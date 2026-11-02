สมาคมกีฬาเจ็ตสกีจัด Youth Jet Ski Academy Camp รุ่นแรกสำเร็จ มีเยาวชน 27 คนร่วมอบรม
สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย จัด Youth Jet Ski Academy Camp รุ่นแรกสำเร็จลุล่วงด้วยดี มีเยาวชน 27 คน อายุ 6 ถึง 14 ปี เข้าอบรมทักษะการขับเจ็ตสกีอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
สมาคมกีฬา เจ็ตสกี แห่ง ประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดโครงการ Youth Jet Ski Academy Camp รุ่นแรกขึ้นอย่างประสบความสำเร็จด้วยดี ระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 ตุลาคม 2569 ณ Mountain Jet Camp จังหวัดชลบุรี โดยโครงการนี้ริเริ่มขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและ เยาวชน ได้เรียนรู้กีฬา เจ็ตสกี อย่างถูกต้องและปลอดภัย
เยาวชน 27 คนร่วมเปิดประสบการณ์นักกีฬา
โครงการ Youth Jet Ski Academy Camp รุ่นแรก มีเยาวชนเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 27 คน ซึ่งเป็นรุ่นแรกเริ่มที่สมาคมฯ ริเริ่มขึ้นเพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สายเลือดใหม่ให้กับวงการเจ็ตสกีของไทย โดยมีเยาวชนที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 6 ขวบ เท่านั้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยความเป็นมิตรและสนุกสนานAlso readซีอีโอ Ripple มั่นใจ ใน 5 ปี XRP จะกลายเป็น “มาตรฐานทองคำ”
นางจิราพร กาญจนพิทักษ์ เลขานุการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย และประธานโครงการฯ ได้กล่าวชื่นชมความประสบความสำเร็จของโครงการนี้ว่า เป็นไปอย่างงดงาม โดยวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างพื้นฐานทักษะและประสบการณ์ให้กับเยาวชน เพื่อให้พวกเขามีความเข้าใจในกีฬานี้มากขึ้นและสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต
รายชื่อเยาวชนร่วมกิจกรรมรุ่นแรก
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นแรกมีรายชื่อและรายละเอียดดังนี้ น้องข้าวหมากจันทร์ ด.ช.กฤตภพ เฉลิมชัย จากจังหวัดจันทบุรี ซึ่งอายุน้อยที่สุดเพียง 6 ขวบ น้องปลาทู ด.ญ.รัดเกล้า ช้างสุวรรณ จากกรุงเทพมหานคร อายุ 8 ขวบ น้องนอร์ท ด.ช.เตชิต เกื้อกูลวัฒนา จากกรุงเทพมหานคร อายุ 14 ปี
รายชื่อยังประกอบด้วย น้องเหนือ ด.ช.จารุวัฒน์ วันเพ็ญ จากชลบุรี อายุ 11 ปี น้องเปา-เปา ด.ญ.ภัชชนก ศิริมงคล จากชลบุรี อายุ 14 ปี น้องเจ้านาย ด.ช.ชัยพัทธ์ ศิริโวหาร จากชลบุรี อายุ 12 ปี น้องไดเนส ด.ช.มหกพันธ์ ศรพระอินทร์ จากนครราชสีมา อายุ 11 ปี
นอกจากนี้ยังมี น้องอั๊งเปา ด.ช.รณกร พึงจันทา จากนนทบุรี อายุ 11 ปี น้องAINA ด.ญ.วัชราวลี ชินสา จากปทุมธานี อายุ 11 ปี น้องโดนัท ด.ญ.นภากรณ์ ขันทอง จากราชบุรี อายุ 11 ปี น้องน้ำฟ้า ด.ญ.ชรัมพร ธนกิจพงศ์ปรีชา จากสมุทรปราการ อายุ 12 ปี
และปิดท้ายด้วย น้องไบเลย์ ด.ญ.ปวณัฎฐ์ธิดา กัลยาคุณาภรณ์ จากสระแก้ว อายุ 10 ขวบ น้องอันดา ด.ช.พิชญุตม์ เลิศปาน จากสุราษฎร์ธานี อายุ 10 ขวบ โดยทั้งหมดนี้คือตัวแทนเยาวชนที่แสดงศักยภาพและความสนใจในกีฬาเจ็ตสกีอย่างชัดเจน
ทีมโค้ชมืออาชีพดูแลอย่างใกล้ชิด
ตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้การขับเจ็ตสกีขั้นพื้นฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากวิทยากรและทีมผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ผ่านการแข่งขันเจ็ตสกีอาชีพมาโดยตรง นำโดย นายธีณธร งามสมมิตร ผู้ฝึกสอนนักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติไทย และครูน้ำ ครูณัฐ ครูนนท์ ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
แผนอนาคตขยายผลสู่ 50 จังหวัด
ขณะเดียวกัน สมาคมฯ ได้จัดให้มีเยาวชนนักแข่งทีมชาติไทย 9 คน มารับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ได้แก่ กีตาร์ ชลลดา สุขประเสริฐ, น้ำฝน กมลวรรณ เนินหงษ์, การ์ตูน ธมนวรรณ สุวรรณเวช, หงษ์หยก สุภัชชยา งามสมมิตร, ข้าวคุณ คณพร ชื่นอารมย์, ณดล ฐิติวชิร คงฉับ, กัปตัน ภูบดีนทร สุขประเสริฐ, ภู ธนากร เสริมชีพ และปลาวาฬ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ทำหน้าที่ส่งต่อความรู้และมิตรภาพ
สมาคมฯ จะติดตามผลว่าเยาวชนทั้ง 27 คนนี้ จะมีใครสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นนักเจ็ตสกีอาชีพได้หรือไม่ และกำลังวางแผนจัดอบรมเพิ่มเติมในปีหน้าอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มนักกีฬาเจ็ตสกีให้กระจายไปทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 50 จังหวัดในอนาคต
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports