สมศักดิ์แนะสุริยะดันปศุสัตว์กีฬาบูมเศรษฐกิจ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ให้คำแนะนำนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ให้ผลักดันปศุสัตว์กีฬา (วัว-ไก่-ม้า) เป็นเครื่องยนต์ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าประเทศ
นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำนาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการผลักดัน ‘ ปศุสัตว์กีฬา ’ ซึ่งประกอบด้วย วัว ไก่ และม้า ให้เป็นเครื่องยนต์สำคัญในการฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ โดยเน้นย้ำถึงศักยภาพในการดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศและการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว การหารือครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่นายสมศักดิ์ต้องการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่เคยดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2545-2546 โดยมองว่ากระทรวงเกษตรฯ มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ ของประเทศในปัจจุบัน การพบปะดังกล่าวเป็นไปอย่างเปิดเผย ไม่ได้เป็นการดำเนินการลับหลัง และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อนายสุริยะในการบริหารงาน นายสมศักดิ์ให้ความเห็นว่า การส่งเสริมปศุสัตว์ด้านการกีฬา เช่น วัวชน แข่งม้า และไก่ชน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อ เศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ การส่งเสริมในลักษณะนี้แตกต่างจากแนวคิด ‘โคล้านตัว’ ที่เคยเป็นที่นิยมในอดีต เนื่องจากสถานการณ์โลกและบริบททาง เศรษฐกิจ ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว แนวทางใหม่นี้จึงเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและการดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่าการผลิตจำนวนมากเพียงอย่างเดียว นายสมศักดิ์เชื่อมั่นว่า หากมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง ปศุสัตว์กีฬา จะกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศและช่วยฟื้นฟู เศรษฐกิจ ให้กลับมาแข็งแกร่งได้ การหารือในครั้งนี้เป็นเพียงการพูดคุยในเบื้องต้น และจะมีการหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม นายสมศักดิ์ย้ำว่า การให้คำแนะนำในครั้งนี้เป็นไปในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านนี้เท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาเพิ่มเติมหากนายสุริยะต้องการ การหารือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างนักการเมืองและผู้บริหารกระทรวงในการแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ ของประเทศ โดยการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเกษตรกรและประชาชนชาวไทย การส่งเสริม ปศุสัตว์กีฬา เป็นเพียงหนึ่งในแนวทางที่สามารถนำมาพิจารณาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการผลักดันนโยบายและโครงการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็.
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการผลักดัน ‘ปศุสัตว์กีฬา’ ซึ่งประกอบด้วย วัว ไก่ และม้า ให้เป็นเครื่องยนต์สำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นย้ำถึงศักยภาพในการดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศและการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การหารือครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่นายสมศักดิ์ต้องการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่เคยดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2545-2546 โดยมองว่ากระทรวงเกษตรฯ มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน การพบปะดังกล่าวเป็นไปอย่างเปิดเผย ไม่ได้เป็นการดำเนินการลับหลัง และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อนายสุริยะในการบริหารงาน นายสมศักดิ์ให้ความเห็นว่า การส่งเสริมปศุสัตว์ด้านการกีฬา เช่น วัวชน แข่งม้า และไก่ชน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การส่งเสริมในลักษณะนี้แตกต่างจากแนวคิด ‘โคล้านตัว’ ที่เคยเป็นที่นิยมในอดีต เนื่องจากสถานการณ์โลกและบริบททางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว แนวทางใหม่นี้จึงเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและการดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่าการผลิตจำนวนมากเพียงอย่างเดียว นายสมศักดิ์เชื่อมั่นว่า หากมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง ปศุสัตว์กีฬาจะกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาแข็งแกร่งได้ การหารือในครั้งนี้เป็นเพียงการพูดคุยในเบื้องต้น และจะมีการหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม นายสมศักดิ์ย้ำว่า การให้คำแนะนำในครั้งนี้เป็นไปในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านนี้เท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาเพิ่มเติมหากนายสุริยะต้องการ การหารือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างนักการเมืองและผู้บริหารกระทรวงในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเกษตรกรและประชาชนชาวไทย การส่งเสริมปศุสัตว์กีฬาเป็นเพียงหนึ่งในแนวทางที่สามารถนำมาพิจารณาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการผลักดันนโยบายและโครงการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็
สมศักดิ์ เทพสุทิน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ปศุสัตว์กีฬา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว