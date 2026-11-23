สมาคมประมงตราดส่งมอบอวนป้องกันโดรนให้ทหารนาวิกโยธินชายแดน
สมาคมประมงจังหวัดตราดร่วมกับชาวประมงบริจาคอวนสภาพดีให้ทหารนาวิกโยธินประจำฐานชายแดนตราด เพื่อใช้ป้องกันโดรนศัตรู พร้อมยืนยันสนับสนุนงบสำรอง 130,000 บาท หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
นายณรงค์ ชัยศิริ นายกสมาคมประมงจังหวัดตราด ได้นำคณะพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งมอบอวนประมงเก่าแต่ยังมีสภาพดี จำนวน 1 คันรถ ให้กับ ทหารนาวิกโยธิน ณ แนวชายแดนจังหวัดตราด เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 โดยมีตัวแทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดตราด หรือ กอ.รมน.ตราด ร่วมรับมอบสิ่งของในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันและสกัดกั้นการใช้โดรนของศัตรูที่ฐานที่มั่นทางทหารในแนวชายแดน
รายละเอียดการบริจาคอวนและกลไกการใช้งานจริง
การบริจาคอวนประมงในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมืออันเข้มแข็งของพี่น้องชาวประมงในจังหวัดตราด ที่ร่วมกันรวบรวมอวนที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน โดยได้คัดเลือกเฉพาะอวนคุณภาพก่อนส่งมอบให้หน่วยทหารตามแนวชายแดนโดยตรง นายณรงค์ ชัยศิริ ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์หลักว่า อวนเหล่านี้จะถูกนำไปประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันโดรน ซึ่งเป็นยุทธวิธีใหม่ในการเสริมความมั่นคงให้กับฐานที่มั่นทางทหารAlso readเจ้าของบ้าน โวยผู้รับเหมาทิ้งงาน สูญเงินแสนกว่าบาท แถมท้าให้ไปหาทนายมาฟ้อง - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS
ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากการแจ้งความประสงค์ขอรับบริจาคอวนเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่ยังคงความทนทาน จากนั้นจึงทำการตรวจสอบสภาพอวนแต่ละเส้นก่อนนำไปใช้งานจริงกับทหารนาวิกโยธิน ทำให้เห็นว่าภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความปลอดภัยของชาติผ่านการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ประวัติการสนับสนุนและมุมมองของภาคส่วนต่างๆ
ก่อนหน้านี้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อปี 2568 ภาคประมงจังหวัดตราดได้แสดงความพร้อมในการช่วยเหลือทหารมาโดยตลอด โดยได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ให้กับหน่วยทหารหลายแห่ง ทั้งตามแนวชายแดน พื้นที่เนิน 400 และฐานทหารบนเกาะกูด ซึ่งมีการส่งมอบอวนประมงไปแล้วประมาณ 1 คันรถ พร้อมกับนำสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปบริจาคด้วยตนเอง
นอกจากนี้ นายณรงค์ ชัยศิริ ยังระบุเพิ่มเติมว่า มีการสนับสนุนสิ่งของให้กับหน่วยทหารในพื้นที่บ้านสามหลัง และฐานทหารขนาดใหญ่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชนกับกำลังทหาร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมประมงจังหวัดตราดได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิด และพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกด้านตามความเหมาะสมและความจำเป็นเร่งด่วน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและขั้นตอนต่อไปในอนาคต
ในด้านการเงิน สมาคมประมงจังหวัดตราดได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ ปัจจุบันยังมียอดเงินงบประมาณเหลืออยู่ประมาณ 50,000 บาท ขณะที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยยังได้อนุเคราะห์งบประมาณสำรองเพิ่มเติมสำหรับจังหวัดตราดอีกประมาณ 90,000 บาท ทำให้รวมแล้วมียอดเงินสำรองทั้งหมดประมาณ 130,000 บาท ซึ่งพร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉิน
อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ ยังไม่มีรายงานการร้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยทหาร ทำให้งบประมาณดังกล่าวยังไม่ถูกเบิกจ่ายออกไป แต่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนกำลังพล สมาคมประมงจังหวัดตราดยืนยันว่าพร้อมนำเงินสำรองดังกล่าวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทันที เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
นายณรงค์ ชัยศิริ ได้กล่าวขอบคุณทหารทุกนายที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดตราด พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทุกคนต่อสู้และปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยยืนยันว่าชาวประมงและประชาชนในจังหวัดตราดยังคงติดตามสถานการณ์และพร้อมสนับสนุนทุกด้านอย่างเต็มความสามารถ
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