สมาคมสหกรณ์ไทยลงนามโครงการ 'สหกรณ์ไทยสู่สวัสดิการดิจิทัลแห่งอนาคต'

สมาคมสันนิบาตสหกรณ์เพื่อพัฒนาพลังงานไทย และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ 'สหกรณ์ไทยสู่สวัสดิการดิจิทัลแห่งอนาคต' เพื่อยกระดับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ไทยให้ก้าวสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
สมาคมสันนิบาตสหกรณ์เพื่อพัฒนาพลังงานไทย (สมาคม) และสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สมาคมฌาปนกิจ) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ ' สหกรณ์ไทย สู่ สวัสดิการ ดิจิทัลแห่งอนาคต' เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ดร.
สรวิชญ์ เปรมชื่น อุปนายกสมาคมเป็นประธานในพิธีลงนามระหว่าง นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคมฌาปนกิจ และ ดร.
ปริญญา นิลรัตนคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-ออโตเมท จำกัด ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี กรุงเทพมหานคร การลงนามครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ไทยให้ก้าวสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพแก่สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 13 ล้านคน ผ่านแอปพลิเคชัน 'สหกรณ์ฟิน' ซึ่งรองรับการใช้งานทั้งสำหรับสมาชิก ร้านค้า และระบบสะสมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างครบวงจร โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เป็นทางเลือกสำหรับสมาชิกที่อยากเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่มีความประสงค์ที่จะจ่ายเงินสมทบรายเดือนแบบจ่ายขาด ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ กับทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับสมาชิกเดิม ที่ต้องการยอดสะสมเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนจากฌาปนกิจ โดยการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันผ่านแอพพลิเคชั่น 'สหกรณ์ฟิน
สหกรณ์ไทย ฌาปนกิจสงเคราะห์ ระบบดิจิทัล สวัสดิการ สมาคมสหกรณ์ โครงการอนาคต