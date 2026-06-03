สมาร์ตโฟน P4 Power มีแบตเตอรี 10,001mAh ตัวเครื่องบาง 9.08 มม. และราคา 16,999 บาท

สมาร์ตโฟน P4 Power ที่มีแบตเตอรี 10,001mAh ตัวเครื่องบาง 9.08 มม. ได้รับการรับรองจาก TÜV Rheinland ระดับ 5 ดาว ด้วยสถาปัตยกรรมความปลอดภัย 5 ชั้น ทดสอบสภาวะสุดขั้วทั้งอุณหภูมิ แรงดันชาร์จเกิน 10V และแรงกระแทก โดยไม่เกิดการบวมหรือลุกไหม้ ระบบชาร์จ UltraDart 80W เติมแบต 50% ได้ใน 36 นาที และฟีเจอร์ Reverse Charging 27W เปลี่ยนเครื่องเป็นพาวเวอร์แบงก์สำรองชาร์จอุปกรณ์อื่นได้ทันที
สมาร์ตโฟน P4 Power ที่มี แบตเตอรี 10 ,001mAh ตัวเครื่องบาง 9.08 มม.
ได้รับการรับรองจาก TÜV Rheinland ระดับ 5 ดาว ด้วยสถาปัตยกรรมความปลอดภัย 5 ชั้น ทดสอบสภาวะสุดขั้วทั้งอุณหภูมิ แรงดันชาร์จเกิน 10V และแรงกระแทก โดยไม่เกิดการบวมหรือลุกไหม้ ระบบชาร์จ UltraDart 80W เติมแบต 50% ได้ใน 36 นาที และฟีเจอร์ Reverse Charging 27W เปลี่ยนเครื่องเป็นพาวเวอร์แบงก์สำรองชาร์จอุปกรณ์อื่นได้ทันที ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Dimensity 7400 Ultra 5G แบบ Octa-Core จอ 144Hz HyperGlow 4D Curve+ ความสว่างสูงสุด 6,500 nits ใช้งานกลางแดดได้สบาย กล้องหลัก 50MP เซนเซอร์ Sony IMX882 บันทึกวิดีโอ 4K กล้องมุมกว้าง 8MP และกล้องหน้า 16MP พร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP69/IP68/IP66 ลำโพง Super-linear เพิ่มเสียงได้สูงสุด 400% และระบบระบายความร้อน AirFlow VC 4,613mm² ร่วมกับแผ่นกราไฟต์ 13,743mm² วางขาย 12 มิถุนายน 2569 พรีออเดอร์ก่อนได้บน Shopee 3-11 มิถุนายน ราคา 16,999 บาท (12/256GB) สี Power Silver เล่นในตลาดกลาง-ล่างด้วยแนวทางเกมมิง Titan Battery 8,000mAh ชาร์จไว 45W และ Reverse Charging 6W จอ 120Hz Ultra Smooth Display ความสว่าง 900 nits พร้อมเทคโนโลยี DC Dimming Flicker-Free ลดความล้าของสายตาระหว่างเล่นเกมยามดึก ขับเคลื่อนด้วย Unisoc T7250 Octa-Core ฟีเจอร์ Bypass Charging ที่โดดเด่นคือการจ่ายไฟตรงเข้าเมนบอร์ดโดยไม่ผ่านแบตเตอรีระหว่างชาร์จ ทำให้ตัวเครื่องเย็นลง เฟรมเรตเสถียร และแบตเตอรีมีอายุยาวขึ้น เสริมด้วยแผ่นกราไฟต์ระบายความร้อน 10,000mm² และ AI Gaming Partner ครบชุด ทั้ง Ultra Boost, Network Optimization, Cleanup Acceleration, Do Not Disturb และ Game Manager ที่รวมทางเข้าทุกเกมในที่เดียวยังรับประกันความลื่นไหลของตัวเครื่องนาน 4 ปี (48 เดือน) ดีไซน์ ArmorShell™ มาตรฐาน IP64 สี Phantom Navy และ Rally White ราคา 7,999 บาท (4/256GB) คือตัวเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดในซีรีส์ แต่มาพร้อมไฮไลต์ที่รุ่นพี่ยังให้ไม่ได้ นั่นคือแบตเตอรี Titan 7,000mAh ที่รับประกันสุขภาพแบตยาวนาน 6 ปี หมายความว่าหลังใช้งาน 3-4 ปี แบตยังคงประสิทธิภาพใกล้เคียงวันซื้อ รองรับชาร์จไว 15W และ Reverse Charging 6W ระบบ HyperSignal Antenna System รุ่นใหม่คือจุดแข็งที่โดดเด่น ออกแบบมาเพื่อพื้นที่สัญญาณอ่อน ทั้งคอนโดชั้นล่าง อาคารจอดรถ และชุมชน โดยเร่งความเร็วดาวน์โหลดได้ 120-150% ขับเคลื่อนด้วย Unisoc T7250 พร้อม AI Gaming Partner ครบเหมือน P4x ตัวเครื่องบาง 8.38 มม.
ArmorShell™ มาตรฐาน IP64 สี Titan Grey และ Pulse Purple ราคา 4,499 บาท (4/64GB) และ 5,499 บาท (4/128GB) รับประกันความลื่นไหล 4 ปีเช่นกัน และปิดท้ายซีรีส์ด้วยสมาร์ตวอตช์ที่ออกแบบมาเพื่อสายสปอร์ต แบตเตอรีใช้งานได้นาน 20 วันถือว่านานที่สุดในกลุ่มราคา 3,999 บาท เมื่อเทียบกับนาฬิกาคู่แข่งที่มักให้ได้ 7-14 วัน กันน้ำมาตรฐาน 5ATM GPS อิสระ 5 ระบบ ปุ่ม Triple-Action หน้าปัดเลือกได้กว่า 12 รูปแบบ และรองรับ 110 โหมดกีฬา ฟีเจอร์สายวิ่งโดยเฉพาะรวมถึงระบบ Pace Companion ควบคุมจังหวะก้าว เมโทรนอมช่วยจังหวะวิ่ง การตั้งเป้าหมายระยะและความเร็ว และคอร์สวิ่งระดับมืออาชีพ ตอบโจทย์กลุ่มนักวิ่งและนักปั่นจักรยานในไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อ
สมาร์ตโฟน P4 Power แบตเตอรี 10 001Mah ตัวเครื่องบาง 9.08 มม. TÜV Rheinland 5 ดาว Ultradart 80W Reverse Charging 27W Dimensity 7400 Ultra 5G Hyperglow 4D Curve+ Sony IMX882 Super-Linear Airflow VC 13 743Mm² Shopee 16 999 บาท Power Silver Titan Battery 8 000Mah 45W 6W Unisoc T7250 Bypass Charging 10 000Mm² AI Gaming Partner Armorshell™ IP64 Phantom Navy Rally White 7 999 บาท 4/256GB Titan 7 000Mah 6 ปี 15W 6W Hypersignal Antenna System Unisoc T7250 120-150% 4 499 บาท 4/64GB 5 499 บาท 4/128GB 4 ปี 3 999 บาท 5ATM GPS Triple-Action 12 รูปแบบ 110 โหมดกีฬา Pace Companion คอร์สวิ่งระดับมืออาชีพ
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