สมาคมผู้เลี้ยงสุกรค้านนำเข้าหมูสหรัฐฯ แลก ART หวั่นต้นทุนสูงซ้ำเติมเกษตรกร
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติออกแถลงการณ์คัดค้านการนำเข้าสุกรจากสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบความตกลง ART ชี้ผลผลิตในประเทศเพียงพอและเกษตรกรขาดทุนสะสมต่อเนื่อง
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ออกแถลงการณ์คัดค้านการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าสุกรจาก สหรัฐอเมริกา ภายใต้กรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทน (Agreement on Reciprocal Tariffs: ART) อย่างชัดเจน โดยอ้างว่าผลผลิตสุกรภายในประเทศมีเพียงพอต่อการบริโภคอยู่แล้ว
แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า การเปิดตลาดอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเสถียรภาพของอุตสาหกรรมสุกรไทย เนื่องจากเกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงมากและประสบภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่องมานาน 3 ปี และยังมีแนวโน้มขาดทุนในอีก 1 ปีข้างหน้าAlso readบทสรุป ไทย-สหรัฐ บรรลุข้อตกลง ART ยังต้องเจรจาต่อ ‘ศุภจี’ ย้ำไทยไม่เสียเปรียบเพื่อนบ้าน 19% ภาษี 301 เหลือ 10%
เหตุผลคัดค้านการเปิดตลาดสุกรสหรัฐฯ
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ชี้แจงว่าในช่วงเริ่มต้นของการเจรจา กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรเคยเสนอทางเลือกสินค้าเกษตรไทยที่สามารถใช้เป็นตัวแลกเปลี่ยนได้โดยไม่กระทบการผลิตในประเทศ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองที่ไทยนำเข้าจากบราซิลมากกว่าร้อยละ 90 และอาจพิจารณาเปลี่ยนแหล่งกำเนิดเป็นสหรัฐอเมริกาได้
อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ยืนยันว่า ศักยภาพการผลิตและมาตรฐานอุตสาหกรรมสุกรไทยได้ยกระดับเข้าสู่มาตรฐานภาคบังคับแล้ว ส่งผลให้คุณภาพผลผลิตทัดเทียมในระดับสากล และปริมาณผลผลิตภายในประเทศมีเพียงพอต่อการบริโภครวมถึงการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
การเปิดรับสินค้าสุกรจากต่างประเทศอาจทำให้สมดุลอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศเสียหายได้ โดยสมาคมฯ ขอแสดงจุดยืนคัดค้านการนำสุกรสหรัฐฯ มาเป็นตัวแลกในการเจรจาอย่างเด็ดขาด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ
วิกฤตต้นทุนสูงและสถานการณ์ขาดทุน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไทยต้องเผชิญกับโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอยู่ในระดับสูงที่สุดในโลก และราคากากถั่วเหลืองจากโรงงานสกัดน้ำมันในประเทศถูกกำหนดให้สูงจากนโยบายตรึงราคาน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดเพื่อดูแลค่าครองชีพ
แม้ภาครัฐจะขอความร่วมมือผู้เลี้ยงสุกรให้ตรึงราคาจำหน่ายสุกรให้อยู่ในระดับใกล้เคียงต้นทุนเสมอมา แต่เกษตรกรยังคงประสบภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568
สถานการณ์ทางการเงินของเกษตรกรยังคงน่าเป็นห่วงโดยสมาคมฯ ระบุว่า มีแนวโน้มที่จะขาดทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในปี พ.ศ. 2569 หากมาตรการช่วยเหลือหรือการทบทวนนโยบายไม่ได้รับการดำเนินการอย่างทันท่วงทีและถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจ
ประเด็นสารเร่งเนื้อแดงและความเสี่ยงผู้บริโภค
ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน ผู้เลี้ยงสุกรไทยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงและห้ามปนเปื้อนในอาหารอย่างเคร่งครัด แต่สมาคมฯ มีความกังวลว่า การนำเข้าสุกรจากสหรัฐฯ อาจทำให้ผู้บริโภคไทยเสี่ยงต่อการรับสารเร่งเนื้อแดงเข้าสู่ร่างกาย
จากการประชุมคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX) เมื่อปี พ.ศ. 2555 มีการกำหนดค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารแรคโดพามีนตามข้อเสนอของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสมาคมฯ ได้ติดตามและขอให้ภาครัฐยื่นข้อสงวนเพื่อคงมาตรฐานกฎหมายภายในประเทศมาโดยตลอด
แต่การที่ภาครัฐยังไม่ดำเนินการยื่นข้อสงวนดังกล่าว ทำให้ประเด็นนี้ถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขกดดันทางการค้าต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนนโยบายและนำประเด็นค่าตกค้างสูงสุดปี พ.ศ. 2555 มาพิจารณาหาข้อสรุปอย่างเร่งด่วน
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์และทบทวนนโยบายการเปิดตลาดสุกรจากสหรัฐฯ เพื่อป้องกันผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐในอนาคต
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