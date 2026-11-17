สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 เสด็จเยือนอินเดียร่วมงาน Earthshot Prize สร้างความประทับใจ
สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา เสด็จเยือนอินเดียเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี เพื่อร่วมงาน Earthshot Prize ที่เมืองมุมไบ สร้างความประทับใจผ่านการสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน
พระราชพิธีฉลองและสร้างเสียงฮือฮาในวงกว้างจากการเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีหลังจากที่ทรงหายพระองค์ไปนานเนื่องด้วยสาเหตุเรื่องพระอาการประชวร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคือ สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่ง ราชวงศ์อังกฤษ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศอินเดียพร้อมกับ สมเด็จพระราชินีคามิลลา เพื่อทรงเข้าร่วมงานสำคัญในเวทีระดับนานาชาติ
พระมหากรุณาธิคุณในงาน Earthshot Prize เมืองมุมไบ
การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้มีภารกิจหลักเพื่อทรงเข้าร่วมพิธีประกาศรางวัล Earthshot Prize ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เวทีกิจกรรมดังกล่าวเป็นงานระดับโลกรวบรวมผู้มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ก่อนจะถึงเวลาสำคัญของการร่วมงานทางการ ทั้งสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และ สมเด็จพระราชินีคามิลลา ได้ทรงมีพระอัชฌาศัยที่เป็นกันเองและสร้างความประทับใจให้แก่ชาวอินเดียเป็นอย่างมากตลอดการเสด็จเยือนAlso readเจ้าชายวิลเลียมเตรียมร่วม COP30 ที่บราซิล: การประชุมด้านสภาพอากาศสำคัญ
การสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและกีฬาคริกเก็ต
นอกจากภารกิจทางการที่รวมถึงการเข้าเฝ้า พบนายกรัฐมนตรีของอินเดีย และทรงเข้าร่วมงานประกาศรางวัลแล้ว ทั้งสองพระองค์ยังทรงใช้เวลาแบ่งปันกับประชาชนโดยลงพื้นที่สัมผัสวิถีชีวิตจริงของชุมชนชาวอินเดีย พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินในเมือง ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักที่ประชาชนใช้บริการหนาแน่น นอกจากนี้ยังทรงมีโอกาสพบปะและพูดคุยกับประชาชนทั่วไปอย่างใกล้ชิด
จุดเด่นที่สำคัญคือ พระองค์ได้ทรงร่วมแข่งขันกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นที่นิยมสูงสุดของชาวอินเดีย โดยทรงลงประลองฝีมือบนพื้นที่ข้างถนนร่วมกับนักกีฬาคริกเก็ตในตำนานที่มีชื่อเสียงมากคือ ซาชิน เทนดูลการ์ ซึ่งถือเป็นขวัญใจของประชาชนในอินเดีย การทรงเข้าร่วมกิจกรรมพื้นบ้านเช่นนี้สะท้อนถึงความจริงใจในการผูกมิตรกับประชาชนท้องถิ่น
การทรงขับตุ๊กตุ๊กและกระแสตอบรับในแง่บวก
นอกจากการทรงกีฬาแล้ว ยังมีการรายงานถึงการที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงขับ Vehicle ที่เรียกว่า ริกชอว์ หรือ ตุ๊กตุ๊ก ซึ่งเป็นยานพาหนะประจำชาติของอินเดียด้วยพระองค์เอง กิจกรรมนี้เรียกเสียงชื่นชมและความตื่นเต้นจากประชาชนรอบข้างอย่างกว้างขวาง การทรงใช้交通工具พื้นเมืองเช่นนี้ช่วยทำลายกำแพงความห่างไกลระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาชนธรรมดาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเสด็จเยือนในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความนิยมใหม่และกุมหัวใจชาวอินเดียได้อย่างแนบแน่น โดยกระแสความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการทรงกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นความพยายามอย่างแข็งขันที่จะส่งกระแสแง่บวกในเรื่องความนิยมของราชวงศ์อังกฤษต่อประเทศในเครือจักรภพ (Commonwealth) ทั่วประเทศต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ยาวนาน
ความสำคัญเชิงสัญลักษณ์และการทูตสาธารณะ
การที่ สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และ สมเด็จพระราชินีคามิลลา ได้ทรงปรากฏพระองค์ในบรรยากาศที่เป็นกันเองและเข้าถึงง่ายเช่นนี้ ถือเป็นกลยุทธ์ทางการทูตสาธารณะที่ทรงประสิทธิภาพมาก โดยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงพิธีการทางการที่เคร่งครัด แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและความเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่ระดับบนแต่ถึงระดับรากหญ้า
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