สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ вруรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2569
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดพิธีมอบรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมประจำปี 2569 ร่วมเสวนาอนาคตสื่อไทย 16 สำนักข่าวส่งผลงานกว่า 160 ชิ้นเข้าร่วมชิงชัยใน 8 สาขา
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดพิธีมอบ รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2569 (Digital News Excellence Awards 2026) เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 ถึง 16.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสื่อมวลชนออนไลน์ที่ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานข่าวสารที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานวารสารศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
พันธมิตรร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมสื่อออนไลน์
โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรสำคัญหลายองค์กร ได้แก่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน หรือ ศวปถ. นอกจากนี้ยังมี โคแฟค (ประเทศไทย) สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนAlso readONE Championship ยืนยันจัดศึก ONE 174 ที่เซี่ยงไฮ้ ปี 2026 หลังห่างหายไป 7 ปี
ภาคธุรกิจและสถาบันการเงินขนาดใหญ่ก็เข้าร่วมสนับสนุนโครงการนี้เช่นกัน โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด ธนาคารออมสิน และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด จำกัด ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักเพื่อกระตุ้นการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน
เวทีเสวนาวิเคราะห์อนาคตเสรีภาพสื่อไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
ภายในงานมีเวทีเสวนาหัวข้อ "อนาคตเสรีภาพสื่อไทย ภายใต้ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป" ซึ่งดำเนินรายการโดย คุณวราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ดำเนินรายการจากช่อง ThaiPBS การเสวนานี้เปิดพื้นที่ให้ฝ่ายบริหารสื่อและนักวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายในการรักษาสมดุลระหว่างความอยู่รอดทางธุรกิจกับความเป็นอิสระในการรายงานข่าว
คุณเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (ในเครือ บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์) ได้สะท้อนมุมมองจากฝั่งผู้บริหาร regarding ต้นทุนธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของแหล่งรายได้ โดยระบุว่าความท้าทายหลักคือการบาลานซ์ความต้องการนำเสนอความจริงกับความอยู่รอดขององค์กรสื่อเชิงธุรกิจที่แข่งขันกับแพลตฟอร์มใหญ่
ด้าน คุณภารุจ ดาวราย เลขานุการสมาคมโฆษณา DIGITAL (ประเทศไทย) ได้อธิบายกลไกการตัดสินใจของผู้ลงโฆษณาว่า อัลกอริทึมของแพลตฟอร์มต่างๆ มักแย่งเวลาผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นการดึงดูดให้ดูเนื้อหาติดต่อกันโดยไม่เปลี่ยนช่องทาง ทำให้ผู้ลงโฆษณาต้องวัดผลความคุ้มค่าอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะสนับสนุนสื่อคุณภาพ
คุณ ผศ. ดร. พรรษาสิริ กุหลาบ อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทุน ความเป็นเจ้าของสื่อ และอำนาจทางการเมือง โดยย้ำว่าอิสรภาพและเสรีภาพคือรากฐานสำคัญที่จะสร้างความหลากหลายให้กับระบบนิเวศสื่อและช่วยเรื่องธรรมาภิบาล
16 สำนักข่าวส่งผลงานกว่า 160 ชิ้นชิงชัย 8 สาขาหลัก
สำหรับผลการประกวดมีองค์กรสื่อทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 16 สำนักข่าว รวมจำนวน 160 ผลงาน แบ่งออกเป็น 8 ประเภทข่าวหลักและ 1 รางวัลพิเศษ โดยประเภทข่าวหรือสารคดีออนไลน์ข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม สนับสนุนโดย บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 18 ชิ้น
ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีผลงาน 23 ชิ้น และข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม ก็สนับสนุนโดยกองทุนเดียวกัน โดยมีผลงาน 26 ชิ้น ถือว่าเป็นหมวดหมู่ที่มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมจำนวนมากที่สุด
ประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม สนับสนุนโดย บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด มีผลงาน 29 ชิ้น ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดของหมวดหมู่ทั่วไป ด้านข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกและการแปลงข้อมูลเป็นภาพ สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน มีผลงาน 23 ชิ้น
ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 23 ชิ้น และในปีนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ (Young Digital News Providers Award) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้ผลิตรายใหม่ได้แสดงศักยภาพ
รางวัลเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและข้อเท็จจริง
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ยังได้รับเกียรติจากองค์กรพันธมิตรที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมข่าว โดยในปีนี้มีรางวัลใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อร่วมสนับสนุนสื่อมวลชนที่มุ่งมั่นนำเสนอข้อเท็จจริง รางวัลการตรวจสอบข้อเท็จจริงยอดเยี่ยม ได้รับการสนับสนุนจาก Cofact (ประเทศไทย) มีผลงานเข้าประกวด 10 ชิ้น
รางวัลข่าวออนไลน์ด้านความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนโดย สสส. และ ศวปถ. มีผลงาน 7 ชิ้น เพื่อส่งเสริมการรายงานข่าวที่ลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ส่วนรางวัลผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ที.เอช
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