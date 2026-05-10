สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเชิดชูเกียรติคนสื่อมวลชนและมอบรางวัลพาดหัวข่าวสร้างสรรค์ประจำปี 2569

งานมอบรางวัลเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์และรางวัลพาดหัวข่าวสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2569 เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมีนายชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมเมืองไทยประกันภัยชีวิต ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดงานครั้งสำคัญของวงการสื่อสิ่งพิมพ์ไทย นั่นคือพิธีมอบรางวัล เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์ ประจำปี 2569 และรางวัล พาดหัวข่าวสร้างสรรค์ดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การนำของนายนคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เหล่าคนทำงานสื่อมวลชนและผู้ที่เสียสละเพื่อสังคม โดยงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนทำงานเพื่อวิชาชีพสื่อมวลชน การศึกษา และการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป สำหรับรางวัลอันทรงเกียรติอย่าง เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2569 ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจำนวน 3 ท่าน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนวงการสื่อสารมวลชนของไทย ท่านแรกคือ นายระวิ โหลทอง ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น ศาสดาแห่งสื่อกีฬาไทย และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอาณาจักรสื่อกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวงการฟุตบอลไทย ท่านที่สองคือ นายสมชัย กตัญญุตานันท์ หรือที่รู้จักกันในนาม ชัย ราชวัตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การ์ตูน) ปี 2564 ผู้สร้างสรรค์การ์ตูนการเมืองที่สะท้อนภาพลักษณ์ทางสังคมและมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนในประวัติศาสตร์สื่อไทย และท่านที่สามคือ นางผุสดี คีตวรนาฏ ผู้สร้างตำนานและประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะบรรณาธิการหญิงคนแรกของหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญของการยอมรับในบทบาทสตรีในวงการสื่อสิ่งพิมพ์ นอกเหนือจากบุคคลระดับตำนานแล้ว สมาคมยังได้มอบรางวัลเกียรติยศให้แก่องค์กรและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพสื่อมวลชน การศึกษา สังคม และประเทศชาติ โดยในส่วนขององค์กรมีผู้ได้รับรางวัล 3 ราย ได้แก่ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ซึ่งมีนายอภัย จันทนะจุลกะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนรับรางวัล โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ซึ่งก่อตั้งโดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ โดยมี ดร.
เนตรชนก วิภาตะศิลปิน เป็นผู้รับมอบรางวัลแทน และกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ที่ก่อตั้งโดยศิลปินฝันดีและฝันเด่น จรรยาธนากร ขณะที่รางวัลสำหรับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ตกเป็นของ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ดร.
สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ผู้เผยแพร่ธรรมะสู่สันติภาพโลก และนายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ผู้ซึ่งอุทิศตนให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนผ่านการร่วมมือกับสื่อมวลชน ในส่วนของไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ รางวัล พาดหัวข่าวสร้างสรรค์ดีเด่น ซึ่งเป็นการคัดเลือกผลงานการพาดหัวข่าวที่โดดเด่นและมีชั้นเชิงทางภาษาจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ ทั่วประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 ถึงเดือนเมษายน 2569 ผลการตัดสินปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศตกเป็นของหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ จากพาดหัวข่าวที่ว่า สีหศักดิ์ กรีดเขมรยับ!
กลางเวทีสหประชาชาติ ซึ่งแสดงถึงความเฉียบคมในการใช้ถ้อยคำ ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ จากพาดหัวข่าว สละชีพเพื่อชาติสมเกียรติ 3 ทหารกล้า สู้ยิบตา ป้องบ้านหนองจาน และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ จากพาดหัวข่าว ฮอร์มุดดุ! บึ้มเรือไทย สำหรับรางวัลชมเชยประกอบด้วย หนังสือพิมพ์มติชน กับพาดหัว สหรัฐ-ยิว ถล่ม-ผู้นำอิหร่านดับ ตอ.
กลางลุกเป็นไฟ และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ กับพาดหัว คนไทยวิกฤต เผชิญตายมากกว่าเกิด 4 ปีซ้อนเกิดน้อย ระเบิดเวลาลูกใหญ่ การจัดงานในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.
วิริยะประกันภัย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย SCG ธนาคารออมสิน ธนาคาร SCB บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด องค์การจัดการน้ำเสีย บมจ. ทิพยประกันภัย BCPG AIS MBK CPF CPALL CPRAM กรมปศุสัตว์ อีสต์วอเตอร์ นายกเมืองพัทยา AirAsia บริษัท อิมิแนนท์แอร์ TOA THAPANIN ครัวอัปสร อ.
ต. ก. และกาแฟ 24 ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันผลักดันให้วิชาชีพสื่อมวลชนยังคงเป็นเสาหลักที่เข้มแข็งในการนำเสนอความจริงและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทยสืบต่อไปในอนาค
สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รางวัลคนหนังสือพิมพ์ พาดหัวข่าวสร้างสรรค์ สื่อมวลชนไทย รางวัลเกียรติยศ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
TRUEèntรีบอลต์หลังปรับนโยบายจ่ายปันผลเป็นรายไตรมาสแล้ว ก้าวข้ามช่วงเวลาแห่งความผันผวนในช่วงต้นปี 2569 เริ่มได้รับมุมมองเชิงบวกอย่างหนาหูจากตลาดทุน หลังโชว์ศักยภาพการฟื้นตัวที่ชัดเจนทั้งในด้านกำไรและกระแสเงินสด โดยประเด็นที่สร้างความฮือฮาให้กับนักลงทุนคือการหัวใจสำคัญที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็น ‘ไม้เด็ด’ คือการปรับนโยบาย proibidairg...
Read more »
ราชกิจจานุเบกษาแพร่ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 4 แสนล้านบาท รองรับวิกฤตพลังงานและแผนเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนราชกิจจานุเบกษาแพร่ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569
Read more »
รัฐสภาปฏิรูประบบบำนาญ สส.-สว. ทางการเมืองอาจล่มสลายรัฐสภาปี 2569 นี้ พบกระแส พายุ พัดกลับมาอีกครั้งที่กำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับระบบบำนาญ สส.-สว.
Read more »
แบเบอร์! คนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ชี้คาดเดาผลได้10 พฤษภาคม 2569 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบัน […]
Read more »
นายกฯ อนุทิน นั่งประชุม คกก.ระดับชาติ ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ปี 69นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่มธนาคารโลก ปี 2569 ครั้งที่ 1/2569 เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลก
Read more »
คลังเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ 3 หมื่นล้านบาท ปลาย พ.ค.ระดมทุนหนุน 'ไทยช่วยไทยพลัส'สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะมีการออกพันธบัตรออมทรัพย์ (Savings Bond) วงเงินรวมประมาณ 30,000 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 2569 ซึ่งจะเน้นการจำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัล เนื่องจากมีความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้กว้างขวาง
Read more »