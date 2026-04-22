สมาคมกีฬาจักรยานฯ ดึงโค้ชระดับโลก 'มร.โรเบิร์ต เฮอร์เบอร์ จูเนียร์' ยกระดับเสือภูเขาไทยลุยเอเชียนเกมส์

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ แต่งตั้ง มร.โรเบิร์ต เฮอร์เบอร์ จูเนียร์ โค้ชเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันระดับโลก เข้ามาพัฒนาทักษะนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนเพื่อยกระดับวงการจักรยานไทย
โรเบิร์ต เฮอร์เบอร์ จูเนียร์ โค้ชระดับโลกผู้เชี่ยวชาญด้านเสือภูเขาชาวอเมริกัน ซึ่งผ่านการรับรองระดับสูงสุด LEVEL 4 จากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) เข้ามาเป็นผู้ฝึกสอนและพัฒนาทักษะนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดเตรียมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนกันยายนนี้ การตัดสินใจครั้งสำคัญนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสมาคมฯ ในการสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสในการคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันระดับทวีป โดยเน้นการฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะในประเภทเสือภูเขาครอสคันทรี่ ซึ่งเป็นประเภทที่เอเชียนเกมส์มีการชิงเหรียญทองเท่านั้น เนื่องจากประเภทเสือภูเขาดาวน์ฮิลล์ ทางเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ได้บรรจุในการแข่งขัน พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC) และประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเสือภูเขาไทยว่า มร.
โรเบิร์ต เฮอร์เบอร์ จูเนียร์ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปีในวงการจักรยานเสือภูเขา และปัจจุบันดำรงตำแหน่งวิทยากรของ UCI ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการฝึกสอนให้กับผู้ฝึกสอนทั่วโลก การเข้ามาของ มร. โรเบิร์ต เฮอร์เบอร์ จูเนียร์ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักกีฬาไทยในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนักกีฬาชั้นนำจากประเทศอื่นๆ โดย มร.
โรเบิร์ต เฮอร์เบอร์ จูเนียร์ ได้เริ่มติดตามและประเมินฟอร์มของนักกีฬาเสือภูเขาทีมชาติไทยมาตั้งแต่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน 'คิงส์ภูมิพล' และการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2569 สนามที่ 3 ที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งจากการวิเคราะห์อย่างละเอียด มร.
โรเบิร์ต เฮอร์เบอร์ จูเนียร์ ได้ระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของนักกีฬาแต่ละคน เพื่อวางแผนการฝึกซ้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาแล้ว สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกสอนอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.
) จัดโครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 คน สมาคมฯ มีแผนที่จะประสานงานกับ UCI เพื่อให้ มร.
โรเบิร์ต เฮอร์เบอร์ จูเนียร์ เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการฝึกสอนกีฬาจักรยานในประเทศไทยให้สูงขึ้น โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการจักรยานไทยอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติในอนาคต การลงทุนในบุคลากรและการฝึกสอนที่ดี จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างนักกีฬาที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับโลกต่อไ
