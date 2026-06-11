สมาคมกีฬาเพาะกายไทย รับเป็นเจ้าภาพเพาะกายชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 58 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแทนมาเลเซีย ในวันที่ 22-28 กันยายน 2569 ได้ 36 นักเบ่งกล้ามลงสนามแข่งขันนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2569 ที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ อีกปีสำหรับรายการนี้ ในตอนแรก จะเป็นประเทศมาเลเซีย รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน แต่เนื่องจากความไม่พร้อมของทางมาเลเซีย ทำให้ประเทศไทยของเราจึงรับไม้ต่อที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแทน เป็นการเป็นเจ้าภาพ 2 ปีติดต่อกัน
สมาคมกีฬาเพาะกายไทย รับเป็นเจ้าภาพ เพาะกายชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 58 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแทน มาเลเซีย ในวันที่ 22-28 กันยายน 2569 ได้ 36 นักเบ่งกล้ามลงสนามแข่งขันนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย รับเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2569 ที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ อีกปีสำหรับรายการนี้ ในตอนแรก จะเป็นประเทศ มาเลเซีย รับเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขัน แต่เนื่องจากความไม่พร้อมของทาง มาเลเซีย ทำให้ประเทศไทยของเราจึงรับไม้ต่อที่จะเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขัน แทน เป็นการเป็นเจ้าภาพ 2 ปีติดต่อกันแน่นอนว่า เนื่องจาก ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันรายการนี้ ทำให้ทางสมาคมฯ ได้เรียกนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ที่สมาคมฯ จัดการแข่งขันในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 หรือ มิสเตอร์ไทยแลนด์ 2026 รวมทั้งนักกีฬาทีมชาติที่มีผลงานยอดเยี่ยมมาร่วมคัดตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้สำหรับการคัดเลือกนักกีฬาครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้ให้ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ได้ทำการเรียกตัวนักกีฬาที่เข้าเกณฑ์มาที่ ศูนย์ฝึกนักกีฬาทีมชาติเพื่อการแข่งขัน The Physique (เดอะ ฟิสิค) ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งหมด 36 คน เพื่อมาประชุมและเตรียมความพร้อมก่อนจะเก็บตัวเพื่อร่วมการแข่งขันครั้งนี้นักกีฬาทั้งหมด 36 คนที่จะร่วมทำการเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ กีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2569 ที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ มีรายชื่อดังนี้เพาะกายชาย 7 คน ได้แก่ ศิรวิทย์ เธียรถาวร , จีรพันธ์ โป่งคำ , สุรศักดิ์ ปานเรือง , เอกรัตน์ ศรีโสภา , มูฮัมมัด สะพะพันธ์ , สมคิด สุเมโธเวชกุล , สุวิจักขณ์ พินทุสรชัยแอธเลติกฟิสิค 6 คน ได้แก่ พงษ์ศิริ พรหมจรรย์ , จักรวัฒน์ อินทะรังษี , วรวัฒน์ ประจันตะเสน , เอกพลช์ด สุขทอง , อภิวัฒน์ ศรีระวัฒน์ , ฏรัตน์พงศ์ เกื้อทองสปอร์ตฟิสิค 8 คน ได้แก่ นันทพงศ์ มุขดารา , ณัฐชัย คงฉ่ำ , วัชรากร ด้วงเดช , กิตติศักดิ์ บุระดำ , เกษบุรินทร์ เนตรภักดี , เจษฎา อรุณวิจิตร , นพรัตน์ บุญประกอบ , ราชาทรัพย์ เจริญทรัพย์ฟิตเนสหญิง 4 คน ได้แก่ จินตรามณฑ์ ทวีเมธีโชติ , กัญญาณัฐ คทาเพชรพงศ์ , ศิริพร ศรช่วย , กันติชา สีจันทร์สปอร์ตฟิสิคหญิง 2 คน ได้แก่ สิมรา ชุ่มชื่น , อรอนงค์ อินทร์แก้วโมเดลฟิสิคหญิง 4 คน ได้แก่ จีรนันท์ สุรันต์, นวลนารา อารมย์เสรี, วดีฑารัศมิ์ ทูลธรรม, โยธกา สงวนวงษ.
สมาคมกีฬาเพาะกายไทย รับเป็นเจ้าภาพเพาะกายชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 58 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแทนมาเลเซีย ในวันที่ 22-28 กันยายน 2569 ได้ 36 นักเบ่งกล้ามลงสนามแข่งขันนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2569 ที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ อีกปีสำหรับรายการนี้ ในตอนแรก จะเป็นประเทศมาเลเซีย รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน แต่เนื่องจากความไม่พร้อมของทางมาเลเซีย ทำให้ประเทศไทยของเราจึงรับไม้ต่อที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแทน เป็นการเป็นเจ้าภาพ 2 ปีติดต่อกันแน่นอนว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการนี้ ทำให้ทางสมาคมฯ ได้เรียกนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ที่สมาคมฯ จัดการแข่งขันในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 หรือ มิสเตอร์ไทยแลนด์ 2026 รวมทั้งนักกีฬาทีมชาติที่มีผลงานยอดเยี่ยมมาร่วมคัดตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้สำหรับการคัดเลือกนักกีฬาครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้ให้ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ได้ทำการเรียกตัวนักกีฬาที่เข้าเกณฑ์มาที่ ศูนย์ฝึกนักกีฬาทีมชาติเพื่อการแข่งขัน The Physique (เดอะ ฟิสิค) ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งหมด 36 คน เพื่อมาประชุมและเตรียมความพร้อมก่อนจะเก็บตัวเพื่อร่วมการแข่งขันครั้งนี้นักกีฬาทั้งหมด 36 คนที่จะร่วมทำการเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันในรายการกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2569 ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ มีรายชื่อดังนี้เพาะกายชาย 7 คน ได้แก่ ศิรวิทย์ เธียรถาวร, จีรพันธ์ โป่งคำ, สุรศักดิ์ ปานเรือง, เอกรัตน์ ศรีโสภา, มูฮัมมัด สะพะพันธ์, สมคิด สุเมโธเวชกุล, สุวิจักขณ์ พินทุสรชัยแอธเลติกฟิสิค 6 คน ได้แก่ พงษ์ศิริ พรหมจรรย์, จักรวัฒน์ อินทะรังษี, วรวัฒน์ ประจันตะเสน, เอกพลช์ด สุขทอง, อภิวัฒน์ ศรีระวัฒน์, ฏรัตน์พงศ์ เกื้อทองสปอร์ตฟิสิค 8 คน ได้แก่ นันทพงศ์ มุขดารา, ณัฐชัย คงฉ่ำ, วัชรากร ด้วงเดช, กิตติศักดิ์ บุระดำ, เกษบุรินทร์ เนตรภักดี, เจษฎา อรุณวิจิตร, นพรัตน์ บุญประกอบ, ราชาทรัพย์ เจริญทรัพย์ฟิตเนสหญิง 4 คน ได้แก่ จินตรามณฑ์ ทวีเมธีโชติ, กัญญาณัฐ คทาเพชรพงศ์, ศิริพร ศรช่วย, กันติชา สีจันทร์สปอร์ตฟิสิคหญิง 2 คน ได้แก่ สิมรา ชุ่มชื่น, อรอนงค์ อินทร์แก้วโมเดลฟิสิคหญิง 4 คน ได้แก่ จีรนันท์ สุรันต์, นวลนารา อารมย์เสรี, วดีฑารัศมิ์ ทูลธรรม, โยธกา สงวนวงษ
สมาคมกีฬาเพาะกายไทย เพาะกายชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 58 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มาเลเซีย เจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 58 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ นักกีฬาเพาะกายชาย นักกีฬาเพาะกายหญิง ศิรวิทย์ เธียรถาวร จีรพันธ์ โป่งคำ สุรศักดิ์ ปานเรือง เอกรัตน์ ศรีโสภา มูฮัมมัด สะพะพันธ์ สมคิด สุเมโธเวชกุล สุวิจักขณ์ พินทุสรชัยแอธเลติกฟิสิค พงษ์ศิริ พรหมจรรย์ จักรวัฒน์ อินทะรังษี วรวัฒน์ ประจันตะเสน เอกพลช์ด สุขทอง อภิวัฒน์ ศรีระวัฒน์ ฏรัตน์พงศ์ เกื้อทองสปอร์ตฟิสิค นันทพงศ์ มุขดารา ณัฐชัย คงฉ่ำ วัชรากร ด้วงเดช กิตติศักดิ์ บุระดำ เกษบุรินทร์ เนตรภักดี เจษฎา อรุณวิจิตร นพรัตน์ บุญประกอบ ราชาทรัพย์ เจริญทรัพย์ฟิตเนสหญิง จินตรามณฑ์ ทวีเมธีโชติ กัญญาณัฐ คทาเพชรพงศ์ ศิริพร ศรช่วย กันติชา สีจันทร์สปอร์ตฟิสิคหญิง สิมรา ชุ่มชื่น อรอนงค์ อินทร์แก้วโมเดลฟิสิคหญิง
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