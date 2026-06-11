สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมเปิดตัวโครงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ประจำปี 2569 แบบเรียลไทม์

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วยพันธมิตรสื่อมวลชน 18 องค์กร เปิดตัวโครงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ประจำปี 2569 แบบเรียลไทม์การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ซึ่งจะเริ่มอัปเดตข้อมูลคะแนนและความเคลื่อนไหวในแต่ละเขตเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาปิดหีบเลือกตั้งเป็นต้นไปสำหรับการรายงานผลคะแนนในครั้งนี้
สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้ประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.
) พร้อมด้วยพันธมิตรสื่อมวลชนรวม 18 องค์กร เปิดตัวโครงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส. ก. ) ประจำปี 2569 แบบเรียลไทม์การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.
ก. ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 จะเริ่มอัปเดตข้อมูลคะแนนและความเคลื่อนไหวในแต่ละเขตเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาปิดหีบเลือกตั้งเป็นต้นไปสำหรับการรายงานผลคะแนนในครั้งนี
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) พันธมิตรสื่อมวลชน โครงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง แบบเรียลไทม์การเลือกตั้ง อาสาสมัครนับคะแนนแบบเรียลไทม์ การรวบรวมข้อมูลจากกองทัพอาสาสมัคร ส่งต่อผลคะแนนให้ประชาชนได้รับทราบ
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