สมาคมชาวนาเฝ้าระวังสารปนเปื้อนข้าวแม่สาย ชี้ผลตรวจสอบ 20 พ.ย. เป็นจุดเปลี่ยนราคารับซื้อ
สมาคมชาวนาฯ แจ้งจับตาผลตรวจสารปนเปื้อนในข้าวพื้นที่เชียงราย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ขณะที่ราคาข้าวหอมมะลิขยับขึ้นแต่ต้นทุนผลิตสูงยังเป็นอุปสรรคต่อการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างแท้จริง
นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายก สมาคมชาวนา และเกษตรกรไทย ประกาศให้สมาคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับรายงานเรื่อง สารปนเปื้อน ในแหล่งน้ำและพื้นที่ปลูกข้าวบริเวณอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อราคารับซื้อและภาพลักษณ์ข้าวไทยในตลาดส่งออก ขณะนี้ได้มีการประสานงานเพื่อรอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงข้อมูลเท็จจริงจากเครือข่ายสมาชิกในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถชี้แจงความชัดเจนได้ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 กระแสข่าวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของโรงสีและสหกรณ์ในพื้นที่ เนื่องจากเกรงว่าการรับซื้อข้าวเข้าโกดังอาจนำไปสู่ปัญหาการจำหน่ายหรือส่งออกหากพบปัญหาคุณภาพ โดยพื้นที่อำเภอแม่สายมีโรงสีปฏิบัติการอยู่ประมาณ 4 ถึง 5 แห่ง ซึ่งต้องเฝ้าระวังสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ เน้นย้ำว่าหากผลการตรวจสอบพบว่ามี สารปนเปื้อน หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยความจริงทันทีว่าคืออะไรและมีปริมาณเท่าใด แต่หากไม่มีสารอันตรายก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนเพื่อแก้ข่าว เนื่องจากข่าวปลอมอาจทำให้ราคาข้าวร่วงลงและโรงสีระงับการรับซื้อซึ่งจะสร้างความเสียหายให้ชาวนาทันที ความกังวลอีกประการหนึ่งคือผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาข้าวเริ่มปรับตัวดีขึ้น หากมีการเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่มีหลักฐานรองรับอาจทำให้ผู้รับซื้อชะลอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อภาพลักษณ์การส่งออกข้าวไทยที่ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่งในระดับนานาชาติ ในส่วนของสถานการณ์การผลิตข้าวในภาคเหนือ เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวนาปีไปแล้วประมาณ 90% ของพื้นที่ทั้งหมด ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตจำนวนมาก และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวไปได้เกือบทั้งหมดภายในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลผลิตรวมเข้าสู่ตลาดมากที่สุด ราคาข้าวเปลือกในฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ 105 ที่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขายในลักษณะข้าวสดได้ราคา 13,000 ถึง 14,700 บาทต่อตัน และข้าวหอมมะลิแห้งมีราคาสูงกว่าข้าวสดเล็กน้อย แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงนิยมขายข้าวสดเนื่องจากปัญหาพื้นที่ตากข้าวที่ไม่เพียงพอ สำหรับพืชผลชนิดอื่น ๆ ข้าวเหนียวมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 10 บาทต้น ๆ ส่วนข้าวเปลือกเจ้าสดมีราคาอยู่ที่ 8,500 ถึง 9,000 บาทต่อตัน และข้าวขาวบางพันธุ์เช่น พันธุ์ กข79 มีราคามากกว่า 10,000 บาทต่อตัน ซึ่งราคาเหล่านี้สะท้อนถึงอุปสงค์ที่เริ่มฟื้นตัวในตลาดภายในประเทศ แม้ว่าราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้นและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแต่ยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เพียงพอได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากต้นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับที่สูงมาก ประกอบด้วยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ปุ๋ย และสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าในการลงทุน ค่าจ้างบริการรถเกี่ยวนวดข้าวในบางพื้นที่อยู่ที่ 600 ถึง 800 บาทต่อไร่ และในบางแห่งที่มีค่าแรงสูงอาจถึง 1,000 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นภาระต้นทุนที่สำคัญของชาวนาที่ต้องแบกรับไว้ ทำให้กำไรที่ได้จากส่วนต่างราคาสินค้าเกษตรลดลงไปมาก สำหรับมาตรการช่วยเหลือชาวนา นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ รายงานว่าเงินช่วยเหลือที่ค้างจ่ายจากโครงการเดิมได้ถูกกระจายจ่ายถึงมือเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ส่วนมาตรการช่วยเหลือชาวนาในปีรอบปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลถัดไป การจับตาผลตรวจ สารปนเปื้อน ในข้าวพื้นที่เชียงรายนี้ จึงเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญที่กำหนดทิศทางราคาข้าวและความเชื่อมั่นของผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงเวลาที่มีผลผลิตใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวนมากเช่นปัจจุบัน.
นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ประกาศให้สมาคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับรายงานเรื่องสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำและพื้นที่ปลูกข้าวบริเวณอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อราคารับซื้อและภาพลักษณ์ข้าวไทยในตลาดส่งออก
ขณะนี้ได้มีการประสานงานเพื่อรอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงข้อมูลเท็จจริงจากเครือข่ายสมาชิกในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถชี้แจงความชัดเจนได้ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569
กระแสข่าวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของโรงสีและสหกรณ์ในพื้นที่ เนื่องจากเกรงว่าการรับซื้อข้าวเข้าโกดังอาจนำไปสู่ปัญหาการจำหน่ายหรือส่งออกหากพบปัญหาคุณภาพ โดยพื้นที่อำเภอแม่สายมีโรงสีปฏิบัติการอยู่ประมาณ 4 ถึง 5 แห่ง ซึ่งต้องเฝ้าระวังสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด
นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ เน้นย้ำว่าหากผลการตรวจสอบพบว่ามีสารปนเปื้อน หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยความจริงทันทีว่าคืออะไรและมีปริมาณเท่าใด แต่หากไม่มีสารอันตรายก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนเพื่อแก้ข่าว เนื่องจากข่าวปลอมอาจทำให้ราคาข้าวร่วงลงและโรงสีระงับการรับซื้อซึ่งจะสร้างความเสียหายให้ชาวนาทันที
ความกังวลอีกประการหนึ่งคือผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาข้าวเริ่มปรับตัวดีขึ้น หากมีการเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่มีหลักฐานรองรับอาจทำให้ผู้รับซื้อชะลอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อภาพลักษณ์การส่งออกข้าวไทยที่ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่งในระดับนานาชาติ
ในส่วนของสถานการณ์การผลิตข้าวในภาคเหนือ เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวนาปีไปแล้วประมาณ 90% ของพื้นที่ทั้งหมด ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตจำนวนมาก และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวไปได้เกือบทั้งหมดภายในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลผลิตรวมเข้าสู่ตลาดมากที่สุด
ราคาข้าวเปลือกในฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ 105 ที่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขายในลักษณะข้าวสดได้ราคา 13,000 ถึง 14,700 บาทต่อตัน และข้าวหอมมะลิแห้งมีราคาสูงกว่าข้าวสดเล็กน้อย แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงนิยมขายข้าวสดเนื่องจากปัญหาพื้นที่ตากข้าวที่ไม่เพียงพอ
สำหรับพืชผลชนิดอื่น ๆ ข้าวเหนียวมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 10 บาทต้น ๆ ส่วนข้าวเปลือกเจ้าสดมีราคาอยู่ที่ 8,500 ถึง 9,000 บาทต่อตัน และข้าวขาวบางพันธุ์เช่น พันธุ์ กข79 มีราคามากกว่า 10,000 บาทต่อตัน ซึ่งราคาเหล่านี้สะท้อนถึงอุปสงค์ที่เริ่มฟื้นตัวในตลาดภายในประเทศ
แม้ว่าราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้นและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแต่ยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เพียงพอได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากต้นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับที่สูงมาก ประกอบด้วยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ปุ๋ย และสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าในการลงทุน
ค่าจ้างบริการรถเกี่ยวนวดข้าวในบางพื้นที่อยู่ที่ 600 ถึง 800 บาทต่อไร่ และในบางแห่งที่มีค่าแรงสูงอาจถึง 1,000 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นภาระต้นทุนที่สำคัญของชาวนาที่ต้องแบกรับไว้ ทำให้กำไรที่ได้จากส่วนต่างราคาสินค้าเกษตรลดลงไปมาก
สำหรับมาตรการช่วยเหลือชาวนา นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ รายงานว่าเงินช่วยเหลือที่ค้างจ่ายจากโครงการเดิมได้ถูกกระจายจ่ายถึงมือเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ส่วนมาตรการช่วยเหลือชาวนาในปีรอบปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลถัดไป
การจับตาผลตรวจสารปนเปื้อนในข้าวพื้นที่เชียงรายนี้ จึงเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญที่กำหนดทิศทางราคาข้าวและความเชื่อมั่นของผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงเวลาที่มีผลผลิตใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวนมากเช่นปัจจุบัน
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