สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยชมการขึ้นภาษีนำเข้า EV 35% เป็นก้าวแรกปกป้องอุตสาหกรรม
นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยชี้การปรับภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า BEV และ REEV เป็นร้อยละ 35 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2570 เป็นบันไดขั้นแรกในการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศและจูงใจผู้ลงทุน
นายสุโรจน แสงสนิท นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ยืนยันว่ามติ คณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากในการปกป้อง อุตสาหกรรมยานยนต์ ในประเทศ โดยมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนและรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรม
รายละเอียดการปรับอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า
มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อย่างเดียว หรือกลุ่ม BEV (Battery Electric Vehicle) ปรับจากเดิมร้อยละ 10 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 35 สำหรับรถยนต์แบบพลังงานผสมเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น หรือกลุ่ม REEV (Range Extended Electric Vehicle) ก็ปรับจากร้อยละ 15 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 35 เท่ากันAlso readรถ EV นำเข้าหนาว! ครม.เคาะเก็บภาษี 35% บีบค่ายรถตั้งโรงงานในไทย
การปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้นับเป็นบันไดขั้นแรกของการป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการในประเทศได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยสมาคมฯ ขอขอบคุณรัฐบาลที่รับฟังข้อเสนอเร่งด่วนในการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งเกิดจากการผลักดันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 โดย EVAT และพันธมิตร 9 สมาคม
จุดยืนผลประโยชน์แห่งชาติและการดึงดูดการลงทุน
นายสุโรจน แสงสนิท อธิบายว่าจุดยืนของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก สมาคมฯ ลุกขึ้นมาผลักดันเรื่องนี้เพราะต้องการเห็นอุตสาหกรรมยานยนต์และห่วงโซ่อุปทานยังคงตั้งฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง มาตรการนี้ไม่ใช่การกีดกันการค้าหรือการปิดประเทศ แต่เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ทำให้นักลงทุนต้องเปลี่ยนจากผู้นำเข้ามาเป็นผู้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริง
ผู้ลงทุนต้องเข้ามามีส่วนร่วมผ่านการลงทุนตั้งโรงงาน การจ้างงานในท้องถิ่น และการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นการยกระดับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกในระยะยาว
ข้อเสนอ 7 ด้านเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเป็นเพียงจุดเริ่มต้น สมาคมฯ และภาครัฐยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป ตามข้อเสนอ 7 ข้อของ 10 สมาคมที่ยังคงยึดมั่นอย่างหนักแน่น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ชัดเจน
ข้อแรกคือการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตโดยสร้างส่วนต่างภาษีที่ชัดเจนระหว่างรถยนต์นำเข้าและรถที่ผลิตในไทย พร้อมใช้ระบบการลงทุนจริงแลกโควตานำเข้า โดยกำหนดส่วนต่างภาษีสรรพสามิตระหว่างรถยนต์ที่ผลิตในประเทศและรถยนต์นำเข้าแบบ CBU ให้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน และขอให้ภาครัฐพิจารณา系统โควตาโดยประเมินความเหมาะสมจากเม็ดเงินการลงทุนในด้านต่างๆ
มาตรการสนับสนุนชิ้นส่วนและการลงทุนที่เข้มงวด
ข้อสองคือการปรับปรุงระเบียบเขตปลอดอากรและยกระดับเกณฑ์สัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศ (Local Content) ปัจจุบันเกณฑ์สัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศที่ 40% นั้นเพียงพอ แต่ควรปรับปรุงเกณฑ์การนับ Local Content ให้สะท้อนความเป็นจริง และบังคับสัดส่วนวัตถุดิบจากประเทศไทยให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนและการผลิตในประเทศที่แท้จริง
ข้อสามคือการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนร่วม โดยกำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องจัดซื้อชิ้นส่วนร่วมที่ผู้ประกอบการในไทยมีศักยภาพในการผลิต โดยเฉพาะชิ้นส่วนมูลค่าสูง เช่น ชassis และตัวถังที่ผลิตในไทยเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสรรพสามิต เพื่อกระตุ้นความต้องการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ
นโยบายสนับสนุนการลงทุนและเทคโนโลยี
ข้อสี่คือการปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทย โดยปิดรับการส่งเสริมในกลุ่มที่ผู้ผลิตในประเทศมีศักยภาพเพียงพอแล้ว เว้นแต่เป็นการร่วมทุนที่คนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% และขอให้ BOI ตรวจสอบหลังได้รับส่งเสริมการลงทุนอย่างเข้มข้นทั้งในด้านแรงงานและเครื่องจักร
ข้อห้าคือการแก้ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบโดยการเจรจาระดับรัฐต่อรัฐเพื่อจัดการโควตาและราคาวัตถุดิบต้นน้ำให้มีความเท่าเทียม และควบคุมการส่งออกเศษโลหะมีค่า ข้อหกคือการยกระดับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าโดยตรวจสอบย้อนกลับถึง Supplier อย่างน้อย Tier 3 เพื่อป้องกัน การสวมสิทธิสินค้า
และข้อสุดท้ายคือการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกำหนด KPI ที่วัดผลได้จริง และบังคับเปิดช่องทางเชื่อมต่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และศักยภาพทางเทคโนโลยีให้กับบุคลากรไทยอย่างแท้จริง
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