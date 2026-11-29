สมาคมโรงสีข้าวใต้ยันปลอดภัย เสนอรัฐประกาศมลพิษเหนือเป็นวาระแห่งชาติ
นายลิขิต เลขาพันธุ์ ยันแหล่งผลิตข้าวภาคใต้ปลอดภัยจากมลพิษเหนือ ขณะที่นายทศพล ขวัญรอด เสนอให้รัฐบาลประกาศภาวะสารปนเปื้อนเป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค
นายลิขิต เลขาพันธุ์ นายกสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ ยืนยันว่าแหล่งผลิตข้าวในภาคใต้ยังปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำทางภาคเหนือ หลังจากที่มีกระแสความกังวลจากสาธารณชนว่ามลภาวะจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้าเกษตร
แม้ว่าภาวะมลพิษในภาคเหนือจะสร้างความสะเทือนใจไปทั่วประเทศ แต่ผลการตรวจสอบทางวิชาการล่าสุดยืนยันว่าปริมาณสารปนเปื้อนที่ตกค้างในข้าวและแหล่งน้ำของภาคใต้ยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตข้าว ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของประชากรในภูมิภาคAlso readPeter Schiff เตือนราคาน้ำมันสินค้าโภคภัณฑ์และเงินเฟ้ออาจดีดกลับ หาก Fed ไม่ขึ้นดอกเบี้ยธันวาคม
สถานการณ์การผลิตข้าวภาคใต้และปัจจัยราคา
นายลิขิต เลขาพันธุ์ ระบุชัดเจนว่าภาคใต้มีการนำเข้าข้าวจากภาคเหนือเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการบริโภคทั้งหมด ในขณะที่ข้าวหอมมะลิและข้าว กข. ส่วนใหญ่ถูกนำเข้าจากภาคอีสานและภาคกลาง ซึ่งแหล่งผลิตเหล่านี้ยังคงมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเวลานี้
ในส่วนของการผลิตภายในภูมิภาค ภาคใต้สามารถผลิตข้าวเพื่อบริโภคเองได้ประมาณ 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ทำนามีการลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง ซึ่งมีพื้นที่ทำนามากที่สุด เหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 200,000 ไร่ จากเดิมกว่า 1 ล้านไร่
ผลผลิตข้าวของพื้นที่ทำนาเหล่านี้มีปริมาณประมาณ 200,000 ตันต่อปี โดยเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้หันไปปลูกปาล์มน้ำมันแทนการทำนาข้าว ซึ่งในอนาคตการผลิตข้าวจะเหลือเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการมืออาชีพที่มุ่งเน้นคุณภาพสูง ทำให้ราคาข้าวในภาคใต้จะไม่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิตได้โดยตรงอีกต่อไป
นายลิขิต เลขาพันธุ์ คาดการณ์ว่าราคาข้าวในภาคใต้จะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยอ้างอิงจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าขนส่ง เนื่องจากต้องอาศัยการนำเข้าข้าวจากภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลางเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ ซึ่งส่งผลต่อดัชนีราคาอาหารของผู้บริโภคในพื้นที่โดยตรง
แนวโน้มผลผลิตนาปีและราคาข้าวที่สูงขึ้น
สำหรับสถานการณ์ข้าวในฤดูกาลนาปี ปี พ.ศ. 2569 ถึง 2570 ภาคใต้มีแนวโน้มว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาจากราคาข้าวในฤดูกาลก่อนหน้าที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก 6,000 บาทต่อตัน เป็น 9,000 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรกลับเข้าสู่การทำนาอีกครั้ง
การปรับราคาข้าวให้สูงขึ้นถึงระดับ 9,000 บาทต่อตัน มีส่วนสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรในภาคใต้ตัดสินใจขยายพื้นที่ปลูกหรือดูแลแปลงนาที่มีอยู่อย่างเข้มแข็งมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวในฤดูกาลใหม่มีทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าปีก่อนหน้า
เครือข่ายชาวสวนยางและปาล์มยืนยันความเชื่อมั่นผู้บริโภค
นายทศพล ขวัญรอด เจ้าของโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันภาคใต้ (คยปท.) แสดงมุมมองต่อสถานการณ์ว่า แม้ภาคเหนือจะประสบภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อมร้ายแรง แต่ภาคใต้ยังคงเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นายทศพล ขวัญรอด อธิบายว่าพืชผักและสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ในภาคใต้ถูกนำเข้าจากจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา มายังศูนย์กระจายสินค้าหลักที่หัวอิฐ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนจะส่งต่อไปยังจังหวัดพัทลุง หาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา ซึ่งผสมผสานกับพืชผักท้องถิ่นที่เกษตรกรปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน
เนื่องจากภาคใต้ไม่มีแหล่งอุตสาหกรรมหนักที่สร้างมลพิษสารปนเปื้อนร้ายแรงเหมือนในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ พื้นที่ภาคใต้จึงถือเป็นโอกาสทองของการผลิตอาหารปลอดภัย โดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รอบนอกต่างยึดมั่นในแนวคิดเกษตรผักสวนครัวรั้วกินได้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงกว้าง
ข้อเสนอรัฐบาลประกาศมลพิษเป็นวาระแห่งชาติ
นายทศพล ขวัญรอด เสนอว่ากระทรวงสาธารณสุขควรมีมาตรการตรวจสอบพืชผักที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเข้มข้น เพื่อลดความกังวลของผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นในระบบอาหาร อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยก็พบปัญหาการปนเปื้อนสารจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานรีไซเคิลในหลายพื้นที่ ซึ่งบางแห่งยังไม่มีรายงานการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้น แต่ยังมีการขยับขยายไปสู่การอภิปรายเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีกำหนดจัดเวทีสาธารณะในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งสะท้อนถึงความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์มลพิษในปัจจุบันยังคงลุกลามไปในหลายภูมิภาค โดยภาคใต้ยังถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะนี้อยู่ นายทศพล ขวัญรอด จึงเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาประกาศภาวะมลพิษจากสารปนเปื้อนเป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วน เพื่อให้มีการจัดการปัญหาระดับชาติอย่างยั่งยืนและป้องกันภัยคุกคามต่อแหล่งอาหารของประเทศในอนาคต
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