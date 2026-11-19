สมาคมโรงแรมไทยเตือนสารปนเปื้อนแม่น้ำกกกระทบท่องเที่ยวเร่งรัฐแก้ไข3จุด
นายกสมาคมโรงแรมไทยเตือนสารปนเปื้อนแม่น้ำกกอาจกระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวระยะยาว ห่วงห่วงโซ่อาหารโรงแรม urging รัฐเร่งแก้ปัญหาระหว่างประเทศและจัดหาแหล่งน้ำสำรอง
นายก สมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยสถานการณ์ปนเปื้อนใน แม่น้ำกก และลุ่มแม่น้ำโขงที่มีผลต่ออุตสาหกรรมโรงแรม โดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขการจองห้องพักในจังหวัดเชียงราย ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ยังคงเดินทางมาอย่างต่อเนื่องตามแผนเดิมที่วางไว้ล่วงหน้า
สัญญาณเตือนความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวเริ่มปรากฏ
นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) แจ้งว่าแม้ยอดจองจะยังไม่ลดลง แต่เริ่มมีกลุ่มนักท่องเที่ยวบางส่วนส่งคำถามเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยของน้ำที่ใช้ในสถานที่พัก แม้จำนวนนี้จะยังไม่มากในขณะ แต่เป็นสัญญาณบ่งชี้ความกังวลที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนAlso read'Dusit Poll' exposes the public's loss of faith in the law, urging the government to crack down on 'big shots' and eradicate money laundering and financial threats.
ห่วงโซ่อาหารโรงแรมอ่อนไหวต่อคุณภาพน้ำ
ภาคธุรกิจแสดงความกังวลอย่างรุนแรงต่อความเสี่ยงในระยะยาว หากปัญหาการจัดการคุณภาพน้ำยืดเยื้อและไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากน้ำมีความเชื่อมโยงกับทุกขั้นตอนการบริการรวมถึงห่วงโซ่การผลิตอาหารในโรงแรมตั้งแต่การหุงข้าว การล้างผัก ไปจนถึงการปรุงเมนูอาหารพิเศษอย่างต้มยำกุ้ง
มาตรการเร่งด่วนจัดการต้นตอมลพิษในประเทศ
นายเทียนประสิทธิ์เสนอให้หน่วยงานรัฐเข้าตรวจสอบต้นตอการปนเปื้อนอย่างจริงจัง โดยกรณีปัญหาระดับประเทศเช่นในจังหวัดปราจีนบุรี ควรสืบสวนว่าเกิดจากโรงกำจัดขยะหรือการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ
แนวทางการเจรจาข้ามพรมแดนและแหล่งน้ำสำรอง
สำหรับกรณีแม่น้ำกกที่อาจมีแหล่งน้ำไหลมาจากประเทศเพื่อนบ้าน นายเทียนประสิทธิ์เรียกร้องให้ภาครัฐเปิดการเจรจาหาทางออกร่วมกัน ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขควรเข้ามาจัดหาแหล่งน้ำสะอาดสำรองให้กับประชาชนและผู้ประกอบการทันทีโดยไม่แนะนำให้ใช้แหล่งน้ำที่มีความเสี่ยง
ความเสี่ยงข่าวสารต่างประเทศต่อภาคท่องเที่ยว
นายกสมาคมโรงแรมไทยย้ำว่าหากประเทศเพื่อนบ้านช่วยตีข่าวหรือประโคมเรื่องความไม่ปลอดภัยของน้ำ อาจส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวลดลงอย่างรุนแรงในระยะยาว ดังนั้นการสื่อสารที่ชัดเจนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง
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