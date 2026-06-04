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สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำ

ข่าวธุรกิจ News

สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำ
สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยนายครรชิต เหมะรักษ์ปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำ
📆6/4/2026 6:09 AM
📰Thansettakij
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นายครรชิต เหมะรักษ์ นายกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย เสนอให้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งและผลิตภัณฑ์ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านต่อไป

4 มิถุนายน 2569 - สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย นำโดย นายครรชิต เหมะรักษ์ นายก สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย พร้อมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากทั่วประเทศกว่า 21 จังหวัด อาทิ สุราษฎร์ธานี จันทบุรี กระบี่ สงขลา พัทลุง รวมถึงตัวแทนจากภาคกลาง เช่น สุพรรณบุรี และนครปฐม เดินทางเข้าพบ น.

ส.

ฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำเป็นการเร่งด่วน นายครรชิต เหมะรักษ์ นายกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย กล่าวว่า ในปีนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องพบปัญหาเรื่องวิกฤตราคาจากผลกระทบหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการสู้รบในตะวันออกกลาง ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต ประกอบกับ ในช่วงนี้ (ไตรมาส2) เป็นช่วงที่ราคากุ้งจะตกต่ำในทุกปี และข้อจำกัดด้านการค้าชายแดนทั้งจากฝั่งกัมพูชา และมาเลเซีย สำหรับระยะยาว นายกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย เสนอให้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งและผลิตภัณฑ์ หรือ Shrimp board เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านต่อไป ขณะที่นายยุทธนา รัตโน ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทอง กล่าวว่า ต้นทุนหลักของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประกอบด้วยค่าอาหารสัตว์น้ำ ค่าพลังงาน ค่าลูกกุ้ง ค่าสารเคมีและเวชภัณฑ์ รวมถึงค่าแรงงาน โดยข้อมูลการศึกษาต้นทุนการผลิตที่กรมประมงร่วมกับเกษตรกรและสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งภาคตะวันออกจัดทำไว้ พบว่า กุ้งขนาด 100 ตัวต่อกิโลกรัม มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 119 บาทต่อกิโลกรัม ขนาด 80 ตัวต่อกิโลกรัม มีต้นทุน 123 บาท และขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม มีต้นทุนประมาณ 135 บาทต่อกิโลกรัมอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราคากุ้งหน้าบ่ออยู่ในระดับต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยราว 10-20% ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนต่อเนื่อง โดยมองว่าราคากุ้งที่เหมาะสมควรสูงกว่าต้นทุนอย่างน้อย 20% เพื่อให้เกษตรกรมีผลตอบแทนเพียงพอสำหรับการดำเนินอาชีพและรองรับความเสี่ยงในการผลิต เช่น กุ้งขนาด 100 ตัวต่อกิโลกรัม ควรมีราคาประมาณ 125-130 บาทต่อกิโลกรัม จึงจะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ปัญหาราคากุ้งหน้าบ่ออยู่ในระดับต่ำกว่าต้นทุน มาจากหลายปัจจัย ทั้งผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง กลไกทางการตลาดที่ไม่เอื้อต่อผู้ผลิต และการที่มาเลเซีย ประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายผลผลิต และรายได้ของเกษตรกรโดยตร

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สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย นายครรชิต เหมะรักษ์ ปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำ คณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งและผลิ Shrimp Board

 

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