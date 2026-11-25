สมิติเวชและบีเอ็นเอช เร่งปรับยุทธศาสตร์ Healthspan ขยายฐานบริการก่อนป่วย
กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและบีเอ็นเอช ประกาศกลยุทธ์ Healthspan Beyond Hospital Care มุ่งดูแลสุขภาพเชิงป้องกันตั้งแต่ยังแข็งแรง ลดภาระค่ารักษาของประเทศและเพิ่ม GDP ผ่านการดูแลผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน
กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ได้ประกาศยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อรับมือกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในวัย 68 ถึง 78 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่คนไทยมักประสบปัญหาสุขภาพเรื้อรัง แนวคิดใหม่นี้เรียกว่า " Healthspan, Beyond Hospital Care" ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 3 เสาหลัก ได้แก่ Healthspan (ช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดี) Identity (อัตลักษณ์ขององค์กร) และ Modernization (การทันสมัย) เพื่อเปลี่ยนบทบาทจากการรักษาเมื่อเจ็บป่วยไปสู่การสร้างสุขภาพตั้งแต่ยังแข็งแรง
ปรับโมเดล Organization of Value เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพ
นพ.ชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ได้ระบุถึงทิศทางสำคัญของการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลในยุคปัจจุบันว่า ความสุขุมุมมองแบบเดิมที่เน้นการรักษาไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทยอีกต่อไป โดยปัจจุบันอายุเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 78 ปี แต่ในช่วงอายุ 68 ถึง 78 ปี ส่วนใหญ่มักต้องใช้ชีวิตอยู่กับอาการเจ็บป่วย โจทย์สำคัญของโรงพยาบาลจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำให้คนมีอายุยืนยาว แต่ต้องลงลึกไปสู่การเพิ่มช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดี เพื่อให้ผู้สูงวัยยังดูแลตนเอง ทำสิ่งที่รัก และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพAlso read'เมืองไทยประกันชีวิต' ชี้คนอายุยืนดันโจทย์ค่ารักษา ชู Healthspan-Wealthspan ต้องไปด้วยกัน
แนวคิด "Organization of Value" หรือองค์กรแห่งคุณค่า เป็นแกนหลักที่สมิติเวชยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง โดยมองว่าสุขภาพและความมั่งคั่งเป็นเรื่องที่เดินควบคู่กัน เมื่อประชากรแข็งแรงย่อมสามารถทำงานสร้างรายได้และช่วยหนุนให้จีดีพี (GDP) ของประเทศสูงขึ้น ขณะเดียวกันการเจ็บป่วยที่ลดลงยังช่วยลดต้นทุนด้านสุขภาพ ทำให้ประเทศได้รับประโยชน์ทั้งในฝั่งกำลังการสร้างรายได้และภาระค่ารักษาที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยที่มีขนาดราว 5% ของจีดีพี
ในมิติทางธุรกิจและเศรษฐกิจ การเจ็บป่วยที่ยาวนานไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตัวเลขในใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล แต่ยังรวมถึงความเจ็บปวด รายได้ที่สูญเสียไป และเวลาของคนในครอบครัวที่ต้องผันตัวมาเป็นผู้ดูแล ซึ่งยิ่งระยะเวลาการเจ็บป่วยยาวนานเท่าใด ต้นทุนสะสมต่อครอบครัวและประเทศชาติก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น นายแพทย์ชัยรัตน์ยกตัวอย่างว่า หากโรงพยาบาลเข้าไปดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจตั้งแต่เนิ่น ๆ ผู้ป่วยอาจมีค่าใช้จ่ายเพียงหลักหมื่นบาท แทนที่จะต้องจ่ายหลักล้านบาทเมื่ออาการลุกลามจนต้องผ่าตัด แม้แนวทางดังกล่าวจะทำให้รายได้เฉลี่ยต่อคนของโรงพยาบาลลดลง แต่จะทดแทนด้วยจำนวนผู้เข้ามารับการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เป้าหมายทางธุรกิจสามารถดำเนินควบคู่ไปกับการช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพดีได้
โครงสร้างบริการ 3 ยุทธศาสตร์หลักสู่การดูแลเฉพาะบุคคล
ด้านการดำเนินงาน โรงพยาบาลต่อยอดแนวทางคัดกรองและจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดโรคที่ดำเนินการมา 7 ปี สู่การวางโครงสร้างบริการผ่าน 3 ยุทธศาสตร์หลักอย่างเข้มข้น โดยยุทธศาสตร์แรกคือเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเฉพาะบุคคล โดยนำข้อมูลประวัติ วิถีชีวิต และผลตรวจต่าง ๆ มาวางแผนปรับพฤติกรรมใน 5 ด้าน คือ อาหาร การออกกำลังกาย การนอน ความเครียด และการจัดการน้ำหนัก โดยมีแพทย์ติดตามผล ควบคู่กับการให้ผู้รับบริการลดการพึ่งพาแพทย์และปรับพฤติกรรมด้วยตนเอง
ข้อมูลเหล่านี้จะครอบคลุมถึงพันธุกรรม เอพิเจเนติกส์ ระบบเผาผลาญ ฮอร์โมน และภาวะโภชนาการ เพื่อสร้างแผนสุขภาพที่แม่นยำสำหรับแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการรักษาโรคทั่วไปไปสู่การป้องกันโรคเฉพาะรายบุคคลที่สอดคล้องกับสภาพร่างกายและไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน ยุทธศาสตร์นี้จะช่วยลดอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลสำหรับโรคที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน
ยุทธศาสตร์ที่สองคือการแบ่งบทบาทการรักษาเฉพาะทางตามความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลในเครือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท จะเน้นโรคยากและซับซ้อน โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เน้นการดูแลผู้สูงวัย และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล รองรับโรคยากและซับซ้อนในเด็ก รวมถึงการปลูกถ่ายไขกระดูกและ CAR T-Cell สำหรับมะเร็งบางชนิด การจัดสรรทรัพยากรนี้ช่วยให้แต่ละสาขาสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญใน niches เฉพาะเจาะจงได้อย่างลึกซึ้ง
บทบาทปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีในบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์สุดท้ายคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนบริการทั้งระบบ ตั้งแต่ก่อนมาโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชัน Well by Samitivej เพื่อเข้าถึงประวัติ ผลตรวจ เชื่อมต่ออุปกรณ์สวมใส่ และปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ช่วงการรักษาที่ใช้ AI หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด และหุ่นยนต์ฝึกเดิน ไปจนถึงหลังกลับบ้านผ่านระบบ Remote Health Monitoring เพื่อติดตามข้อมูลสุขภาพ ควบคู่กับการปรึกษาแพทย์ออนไลน์และส่งยาถึงบ้าน เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย
สำหรับการเลือกนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้งาน นพ.ชัยรัตน์ระบุว่าต้องเริ่มต้นจาก Empathy หรือความเข้าใจว่าผู้ป่วยต้องการอะไร และบุคลากรต้องการความช่วยเหลือในจุดใด ก่อนเลือกเครื่องมือเข้ามาตอบโจทย์ โดยย้ำว่าองค์กรต้องเป็น "เจ้านายของ AI" รู้ว่าจะนำมาใช้ทำอะไรและในจังหวะใด เพื่อให้เทคโนโลยีเป็นสปริงบอร์ดช่วยยกระดับการดูแลได้จริง ปัจจุบันทางโรงพยาบาลนำ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพและประเมินความจำเป็นในการรักษา
ระบบดังกล่าวให้แพทย์เป็นผู้ตรวจสอบผลและใช้ประกอบการตัดสินใจ ควบคู่กับการพูดคุยทำความเข้าใจผู้ป่วย ซึ่งเป็นการผสานศักยภาพของเทคโนโลยี เข้ากับวิจารณญาณและความใส่ใจของบุคลากร เพื่อวางแผนการดูแลให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การใช้ AI ในบริบทนี้ไม่ใช่เพื่อแทนที่แพทย์ แต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ทำให้แพทย์มีเวลาให้ผู้ป่วยมากขึ้นในด้านการให้คำปรึกษาและสร้างความมั่นใจ
ทิศทางอนาคตสู่พันธมิตรดูแลสุขภาพตลอดชีวิต
นพ.ชัยรัตน์กล่าวทิ้งท้ายถึงทิศทางของโรงพยาบาลในอนาคตว่า จะเปลี่ยนบทบาทไปสู่การเป็น "Lifetime Healthcare Partner" หรือเพื่อนร่วมดูแลสุขภาพตลอดชีวิต ที่เริ่มดูแลตั้งแต่วันที่ยังแข็งแรงและพร้อมอยู่เคียงข้างเมื่อเจ็บป่วย การสร้างพันธมิตรระยะยาวนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าและสร้างความน่าเชื่อถือในวงการบริการสุขภาพ
ความสำเร็จของโรงพยาบาลในอนาคต ไม่ได้วัดเพียงจำนวนผู้ป่วยที่รักษา แต่คือการช่วยให้ผู้คนมี "ปีแห่งสุขภาพดี" มากขึ้น ซึ่งเป็นการวัดผลที่เน้นคุณภาพชีวิตมากกว่าปริมาณการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการลดภาระงบประมาณสาธารณสุขจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง
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