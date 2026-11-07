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สมเด็จฯ พระบรมราชินี เสด็จแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเทพศิรินทราวาส

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
สมเด็จฯ พระบรมราชินี เสด็จแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเทพศิรินทราวาส
สมเด็จฯ พระบรมราชินี · วัดเทพศิรินทราวาส · พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน
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สมเด็จฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569

สมเด็จฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ อุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อทรงถวายผ้าพระกฐินและบำเพ็ญพระราชกุศลตามโบราณราชประเพณี

พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินที่วัดเทพศิรินทราวาส

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้าที่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมา พระประธานพระอุโบสถ จากนั้นทรงกราบ เสร็จแล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับห่มพระประธานพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา

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พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพจนาถ ปัญญาศिल्ป์ รองอธิบดีกรมการศาสนา กราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 เพื่อเป็นประธานครองผ้าพระกฐิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเสด็จพระราชดำเนิน

ในงานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ โดยมี สมเด็จฯ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิรลงกรณ์ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จพระราชดำเนินในพิธีด้วย

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เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว สมเด็จฯ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิรลงกรณ์ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน จากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลและพระราชทานพระสมณศักดิ์

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ถวายพระสมณ bénchón พิมพ์ฐานคู่แด่ สมเด็จฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จฯ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิรลงกรณ์ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสร็จแล้ว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

หลังจากนั้น สมเด็จฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิหารคุณนรรัตน์ราชมานิต ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปปั้นพระภิกษุคุณนรรัตน์ราชมานิต ทรงกราบ เสร็จแล้วเสด็จออกจากวิหารคุณนรรัตน์ราชมานิต ไปประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

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สมเด็จฯ พระบรมราชินี วัดเทพศิรินทราวาส พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

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