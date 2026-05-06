สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจี้รัฐเร่งลดต้นทุนพลังงาน-ดัน FTA-ชู Future Food กู้ชีพผู้ประกอบการไทย

TFPA ยื่น 3 ข้อเสนอเร่งด่วนถึงรัฐบาล ขอให้ลดต้นทุนโลจิสติกส์และพลังงาน เร่งเจรจา FTA หาตลาดใหม่ และสนับสนุนอาหารแห่งอนาคต เพื่อรับมือวิกฤตสงครามตะวันออกกลางและการแข่งขันที่รุนแรง
ในสภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความผันผวนและความไม่แน่นอนอย่างรุนแรง สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป หรือ TFPA ได้ออกมาแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากความขัดแย้งและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ได้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มาถึงภาคการผลิตและส่งออกอาหารของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดร.
องอาจ กิตติคุณชัย นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ได้ชี้ให้เห็นว่าในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 ผู้ประกอบการจะยังคงต้องเผชิญกับมรสุมด้านต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของพลังงานและค่าขนส่งทางโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเคลื่อนย้ายสินค้า นอกจากนี้ ต้นทุนปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐาน เช่น ปุ๋ยเคมีและบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ยังปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบในตลาดโลก หากสถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าวยังคงยืดเยื้อต่อไปอีกในช่วง 3 ถึง 6 เดือนข้างหน้า จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบโซ่อุปทานทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้ประกอบการรายย่อย ประชาชนทั่วไป และผู้บริโภคในวงกว้างที่จะต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยบริษัทสมาชิกประมาณ 250 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก จะพบว่าแต่ละกลุ่มมีจุดแข็งและจุดเปราะบางที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องการแนวทางการแก้ไขที่เฉพาะเจาะจง กลุ่มแรกคือกลุ่มอาหารพร้อมรับประทานและเครื่องปรุงรส ซึ่งมีโอกาสเติบโตสูงตามพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เน้นความสะดวกและสุขภาพ แต่จำเป็นต้องเร่งสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและใช้นวัตกรรมนำการผลิต กลุ่มที่สองคือกลุ่มทูน่าและอาหารทะเล ซึ่งแม้จะเป็นสินค้าส่งออกหลัก แต่กำลังถูกกดดันอย่างหนักจากมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ทำให้ต้องเร่งยกระดับการดำเนินงานตามหลัก ESG อย่างเร่งด่วน กลุ่มที่สามคือกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดจากคู่แข่งสำคัญอย่างจีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งทางออกคือการยกระดับสินค้าไปสู่ตลาดพรีเมียม สินค้าออร์แกนิก และอาหารฟังก์ชัน (Functional Food) กลุ่มที่สี่คือกลุ่มข้าวโพดหวานที่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง และต้นทุนการเกษตร ซึ่งจำเป็นต้องนำระบบเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart Farming มาใช้เพื่อบริหารจัดการต้นทุนอย่างเป็นระบบ และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มสับปะรดแปรรูปที่กำลังฟื้นตัวได้ดีจากความต้องการของตลาดโลก แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการวัตถุดิบและโลจิสติกส์ที่ต้องปรับปรุงเพื่อมุ่งสู่ตลาดระดับบน จากวิกฤตการณ์และข้อจำกัดที่กล่าวมาทั้งหมด สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจึงได้ยื่นข้อเสนอเร่งด่วน 3 ประการต่อรัฐบาล เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ประการแรกคือการขอให้รัฐบาลเข้ามาดูแลและลดต้นทุนด้านพลังงานและโลจิสติกส์อย่างจริงจัง โดยอาจใช้มาตรการอุดหนุนหรือ Subsidize ในช่วงวิกฤตเพื่อบรรเทาภาระของผู้ประกอบการไม่ให้ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงเกินไป ประการที่สองคือการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เอื้ออำนวย โดยการเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี หรือ FTA กับประเทศคู่ค้าใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับสินค้าไทยในเวทีโลก และประการที่สามคือการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะการผลักดันอาหารแห่งอนาคต หรือ Future Food อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นคลังอาหารของโลกอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาลดช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจสามารถก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ไปได้ และสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยา
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ต้นทุนพลังงาน FTA Future Food ความมั่นคงทางอาหาร
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ICS Life Style Complex เปิดตัว Lotus’s Eatery สวรรค์นักกินฝั่งธนบุรีเปิดลิสต์ 5 ร้านระดับตำนานผ่านมุมมอง 3 เซเลบชื่อดัง ที่ Lotus’s Eatery ICS Lifestyle Complex ยกระดับ Food Destination ครบ จบ ในที่เดียวตรงข้าม ICONSIAM
Read more »
‘เอกนิติ’ ดัน Thailand Future Fund ระดมทุนแสนล้านลุยเศรษฐกิจสีเขียวกระทรวงการคลังเตรียมปัดฝุ่นกองทุน 'ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์' เฟสใหม่ จ่อระดมทุนกว่า 1 แสนล้านบาท ลุยโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและคมนาคม หวังอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนประเทศแตะ 30% ของจีดีพี
Read more »
โครงการ AI for Future Workforce ขับเคลื่อนการเรียนรู้ AI ในระดับประเทศโครงการ AI for Future Workforce ถูกเปิดตัวเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้าน AI ในระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ AI ในเชิงปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนในหลักสูตร โดยมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 20 แห่ง และขยายสู่ทั่วประเทศต่อไป เพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ครอบคลุมตั้งแต่การปูพื้นฐานไปจนถึงการเจียระไนผู้เชี่ยวชาญระดับสูง โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Read more »
ทรูแจกเน็ตเรียน AI ฟรี 10GB จับมือกูเกิล-อว.ปั้นหลักสูตรเก็บหน่วยกิตได้ทรูจับมือกูเกิลและอว. เปิดตัวโครงการ “AI for All Thais” แจกอินเตอร์เน็ตเรียน AI ฟรี 10 GB ปั้นหลักสูตรพิเศษ AI for Future Workforce เข้าระบบมหาวิทยาลัย นับหน่วยกิตได้จริง
Read more »
เบทาโกรโชว์นวัตกรรม Food Solutions สุดล้ำในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ชูวิสัยทัศน์ส่งมอบอาหารที่ดีกว่าสู่สากลเบทาโกรนำทัพนวัตกรรม Food Solutions สุดล้ำ! ชูวิสัยทัศน์ ‘Serving Better Food to the World’ ณ งาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม ที่ บูธ 1-SS01 และ 1-SS15 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
Read more »
“บอย ปกรณ์” ปลื้มสุด! คนแห่ ชิม ชอป เมนูอร่อย ในงาน “ลิ้นติดโปรแฟร์ฯ” Food ครองเมือง'บอย ปกรณ์' ปลื้มสุด! คนแห่ ชิม ชอป เมนูอร่อย ในงาน “ลิ้นติดโปรแฟร์ฯ” Food ครองเมือง
Read more »