สมาร์ตโฟนจอพับรุ่นต่อไปของ vivo มีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มชิปเซ็ตและแบตเตอรีขนาด 7,000 mAh

สมาร์ตโฟนจอพับรุ่นต่อไปของ vivo กำลังมาพร้อมการเปลี่ยนแพลตฟอร์มชิปเซ็ตและแบตเตอรีขนาด 7,000 mAh นอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดกล้องหลักเป็น 200MP และเลนส์เทเลโฟโตแบบ Periscope ความละเอียด 50MP
สมาร์ตโฟนจอพับ รุ่นต่อไปของ vivo กำลังมาพร้อมการเปลี่ยนแพลตฟอร์มชิปเซ็ตครั้งใหญ่ ควบคู่กับ แบตเตอรีขนาด 7 ,000 mAh และ กล้องหลัก 200MP โดยคาดว่าจะเปิดตัวในจีนช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2026แทน Snapdragon 8 Gen 3 ที่ใช้ในปัจจุบัน Dimensity 9500 เป็นชิปเรือธงของ MediaTek ที่ปรากฏในสมาร์ตโฟนระดับแนวหน้าหลายรุ่น รวมถึง vivo X300 Pro ด้วย การเปลี่ยนมาใช้ชิปนี้ถือเป็นสัญญาณที่ vivo เลือกยืนยันความสามารถของ Dimensity 9500 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พรีเมียมของตัวเอง ด้านพลังงาน ข้อมูลหลุดระบุความจุแบตเตอรี 7,000 mAh เพิ่มขึ้นจาก 6,000 mAh ของ X Fold 5 และมากกว่า Samsung Galaxy Z Fold 7 ที่มาพร้อมแบตเตอรี 4,400 mAh อย่างชัดเจน ขณะที่ฝั่งกล้องมีการอัปเกรดเป็นเซ็นเซอร์หลัก 200MP และเลนส์เทเลโฟโตแบบ Periscope ความละเอียด 50MP การออกแบบโมดูลกล้องทรงกลมยังคงรูปแบบเดิมจากรุ่นก่อน สำหรับผู้ใช้ในไทยที่ติดตาม vivo X Fold series ซึ่งเข้ามาทำตลาดอย่างเป็นทางการในปี 2025 ด้วย X Fold 5 รายละเอียดทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อมูลหลุดที่ไม่มีการยืนยันจาก vivo ราคาและวันวางขายนอกจีนยังไม่มีข้อมูล คาดว่าจะทราบชัดเจนหลังงานเปิดตัวในจี.
สมาร์ตโฟนจอพับรุ่นต่อไปของ vivo กำลังมาพร้อมการเปลี่ยนแพลตฟอร์มชิปเซ็ตครั้งใหญ่ ควบคู่กับแบตเตอรีขนาด 7,000 mAh และกล้องหลัก 200MP โดยคาดว่าจะเปิดตัวในจีนช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2026แทน Snapdragon 8 Gen 3 ที่ใช้ในปัจจุบัน Dimensity 9500 เป็นชิปเรือธงของ MediaTek ที่ปรากฏในสมาร์ตโฟนระดับแนวหน้าหลายรุ่น รวมถึง vivo X300 Pro ด้วย การเปลี่ยนมาใช้ชิปนี้ถือเป็นสัญญาณที่ vivo เลือกยืนยันความสามารถของ Dimensity 9500 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พรีเมียมของตัวเอง ด้านพลังงาน ข้อมูลหลุดระบุความจุแบตเตอรี 7,000 mAh เพิ่มขึ้นจาก 6,000 mAh ของ X Fold 5 และมากกว่า Samsung Galaxy Z Fold 7 ที่มาพร้อมแบตเตอรี 4,400 mAh อย่างชัดเจน ขณะที่ฝั่งกล้องมีการอัปเกรดเป็นเซ็นเซอร์หลัก 200MP และเลนส์เทเลโฟโตแบบ Periscope ความละเอียด 50MP การออกแบบโมดูลกล้องทรงกลมยังคงรูปแบบเดิมจากรุ่นก่อน สำหรับผู้ใช้ในไทยที่ติดตาม vivo X Fold series ซึ่งเข้ามาทำตลาดอย่างเป็นทางการในปี 2025 ด้วย X Fold 5 รายละเอียดทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อมูลหลุดที่ไม่มีการยืนยันจาก vivo ราคาและวันวางขายนอกจีนยังไม่มีข้อมูล คาดว่าจะทราบชัดเจนหลังงานเปิดตัวในจี
สมาร์ตโฟนจอพับ Vivo Dimensity 9500 แบตเตอรีขนาด 7 000 Mah กล้องหลัก 200MP
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