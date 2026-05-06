สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจี้รัฐเร่งลดต้นทุนพลังงาน-ดัน FTA-ชู Future Food กู้ชีพผู้ประกอบการไทย

📆5/6/2026 8:31 PM
TFPA ยื่น 3 ข้อเสนอเร่งด่วนถึงรัฐบาล ขอให้ลดต้นทุนโลจิสติกส์และพลังงาน เร่งเจรจา FTA หาตลาดใหม่ และสนับสนุนอาหารแห่งอนาคต เพื่อรับมือวิกฤตสงครามตะวันออกกลางและการแข่งขันที่รุนแรง

ในสภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความผันผวนและความไม่แน่นอนอย่างรุนแรง สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป หรือ TFPA ได้ออกมาแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากความขัดแย้งและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ได้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มาถึงภาคการผลิตและส่งออกอาหารของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดร.

องอาจ กิตติคุณชัย นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ได้ชี้ให้เห็นว่าในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 ผู้ประกอบการจะยังคงต้องเผชิญกับมรสุมด้านต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของพลังงานและค่าขนส่งทางโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเคลื่อนย้ายสินค้า นอกจากนี้ ต้นทุนปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐาน เช่น ปุ๋ยเคมีและบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ยังปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบในตลาดโลก หากสถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าวยังคงยืดเยื้อต่อไปอีกในช่วง 3 ถึง 6 เดือนข้างหน้า จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบโซ่อุปทานทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้ประกอบการรายย่อย ประชาชนทั่วไป และผู้บริโภคในวงกว้างที่จะต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยบริษัทสมาชิกประมาณ 250 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก จะพบว่าแต่ละกลุ่มมีจุดแข็งและจุดเปราะบางที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องการแนวทางการแก้ไขที่เฉพาะเจาะจง กลุ่มแรกคือกลุ่มอาหารพร้อมรับประทานและเครื่องปรุงรส ซึ่งมีโอกาสเติบโตสูงตามพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เน้นความสะดวกและสุขภาพ แต่จำเป็นต้องเร่งสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและใช้นวัตกรรมนำการผลิต กลุ่มที่สองคือกลุ่มทูน่าและอาหารทะเล ซึ่งแม้จะเป็นสินค้าส่งออกหลัก แต่กำลังถูกกดดันอย่างหนักจากมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ทำให้ต้องเร่งยกระดับการดำเนินงานตามหลัก ESG อย่างเร่งด่วน กลุ่มที่สามคือกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดจากคู่แข่งสำคัญอย่างจีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งทางออกคือการยกระดับสินค้าไปสู่ตลาดพรีเมียม สินค้าออร์แกนิก และอาหารฟังก์ชัน (Functional Food) กลุ่มที่สี่คือกลุ่มข้าวโพดหวานที่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง และต้นทุนการเกษตร ซึ่งจำเป็นต้องนำระบบเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart Farming มาใช้เพื่อบริหารจัดการต้นทุนอย่างเป็นระบบ และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มสับปะรดแปรรูปที่กำลังฟื้นตัวได้ดีจากความต้องการของตลาดโลก แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการวัตถุดิบและโลจิสติกส์ที่ต้องปรับปรุงเพื่อมุ่งสู่ตลาดระดับบน จากวิกฤตการณ์และข้อจำกัดที่กล่าวมาทั้งหมด สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจึงได้ยื่นข้อเสนอเร่งด่วน 3 ประการต่อรัฐบาล เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ประการแรกคือการขอให้รัฐบาลเข้ามาดูแลและลดต้นทุนด้านพลังงานและโลจิสติกส์อย่างจริงจัง โดยอาจใช้มาตรการอุดหนุนหรือ Subsidize ในช่วงวิกฤตเพื่อบรรเทาภาระของผู้ประกอบการไม่ให้ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงเกินไป ประการที่สองคือการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เอื้ออำนวย โดยการเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี หรือ FTA กับประเทศคู่ค้าใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับสินค้าไทยในเวทีโลก และประการที่สามคือการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะการผลักดันอาหารแห่งอนาคต หรือ Future Food อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นคลังอาหารของโลกอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาลดช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจสามารถก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ไปได้ และสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยา

