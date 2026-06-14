สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ของ HTC และ Trump Mobile ถูกผลิตในประเทศจีน และมีลักษณะเป็น White-label ซึ่งหมายความว่าแบรนด์ไม่ได้ออกแบบหรือสร้างโรงงานผลิตเอง แต่เป็นการไปซื้อสิทธิ์ดีไซน์พิมพ์เขียวที่ออกแบบและผลิตโดยโรงงานในประเทศจีน
สมาร์ทโฟน เครื่องใหม่ของ HTC และ Trump Mobile ถูกผลิตใน ประเทศจีน และมีลักษณะเป็น White-label ซึ่งหมายความว่าแบรนด์ไม่ได้ออกแบบหรือสร้างโรงงานผลิตเอง แต่เป็นการไปซื้อสิทธิ์ดีไซน์พิมพ์เขียวที่ออกแบบและผลิตโดยโรงงานใน ประเทศจีน จากนั้นจึงนำมาตีแบรนด์ใหม่ แม้ว่าตัวเครื่องจะถูกส่งมาประกอบในลักษณะชิ้นส่วนย่อยประมาณ 10 ชิ้น แต่ในแง่ของกฎหมายจาก FTC ตัวเครื่องไม่สามารถติดป้ายว่าเหตุผลสำคัญที่มือถือระดับนี้ไม่สามารถผลิตในสหรัฐฯ ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นเพราะอเมริกายังขาดโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ขาดแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางในสายการผลิตนี้ และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของต้นทุน หากฝืนทำในประเทศทั้งหมด ราคาเครื่องอาจพุ่งสูงไปถึง $2,00.
สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ของ HTC และ Trump Mobile ถูกผลิตในประเทศจีน และมีลักษณะเป็น White-label ซึ่งหมายความว่าแบรนด์ไม่ได้ออกแบบหรือสร้างโรงงานผลิตเอง แต่เป็นการไปซื้อสิทธิ์ดีไซน์พิมพ์เขียวที่ออกแบบและผลิตโดยโรงงานในประเทศจีน จากนั้นจึงนำมาตีแบรนด์ใหม่ แม้ว่าตัวเครื่องจะถูกส่งมาประกอบในลักษณะชิ้นส่วนย่อยประมาณ 10 ชิ้น แต่ในแง่ของกฎหมายจาก FTC ตัวเครื่องไม่สามารถติดป้ายว่าเหตุผลสำคัญที่มือถือระดับนี้ไม่สามารถผลิตในสหรัฐฯ ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นเพราะอเมริกายังขาดโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ขาดแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางในสายการผลิตนี้ และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของต้นทุน หากฝืนทำในประเทศทั้งหมด ราคาเครื่องอาจพุ่งสูงไปถึง $2,00
สมาร์ทโฟน HTC Trump Mobile White-Label ประเทศจีน
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