของปวงชนชาวกัมพูชาต่อไป บรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย และความสามัคคี ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกัมพูชาทุกหมู่เหล่า การวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมาก การแพทย์สมัยใหม่สามารถให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี การตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดของสมเด็จพระนโรดม สีหมุนี จึงเป็นการยืนยันถึงความใส่ใจในพระพลานามัยของพระองค์เอง และการให้ความสำคัญกับการรักษาที่ได้มาตรฐานสากล โดยการเสด็จฯ ไปรักษาที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่รอบคอบของทางการกัมพูชา ที่พร้อมจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกสูงสุดในการดูแลสุขภาพของประมุขของประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงได้รับการรักษาที่ดีที่สุด และสามารถฟื้นฟูพระวรกายกลับมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวกัมพูชาได้อย่างต่อเนื่อง ประชาชนชาวกัมพูชาต่างมีความเชื่อมั่นในระบบการแพทย์ที่ทันสมัย และพร้อมจะให้กำลังใจแก่พระองค์อย่างเต็มที่ตลอดกระบวนการรักษา ความห่วงใยนี้มิใช่เป็นเพียงการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน ที่หล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมายาวนาน เหตุการณ์นี้จึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ชาวกัมพูชาจะได้แสดงพลังแห่งความสามัคคีและร่วมกันส่งแรงใจให้พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเขาผ่านพ้นวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพในครั้งนี้ไปได้ด้วยด
สมเด็จพระนโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชา มะเร็งต่อมลูกหมาก รักษาตัวที่ปักกิ่ง การเมืองกัมพูชา