สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเสนอ 3 มาตรการเร่งด่วนรับมือวิกฤตสงครามอ่าว

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เสนอรัฐบาล 3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึงการสนับสนุนเที่ยวบินเช่าเหมาลำ โครงการท่องเที่ยวไทย Co-Pay และการชะลอเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศ พร้อมเร่งดันวีซ่าฟรี 60 วัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สมาคมไทยธุรกิจ การท่องเที่ยว ( ATTA ) ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยว และกีฬาเพื่อเสนอมาตรการเร่งด่วนรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้นและตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลลดลงอย่างเห็นได้ชัด สมาคมฯ เสนอให้รัฐบาลเร่งปรับกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพ เช่น จีน อินเดีย และกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อทดแทนนักท่องเที่ยวที่หายไปและรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว โดยรวม ATTA ได้นำเสนอ 3 มาตรการหลักต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การสนับสนุนเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flights) ด้วยงบประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นเที่ยวบินเช่าเหมาลำจำนวน 3,000 เที่ยวบิน ลดผลกระทบจากการหดตัวของตลาดระยะไกล, โครง การท่องเที่ยว ไทยรูปแบบ Co-Pay (“ คนละครึ่ง ”) จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ โดยรัฐสนับสนุนไม่เกินรายละ 3,000 บาท ภายใต้วงเงิน 3,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ ฐานราก และการชะลอการจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร คนละ 1,000 บาท เนื่องจากกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อฐานการบินของไทยและอาจทำให้สายการบินยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมองว่าการเดินทางไปต่างประเทศของคนรุ่นใหม่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและไม่ควรมีอุปสรรคจากภาษี สมาคม ATTA ยังได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยว และกีฬาร่วมกิจกรรมโรดโชว์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2569 ในเส้นทาง ซินเจียง อูรุมชี ตุนหวง และหลานโจว โดยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.
) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Two Way Tourism เน้นตลาดจีน อินเดีย อาเซียน และเกาหลีใต้ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง แอตต้า, ททท. , คิง เพาเวอร์, สกสว. และ บพข.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่ประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเป็นอันดับแรก และเร่งดำเนินการเรื่องการปรับโครงสร้างกระทรวงไปสู่ 'กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม' รวมถึงการเร่งบริหารจัดการนโยบาย 'วีซ่าฟรี 60 วัน' เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไท
การท่องเที่ยว ATTA สงครามอ่าว วีซ่าฟรี คนละครึ่ง
