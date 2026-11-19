สมาคมผู้เลี้ยงสุกรค้านนำเข้าหมูสหรัฐฯ จากกรอบ ART ห่วงสารเร่งเนื้อแดง
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแถลงคัดค้านการเปิดตลาดนำเข้าสุกรจากสหรัฐฯ ภายใต้ความตกลง ART ชี้กระทบภาคปศุสัตว์และเสี่ยงสารเร่งเนื้อแดง พร้อมเร่งรัฐยื่นข้อสงวนมาตรฐาน CODEX
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการคัดค้านการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าสุกรจากสหรัฐอเมริกา ภายใต้กรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทน หรือ ART โดยระบุว่าเกษตรกรและผู้บริโภคมีความเสี่ยงสูงต่อการรับ สารเร่งเนื้อแดง ที่ปนเปื้อนในเนื้อสัตว์จากต่างประเทศ พร้อมทั้งยืนยันว่ามาตรฐานความปลอดภัยอาหารของไทยจำเป็นต้องได้รับการปกป้องจากข้อจำกัดทางการค้าดังกล่าว
ความตกลงการค้าต่างตอบแทน (Agreement on Reciprocal Tariffs: ART) ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเปิดตลาด ลดภาษีศุลกากร และผ่อนปรนมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีสำหรับสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ สมาคมฯ ขอชี้แจงข้อมูลเชิงประจักษ์และแสดงจุดยืนคัดค้านการนำสุกรมาเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนในการเจรจาด้วยเหตุผลสำคัญ 4 ประการ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของเกษตรกรโดยตรงAlso read'อนุทิน-ทรัมป์' ลงนามแล้ว เจรจาการค้า ART บรรลุข้อตกลง
ทางเลือกสินค้าเกษตรที่ไม่กระทบการผลิต
ในช่วงเริ่มต้นของการเจรจา สมาคมฯ ได้เสนอทางเลือกสินค้าเกษตรที่ภาคปศุสัตว์สามารถใช้เป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการผลิตในประเทศ ได้แก่ สินค้ากลุ่มที่มีผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงกลุ่มที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเกือบทั้งหมด เช่น ถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง ปัจจุบันไทยนำเข้าถั่วเหลืองจากประเทศบราซิลกว่าร้อยละ 90 ของการนำเข้าทั้งหมด จึงสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนแหล่งกำเนิดมานำเข้าจากสหรัฐอเมริกาแทนได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดตลาดสุกร
ศักยภาพการผลิตและมาตรฐานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสุกรไทยได้ยกระดับฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานภาคบังคับ ส่งผลให้คุณภาพผลผลิตทัดเทียมในระดับสากล และปริมาณผลผลิตภายในประเทศมีเพียงพอต่อการบริโภค ตลอดจนอยู่ระหว่างการขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน การเปิดรับสินค้าสุกรจากต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อสมดุลอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งขัดแย้งกับความพยายามในการส่งเสริมการส่งออกของไทย
ภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่องยาวนาน
ผู้เลี้ยงสุกรไทยเผชิญกับโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงกว่าปกติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศที่อยู่ในระดับสูงที่สุดในโลก และราคากากถั่วเหลืองจากโรงงานสกัดน้ำมันในประเทศที่กำหนดไว้สูง จากนโยบายตรึงราคาน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดเพื่อดูแลค่าครองชีพของประชาชน ภาครัฐยังขอความร่วมมือผู้เลี้ยงให้ตรึงราคาจำหน่ายสุกรให้อยู่ในระดับใกล้เคียงต้นทุนเสมอ ส่งผลให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 และมีแนวโน้มขาดทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในปี พ.ศ. 2569
ประเด็นสารเร่งเนื้อแดงและความปลอดภัย
ภายใต้กฎหมายปัจจุบันของประเทศไทย ผู้เลี้ยงสุกรต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงและห้ามปนเปื้อนในอาหารอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม จากผลการประชุมคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX) เมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่มีการกำหนดค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารแรคโดพามีนตามข้อเสนอของสหรัฐอเมริกา สมาคมฯ ได้ติดตามและขอให้ภาครัฐดำเนินการยื่นข้อสงวนเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานตามกฎหมายภายในประเทศมาโดยตลอด แต่ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ส่งผลให้ประเด็นดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขกดดันทางการค้าต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาไม่อนุญาตให้นำสุกรจากสหรัฐฯ มาเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยน และให้คณะรัฐบาลนำประเด็นค่าตกค้างสูงสุดของสารเร่งเนื้อแดงในปี พ.ศ. 2555 มาพิจารณาหาข้อสรุป เพื่อดำเนินการยื่นข้อสงวนในการคงไว้ซึ่งกฎหมายของประเทศไทยอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามเอกสิทธิ์อันชอบธรรมของประเทศสมาชิก
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